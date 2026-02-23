ગુજરાતી પ્રવાસીઓનો અરુણાચલ પ્રદેશની હોટલમાં હંગામો, અસંસ્કારી વર્તનથી ગુજરાતની ગરિમા લજવાઈ
Gujarat Tourists Accused Of Misconduct : અરુણાચલ પ્રદેશના દિબાંગ વેલીના એક રિસોર્ટમાં ખાણીપીણી મામલે ગુજરાતી પ્રવાસીઓએ હોબાળો કર્યો હતો. જેનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો
Trending Photos
disrespectful behaviour by gujarat tourists : અરુણાચલ પ્રદેશ ફરવા ગયેલા ગુજરાતી પ્રવાસીઓએ ગુજરાતની ગરિમા લજવાય તેવું કામ કર્યું છે. એક વાયરલ વીડિયો સામે આવ્યો છે, જેમાં ગુજરાતી પ્રવાસીઓ દિબાંગ વેલીના રિસોર્ટમાં અસંસ્કારી વર્તન કરતા જોવા મળ્યા હતા. આ ઘટના 20 ફેબ્રુઆરીના રોજ દિબાંગ વેલી જિલ્લાના મશલી હિલ્સ રિસોર્ટની છે. જેનો વીડિયો વાયરલ થયા બાદ લોકો ગુજરાતી પ્રવાસીઓ પર ફીટકાર વરસાવી રહ્યાં છે.
ગુજરાતી પ્રવાસીઓનું અભદ્ર વર્તન
સ્થાનિકો પાસેથી પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, ચીનની સરહદે આવેલો અરુણચલ પ્રદેશ રાજ્ય તેની શાંતિ અને રમણીય, મનોહર પર્યટન માટે જાણીતો છે. અહીં સરહદને અડીને દિબાંગ વેલી આવેલી છે. આ દિબાંગ ખીણ જિલ્લાના એક સ્થાનિક રિસોર્ટમાં ગુજરાતના પ્રવાસીઓ દ્વારા કથિત અપમાનજનક વર્તન દર્શાવતો વીડિયો સામે આવ્યા બાદ અનિની વિસ્તારના રહેવાસીઓ અને રિસોર્ટ માલિકોએ ભારે નિરાશા વ્યક્ત કરી છે.
સ્ટાફ સાથે કર્યો ખરાબ વ્યવહાર
સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ, ગુજરાતથી આવેલા મહેમાનોએ રિસોર્ટ સ્ટાફ સાથે કથિત રીતે અસંસ્કારી વર્તન કર્યું હતું, જેના કારણે રહેવાસીઓમાં ચિંતા ફેલાઈ હતી. સ્થાનિક રહેવાસીઓએ કહ્યું કે, આવા વર્તનથી પ્રદેશની આદરની સંસ્કૃતિ અને સમુદાય મૂલ્યોને નબળી પાડે છે. રિસોર્ટ માલિકોએ જણાવ્યું હતું કે, અહીં મુલાકાતીઓનું ખુલ્લા હાથે સ્વાગત કરવામાં આવે છે. તેમની પાસેથી સ્થાનિક રિવાજો પ્રત્યે સૌજન્ય અને આદર રાખવાની પણ અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે.
The Gujarati tourist and their behaviour in Mishmi Hills Resort in Anini. Cannot express in few words! Very sad. pic.twitter.com/tq1ssjjK7f
— Apeda Rondo (@ApedaRondo) February 22, 2026
કોણ છે ગુજરાતના આ પ્રવાસીઓ
આ ગુજરાતી પ્રવાસીઓની ઓળખ આસ્થા દેવેન્દ્ર કુમાર પટેલ, ધ્રુવ દેવેન્દ્ર કુમાર પટેલ, સ્મિતાબેન દેવેન્દ્ર કુમાર પટેલ અને દેવેન્દ્ર કુમાર પટેલ તરીકે થઈ છે, જે બધા ગુજરાતના છે. વીડિયોમાં એક યુવક અને યુવતી અભદ્ર ગાળો ભાંડતા જણાઈ રહ્યાં છે. જ્યારે કે, રિસોર્ટનો સ્ટાફ શાંતિથી તેમની સાથે વર્તન કરી રહ્યો છે.
આ પણ વાંચો :
વીડિયો વાયરલ થયો
આ વીડિયો વાયરલ થયા બાદ ગુજરાતી પ્રવાસીઓ સામે ઓનલાઈન આલોચના થઈ રહી છે. લોકો તેમના વર્તન સામે સવાલો કરી રહ્યાં છે. આ ઘટના 20 ફેબ્રુઆરીના રોજ દિબાંગ વેલીના અનીની વિસ્તારમાં આવેલ મિશ્મી હિલ્સ રિસોર્ટમાં બની હતી. સ્થાનિક લોકોએ જણાવ્યું કે, આ ઝગડો રિસોર્ટની બહાર ખાણીપીણીની વસ્તુઓના પ્રતિબંધવાળી પોલિસીને લઈને થયો હતો. X પર શેર કરાયેલા વીડિયોમાં પુરુષો અને મહિલાઓનું એક ગ્રુપ રિસોર્ટમાં ફરવા આવ્યું હતું, અને તેઓએ રિસોર્ટના સ્ટાફ સાથે અણછાજતું વર્તન કર્યું હતું.
વીડિયો બાદ હોટલ સંચાલકનો ખુલાસો
રિસોર્ટ માલિકે ઈન્સ્ટાગ્રામ પેજ પર આ ઘટના વિશે એક નિવેદન જાહેર કર્યું છે. જેમાં તેઓએ લખ્યું કે, ભારે મનથી, અમારા સમગ્ર મિશ્મી હિલ રિસોર્ટ એન્ડ હોટલ અનીની ટીમ તરફથી, આ પબ્લિક સ્ટેટમેન્ટ આપવા માટે અમે મજબૂર છીએ. આ વીડિયો ક્લિપ છે, જે મિશ્મી હિલ્સ રિસોર્ટ, અિનીનીમાં રોકાયેલા કેટલાક ગેસ્ટના વર્તન વિશેની છે. અમે હંમેશા ભારત અને દુનિયાભરથી આવનારા વિઝીટર્સની સારી મહેમાનગતિ અને ક્વોલિટી સર્વિસ આપવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. આટલા વર્ષોમાં અમે દુનિયાભરના અલગ અલગ બેકગ્રાઉન્ડ, કલ્ચર અને પ્રોફેશનના લોકો પાસેથી માન સન્માન મળ્યું છે. અમે ટુરિઝમના માધ્યમથી કલ્ચરલ એક્સચેન્જ, એકબીજાનું સન્માન અને માનવીય મૂલ્યોને પ્રોત્સાહન આપવાનો પૂરતો પ્રયાસ કરીએ છીએ.
આ પણ વાંચો :
વાત એમ હતી કે, રિસોર્ટના સ્ટાફે જણાવ્યું કે, અમે ગુજરાતી પ્રવાસીઓને પ્રેમથી કહ્યું હતું કે, તમે બહારનું ભોજન, ડ્રિંક્સ અંદર લાવી શક્તા નથી. પરંતુ પરિસ્થિતિ ત્યારે બગડી જ્યારે, પ્રવાસીઓએ ખરાબ રિએક્શન આપ્યું હતું. તેઓએ અભદ્ર વર્તન અને નસ્લવાદની વાતો કરી હતી.
ઉલ્લેખનીય છે કે, આ પહેલા પણ અનેક ટુરિસ્ટ સ્થળોથી ગુજરાતી પ્રવાસીઓના વર્તનના સવાલો ઉઠ્યા છે. આ વીડિયો વાયરલ થયા બાદ પણ સોશિયલ મીડિયા પર અનેક સવાલો કર્યા હતા.
આ પણ વાંચો :
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે