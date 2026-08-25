/Video: વાયરલ થવા માટે ગર્લફ્રેન્ડ પાસે કરાવ્યું કાર પર 3400 વખત ચુંબન, યુવકને ભારે પડ્યું

ગ્વાલિયરમાં એક સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્સરને પોતાની કાર પર ગર્લફ્રેન્ડ દ્વારા 3400 વખત કિસ કરાવવી ભારે પડી ગઈ. પોલીસે પહેલા તો ચલણ ફાડ્યું અને ત્યારબાદ કારને તેના જ હાથે સાફ પણ કરાવી. કાર માલિક આદિત્ય સિકરવાર કલાકો સુધી કાર પર લિપ્સ્ટિકથી કરેલા હજારો હોઠના નિશાન મીટાવતો રહ્યો. પરસેવે રેબઝેબ થઈ ગયો.
કેમ કરી નાખી કિસિંગ કાર?
વાત જાણે એમ હતી કે ગ્વાલિયરના આદિત્ય સિકરવારના ઈન્સ્ટાગ્રામ પર 3000થી પણ ઓછા ફોલોઅર્સ હતા. આથી તે કઈક એવું કન્ટેન્ટ બનાવવા માંગતો હતો કે જે વાયરલ થઈ જાય અને તેની લોકપ્રિયતામાં અચાનક વધારો થાય. વાયરલ થવા માટે તેણે જે રીત શોધી તે ચોંકાવનારી હતી. એવો આરોપ છે કે તેણે તેની ગર્લફ્રેન્ડને આખી કાર ચુંબનથી નવડાવી નાખવાનું કહ્યું. વારંવાર લિપ્સ્ટિક લગાવ અને ઠેર ઠેર ચુંબન કરવાનું કહ્યું. આમ લગભગ તેણે 4 કલાક સુધી કાર પ લગભગ 3400 વખત કિસ કરાવી.
તે આ ચુંબનોનો વીડિયો બનાવતો રહ્યો. ત્યરાબાદ સિકરવારે રીલ ઈન્સ્ટાગ્રામ પર અપલોડ કરી તો તે ખરેખર વાયરલ થઈ ગયું. એક રીલને એક જ દિવસમાં 55 લાખ લોકોએ જોયું. વાયરલ વીડિયોમાં કાર પૂરપાટ ઝડપે દોડતી જોવા મળતી હતી. કારના આખા બોડી પર ઠેર ઠેર ચુંબન જોવા મળતા હતા. ગ્વાલિયરના ટ્રાફિક પોલીસે આ કારને ટ્રેક કરી અને થાટીપુરથી જપ્ત કરી અને આદિત્ય સિકરવારને કાર સાથે પોલીસ સ્ટેશન લઈ ગયા.
મોંઘી પડી આ વાયરલ થવાની કરતૂત
આદિત્યને આ હરકત ભારે એટલા માટે પડી કારણ કે તેણે કારની પાછળ મોટા અક્ષરોમાં જાતિનું નામ લખ્યું હતું અને આખી કાર પર લિપસ્ટિકથી હોથના નિશાન હતા. પૂરપાટ ઝડપે દોડતી હોવાના કારણે પણ તેના પર કાર્યવાહી થઈ. પોલીસે મોટર વ્હીકલ એક્ટની વિવિધ જોગવાઈઓ હેઠળ આદિત્ય પર 5500 રૂપિયાનો દંડ લગાવ્યો. ત્યરાબાદ તેને કપડું અને પાણી તથા બાલટી આપીને કાર સાફ કરાવી. સિકરવાર કાર સાફ કરતા કરતા પરસેવે રેબઝેબ થઈ ગયો હતો. ત્યારબાદ તેણે આવું ન કરવાનું વચન પણ આપ્યું.
શું કહે છે પોલીસ
ટ્રાફિક પોલીસ સ્ટેશન ઈનચાર્જ અભિષેક રઘુવંશીએ કહ્યું કે, વીડિયોના આધારે કારની ઓળખ કરી લેવાઈ અને તેને થાટીપુરથી મેળવી લેવાઈ. વાહન ચાલકે પોતાની ભૂલ સ્વીકારી. પોલીસે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થવા માટે પૂરપાટ ઝડપે વાહન ચલાવવા અને ટ્રાફિકના નિયમોની અવગણના કરનારાને પણ ચેતવણી આપી.