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Video: વાયરલ થવા માટે ગર્લફ્રેન્ડ પાસે કરાવ્યું કાર પર 3400 વખત ચુંબન, યુવકને ભારે પડ્યું

Kissing Car Viral Video: મધ્ય પ્રદેશના ગ્વાલિયરમાં એક સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્સરને વાયરલ થવાનો મોહ ભારે પડી ગયો. તેણે તેની કાર પર ગર્લફ્રેન્ડ દ્વારા એવું કઈક કર્યું કે પોલીસ ઘર સુધી પહોંચી ગઈ અને દંડ ફટકાર્યો એ અલગ. જાણો શું છે મામલો. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 25, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 01:17 PM IST
Video: વાયરલ થવા માટે ગર્લફ્રેન્ડ પાસે કરાવ્યું કાર પર 3400 વખત ચુંબન, યુવકને ભારે પડ્યું

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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