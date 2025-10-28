ગુજરાતીઓનું નામ ડુબાડ્યું! માઉન્ટ આબુની હોટલનું 10,900નું બીલ ચૂકવ્યા વગર થયા ફરાર, બોર્ડર પર થઈ ગયો ખેલ

Prev
Rajasthan Viral Video: સિરોહી જિલ્લાના આબુ રોડ વિસ્તારમાં એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. રાજસ્થાનના સિરોહી જિલ્લાના રિકો પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલા એક રેસ્ટોરન્ટમાં ગુજરાતના પાંચ પ્રવાસીઓએ સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણ્યો અને 10,900 રૂપિયાનું ભારે-ભરખમ બિલ ચૂકવ્યા વિના જ ભાગી ગયા. જો કે, રસ્તામાં તેઓ સાથે કાંડ થઈ ગયો. જાણો પછી શું થયું.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 28, 2025, 07:44 PM IST

Rajasthan Viral Video: રાજસ્થાનના સિરોહી જિલ્લાના રિકો પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. ગુજરાતના પાંચ પ્રવાસીઓએ એક રેસ્ટોરન્ટમાં સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણ્યો અને 10,900 રૂપિયાનું ભારે-ભરખમ બિલ ચૂકવ્યા વિના જ ભાગી ગયા હતા. જો કે, રસ્તામાં તેઓ સાથે કાંડ થઈ ગયા અને તેઓ ટ્રાફિક જામમાં ફસાઈ ગયા. ટ્રાફિક જામમાં ફસાવાના કારણે રેસ્ટોરન્ટના માલિકે તેમને પકડી લીધા હતા.

NDTV ઇન્ડિયાના રિપોર્ટ અનુસાર, એક મહિલા સહિત ગુજરાતના 5 પ્રવાસીઓનું એક ગ્રુપ રાજસ્થાનના સિરોહી નજીક સિયાવા વિસ્તારમાં આવેલી હેપ્પી ડે હોટેલમાં રોકાયું હતું. અહીં તેમણે વિવિધ પ્રકારના સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો ઓર્ડર આપ્યો અને ભરપેટ ભોજન ખાધું. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, આ લોકોનું જમવાનું બિલ 10,900 રૂપિયા આવ્યું. જ્યારે આ બિલ ચૂકવવાનો સમય આવ્યો, ત્યારે તેઓએ ત્યાંથી રફૂચક્કર થવાનો નિર્ણય લીધો.

હોટલ પરથી ફરાર થવા માટે ગ્રુપે એક એક યુક્તિ અપનાવી. તેઓએ ટોયલેટ બ્રેક લીધો અને પછી એક-એક કરીને પાંચેય વ્યક્તિએ ટોયલેટ જવાનું બહાનું બનાવી રેસ્ટોરન્ટમાંથી ચૂપચાપ બહાર નીકળી ગયા. તેઓ બધા એક કારમાં બેસીને ઘટનાસ્થળેથી ભાગી ગયા. ટૂંક સમયમાં હોટલના માલિક અને વેઈટરને ખ્યાલ આવ્યો કે પ્રવાસીઓએ તેમને છેતર્યા છે. ત્યારબાદ રેસ્ટોરન્ટના સ્ટાફે તેમને શોધવાનો પ્રયાસ કર્યો.

હોટલ માલિક અને સ્ટાફે સીસીટીવી ફૂટેજની તપાસ કરી તો કાર ગુજરાત અને રાજસ્થાનની સરહદ અંબાજી તરફ જતી જોવા મળી. ત્યારબાદ હોટલ માલિક અને કર્મચારીઓએ ઘટનાની જાણ પોલીસને કરી અને દાવો કર્યો કે પ્રવાસીઓના એક ગ્રુપે તેમને છેતર્યા છે. હોટલ માલિકે કેટલાક સ્ટાફ સાથે પ્રવાસીઓનો પીછો કરવાનું નક્કી કર્યું. ત્યારબાદ હોટલ સ્ટાફે એક વાહન લઈને તેમનો પીછો કરવાનું શરૂ કર્યું.

આ પ્રવાસીઓ બચી ગયા હોત પરંતુ રસ્તામાં એક ઘટના બની. પ્રવાસીઓનું વાહન ટ્રાફિક જામમાં ફસાઈ ગયું. આ દરમિયાન હોટલ સ્ટાફ તેમની પાસે પહોંચ્યા. તેમણે પ્રવાસીઓનો ગુજરાત સરહદ સુધી પીછો કર્યો. અંબાજી નજીક ટ્રાફિક જામ દરમિયાન તેમને પકડી લેવામાં આવ્યા. હોટલ સ્ટાફે આરોપીઓની ધરપકડનો વીડિયો બનાવ્યો અને ઘટના રેકોર્ડ કરી.

— Manmohan Seju (@ManmohanSeju) October 25, 2025

હોટલ સ્ટાફ દ્વારા રેકોર્ડ કરાયેલો એક વીડિયો હવે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને પાંચ પ્રવાસીઓને પકડી લીધા. ત્યારબાદ પ્રવાસીઓએ એક મિત્રને ફોન કરીને બિલ ચૂકવવા માટે ઓનલાઈન રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરવા કહ્યું. વાયરલ વીડિયોમાં દેખાતી કાર પર ગુજરાતી લાઇસન્સ પ્લેટ જોવા મળે છે. સોશિયલ મીડિયા પર આ ઘટના પર લોકો વિવિધ રીતે પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છે.

RajasthansirohiAmbajiAbu RoadSiyawa village

