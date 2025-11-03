Prev
ગુજરાતી આર્મી જવાનની ટ્રેનમાં હત્યા, પરિવારને મળવા ઘરે આવે તે પહેલા જ મોત, રેલવેના કોચ એટેન્ડન્ટ પર શંકા

Gujarati Army jawan murder: રાજસ્થાનના બિકાનેરમાં રવિવારે મોડી રાત્રે સાબરમતી એક્સપ્રેસ ટ્રેનના સ્લીપર કોચમાં થયેલી એક ચોંકાવનારી હત્યાએ મુસાફરોને ચોંકાવી દીધા છે. ગુજરાતના રહેવાસી 27 વર્ષીય આર્મી સૈનિક જીગર કુમારની છરીના ઘા મારીને હત્યા કરવામાં આવી.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 03, 2025, 03:10 PM IST

ગુજરાતી આર્મી જવાનની ટ્રેનમાં હત્યા, પરિવારને મળવા ઘરે આવે તે પહેલા જ મોત, રેલવેના કોચ એટેન્ડન્ટ પર શંકા

Gujarati Army jawan murder: ટ્રેન રાજસ્થાનના લુંકરનસર સ્ટેશનથી રવાના થયાના થોડા સમય પછી રાત્રે 11 વાગ્યાની આસપાસ આ ઘટના બની. ફિરોઝાબાદથી બિકાનેર જઈ રહેલા સૈનિક પર કોચ એટેન્ડન્ટ સાથે થયેલા નાના ઝઘડા બાદ અનેક વાર છરાના ઘા કરવામાં આવ્યા હતા. ઘાયલ સૈનિકને બીકાનેર પહોંચ્યા પછી પીબીએમ હોસ્પિટલના ટ્રોમા સેન્ટરમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ ત્યાં સુધીમાં તેનું મોત થઈ ગયું હતું. જીઆરપી પોલીસે મૃતદેહને કસ્ટડીમાં લઈ લીધો છે અને તેને શબઘરમાં મૂકી દીધો છે. શંકાસ્પદ એટેન્ડન્ટની અટકાયત કરવામાં આવી છે અને પૂછપરછ કરવામાં આવી છે.

એક વિવાદથી લોહિયાળ યુદ્ધ શરૂ થયું

રાત્રિના અંધારામાં સાબરમતી એક્સપ્રેસ (ટ્રેન નંબર 12415)ના સ્લીપર કોચ S-7માં એક વિવાદ હિંસામાં પરિણમ્યો. અહેવાલો અનુસાર, જીગર કુમાર ફિરોઝાબાદથી ટ્રેનમાં ચઢી ગયો હતો અને બિકાનેર ઘરે પરત ફરી રહ્યો હતો. લુંકરનસર સ્ટેશન પછી, તે અચાનક કોચના એટેન્ડન્ટ્સ સાથે દલીલમાં ઉતર્યો, કથિત રીતે બેઠક વ્યવસ્થાને લઈને. ગુસ્સે ભરાયેલા એટેન્ડન્ટ્સે સૈનિક પર અનેક વાર છરા માર્યા, જેનાથી તેને પેટ અને છાતીમાં ગંભીર ઈજા થઈ. સાથી મુસાફરો ચીસો પાડી રહ્યા હતા, પરંતુ ટ્રેનની ગતિને કારણે તાત્કાલિક મદદ મળી શકી નહીં. સૈનિક લોહીથી લથપથ કોચના ફ્લોર પર પડી ગયો. ટ્રેન બીકાનેર યાર્ડ પહોંચી ત્યારે GRPએ મૃતદેહ બહાર કાઢ્યો હતો.

ગુજરાતના 27 વર્ષીય આર્મી જવાનની હત્યા

મૃતકની ઓળખ જીગર કુમાર તરીકે થઈ છે, જે ગુજરાતનો 27 વર્ષીય આર્મી સૈનિક હતો. તે ભારતીય સેનામાં તૈનાત હતો અને રજા પર ઘરે પરત ફરી રહ્યો હતો. પરિવારે જણાવ્યું હતું કે જીગર એક જવાબદાર સૈનિક હતો જેના લગ્નને ફક્ત બે વર્ષ થયા હતા. તેનો પરિવાર ગુજરાત છોડીને બિકાનેર ગયો છે. ઘટનાની માહિતી મળતાં જ સેનાના અધિકારીઓએ તપાસ ટીમ પણ મોકલી હતી. સૈનિકના મૃત્યુથી સેનામાં શોકની લાગણી ફેલાઈ ગઈ છે અને વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ પીડિત પરિવારને શક્ય તમામ સહાયની ખાતરી આપી છે.

શંકાસ્પદ સહાયકોની અટકાયત, પૂછપરછ ચાલુ

GRP પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી અને બે-ત્રણ શંકાસ્પદ કોચ સહાયકોની અટકાયત કરી. ફોરેન્સિક ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને કોચમાંથી લોહીના ડાઘ અને છરી મળી. GRP CI આનંદ ગિલે જણાવ્યું હતું કે, "ઘટના બાદ મુસાફરોના નિવેદનો નોંધવામાં આવી રહ્યા છે. સહાયકોની કડક પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. પરિવાર અને સેનાના અધિકારીઓ બિકાનેર પહોંચ્યા પછી પોસ્ટમોર્ટમ અને વધુ કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. પોલીસે હત્યાનો કેસ નોંધ્યો છે અને તપાસ શરૂ કરી છે. પ્રાથમિક અહેવાલો પ્રાથમિક કારણ તરીકે વિવાદ સૂચવે છે, પરંતુ અન્ય સંભવિત કાવતરાઓની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

ટ્રેનમાં સલામતીના પ્રશ્નો

હત્યાના સમાચાર ફેલાતાં ટ્રેનમાં સેંકડો મુસાફરોમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો. ઘણી મહિલાઓ અને બાળકો આખી રાત જાગતા રહ્યા, જ્યારે કેટલાકે આગામી સ્ટેશન પર ઉતરવાનું નક્કી કર્યું. એક મુસાફરે કહ્યું કે, ચાલતી ટ્રેનમાં આવી ઘટના જોવી ભયાનક છે. રેલ્વેએ સુરક્ષા વધારવી જોઈએ. રેલ્વે અધિકારીઓએ કોચની તપાસ કરી અને મુસાફરોને આશ્વાસન આપ્યું. આ ઘટના રેલ મુસાફરીમાં વધતા ગુના દર, ખાસ કરીને સૈનિકોની સલામતી અંગે નવા પ્રશ્નો ઉભા કરે છે.

