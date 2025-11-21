Prev
શિક્ષકો માટે માથાનો દુખાવો બની SIRની કામગીરી, ગુજરાત સહિત દેશમાં 8 BLO એ અત્યાર સુધી કર્યો આપઘાત

Gujarat SIR News: દેશભરના ઘણા રાજ્યોમાં બુથ લેવલ ઓફિસર (BLO) ના સતત થઈ રહેલા મોતે ગંભીર ચિંતા પેદા કરી છે, જેમાં મોટા ભાગના મામલામાં પરિવારે કામનું ભારણ, ખાસ કરી SIR સાથે જોડાયેલા દબાવને જવાબદાર ઠેરવ્યો છે. પરિવારોનો આરોપ છે કે બીએલઓ મતદાર યાદીના કામને લઈને પરેશાન હતા.
 

Nov 21, 2025

નવી દિલ્હીઃ ગુજરાતના ગીર સોમનાથ જિલ્લાના કોડિનાર તાલુકાના છારા ગામમાં SIR નું કામ કરી રહેલા બુથ લેવલ ઓફિસર (BLO) અને શિક્ષક અરવિંદ વાઢેરે કામના ભારણને કારણે આપઘાત કરી લીધો છે. આ ઘટનાએ શિક્ષણ સમુદાયને હચમચાવી દીધો છે અને શિક્ષક સંઘમાં ભારે આક્રોશ પેદા કર્યો છે.

મારાથી હવે SIR નું કામ થઈ શકશે નહીં
40 વર્ષીય અરવિંદ વાઢેરે આપઘાત પહેલા પત્નીને સંબોધિત એક ભાવુક સ્યુસાઇડ નોટ લખી છે. જેમાં તેમણે લખ્યું- મારાથી હવે આ SIRનું કામ થઈ શકશે નહીં. હું સતત કેટલાક દિવસથી થાક અને મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યું છે. તું તારૂ અને પુત્રનું ધ્યાન રાખજે. હું તમને ખૂબ પ્રેમ કરતો હતો, પરંતુ હવે હું મજબૂર થઈ ગયો છું. મારી પાસે બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી.

શિક્ષક સંઘમાં આક્રોશ
તેમણે લખ્યું- મારી બેગમાં SIRના બધા કાગળિયા છે, જેને મારી સ્કૂલમાં જમા કરાવી દેજો. I am very sorry my dear wife sangita and my loving dear son krishay. આ ઘટના બાદ અખિલ ભારતીય રાષ્ટ્રીય શિક્ષક મહાસંઘ, ગુજરાત પ્રાંતના SIR હેઠળ શિક્ષકો દ્વારા કરવામાં આવી રહેલી ઓનલાઈન પ્રક્રિયાના બહિષ્કારની જાહેરાત કરી છે અને આગળની રણનીતિની ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે.

દેશમાં અત્યાર સુધી 8 BLOના મોત
ગુજરાતમાં એક બીએલઓએ પોતાનો જીવ આપી દીધો છે, જ્યારે પશ્ચિમ પંગાળના જલપાઈગુડીમાં એક BLOએ કથિત રીતે આપઘાત કર્યો હતો. રાજસ્થાનમાં બે ઘટના સામે આવી- સવાઈ માધોપુરમાં એક બીએલઓનું હાર્ટ એટેકથી મોત થયું, જયપુરમાં એક સરકારી સ્કૂલના શિક્ષકે 16 નવેમ્બરે આપઘાત કર્યો હતો. પરિવારનો આરોપ છે કે તે મતદાતા યાદી સાથે જોડાયેલા કામને લઈને દબાવમાં હતા.

તમિલનાડુના કુંભકોણમમાં એક વરિષ્ઠ નાગરિક આંગણવાડી BLOએ કામના ભારણને લીધે 44 ગોળીઓ ખાઈ આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો હતો. કેરલના કન્નૂરમાં પણ એક બીએલઓએ SIRના કામને કારણે જીવનલીલા સમાપ્ત કરી હતી. પશ્ચિમ બંગાળના પૂર્વ વર્ધમાનમાં 9 નવેમ્બરે એક BLOનું બ્રેન સ્ટ્રોકથી મોત થયું હતું.

 

