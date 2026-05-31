/H-1B Visa Rules: અમેરિકાનો મોટો યુ-ટર્ન: ગ્રીન કાર્ડની પ્રક્રિયા દરમિયાન પ્રવાસીઓએ હવે નહીં છોડવો પડે દેશ

H-1B Visa & Green Card Rules 2026: અમેરિકામાં રહીને ગ્રીન કાર્ડ (Green Card)ની રાહ જોઈ રહેલા લાખો ભારતીય પ્રોફેશનલ્સ અને H-1B વિઝા ધારકો માટે એક મોટા અને રાહતભર્યા સમાચાર સામે આવ્યા છે. યુએસ સિટીઝનશિપ એન્ડ ઇમિગ્રેશન સર્વિસીસ (USCIS) એ તાજેતરમાં ઊભા થયેલા એક મોટા ભ્રમને દૂર કરતા સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, લાયક H-1B વર્કર્સને ગ્રીન કાર્ડની અરજી પ્રક્રિયા દરમિયાન અમેરિકા છોડવાની જરૂર નહીં પડે.
H-1B Visa & Green Card Rules 2026: અમેરિકામાં નોકરી કરી રહેલા વિદેશી પ્રોફેશનલ્સ, ખાસ કરીને ભારતીય આઇટી (IT) એક્સપર્ટ્સ માટે આ રાહતના સમાચાર છે. અમેરિકાના ઇમિગ્રેશન સત્તાવાળાઓએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, જો કોઈ વિદેશી પ્રોફેશનલ એ સાબિત કરી દે કે તેનું કામ અમેરિકાના અર્થતંત્ર (US Economy)ને લાભ પહોંચાડે છે અથવા દેશના રાષ્ટ્રીય હિતમાં છે, તો તેણે કાયમી વસવાટ (Permanent Residency/Green Card)ની પ્રક્રિયા દરમિયાન અમેરિકા છોડવું નહીં પડે.
આ સ્પષ્ટતા USCISના એ તાજેતરના નીતિગત અર્થઘટન (Policy Interpretation) પછી આવી છે, જેને કારણે સમગ્ર વિશ્વના ટેક વર્કર્સમાં ફફડાટ ફેલાઈ ગયો હતો. તે નીતિમાં એવો સંકેત આપવામાં આવ્યો હતો કે ગ્રીન કાર્ડ મેળવવા ઈચ્છતા કામચલાઉ (Temporary) વિઝા ધારકોએ પોતાના વતન (જેમ કે ભારત) પરત જઈને દૂતાવાસ (Embassy) મારફતે આ પ્રક્રિયા પૂરી કરવી પડશે.
આખરે કેમ ઊભો થયો હતો ભ્રમ અને ડરનો માહોલ?
આ સમગ્ર વિવાદની શરૂઆત આ મહિનાની શરૂઆતમાં જારી કરાયેલા USCISના એક પોલિસી મેમોરેન્ડમ (Policy Memorandum)થી થઈ હતી, જેણે સ્ટેટસ એડજસ્ટમેન્ટ (Adjustment of Status – Form I-485)ના નિયમો બદલી નાખ્યા હતા. અત્યાર સુધી Form I-485 દ્વારા ટેમ્પરરી વિઝા ધારકો અમેરિકામાં રહીને જ પોતાનું સ્ટેટસ કાયમી નિવાસી (ગ્રીન કાર્ડ હોલ્ડર) તરીકે બદલાવી શકતા હતા. નવા અર્થઘટનમાં ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર હેઠળ કામ કરી રહેલી USCIS એ જણાવ્યું કે, 'સ્ટેટસ એડજસ્ટમેન્ટ'ને એક સામાન્ય અધિકારના બદલે 'વિવેકાધીન રાહત' (Discretionary Relief) તરીકે જોવામાં આવવી જોઈએ. એજન્સીએ શરૂઆતમાં કહ્યું હતું કે જ્યાં સુધી કોઈ અસાધારણ સ્થિતિ ન હોય, ત્યાં સુધી ટેમ્પરરી વિઝા ધારકોએ ગ્રીન કાર્ડ પ્રોસેસિંગ માટે પોતાના દેશ પરત ફરી જવું જોઈએ. આ ભાષાએ ખાસ કરીને ભારતીય ટેક પ્રોફેશનલ્સ અને ટેક કંપનીઓને ડરાવી દીધી હતી.
USCIS એ હવે શું સ્પષ્ટતા કરી?
વધતા વિરોધ વચ્ચે, USCISના પ્રવક્તા ઝેક કાહલર (Zach Kahler) એ ન્યૂઝવીક અને સેમાફોરને આપેલા ઇન્ટરવ્યુમાં સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરી છે. જે લોકો અમેરિકન અર્થતંત્રમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપી રહ્યા છે અથવા જેમનું કામ રાષ્ટ્રીય હિત સાથે જોડાયેલું છે, તેમને અમેરિકાની અંદરથી જ ગ્રીન કાર્ડની અરજી ચાલુ રાખવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે. જોકે, અધિકારીઓ દરેક કેસની વ્યક્તિગત તપાસ કરશે. કેટલાક અરજદારોએ હજુ પણ વિદેશી વાણિજ્ય દૂતાવાસો (Consulates)ના ધક્કા ખાવા પડી શકે છે.
H-1B ધારકોનો પક્ષ કેમ મજબૂત છે?
નિષ્ણાતોના મતે, H-1B વિઝા ધારકો અન્ય કેટેગરીની સરખામણીમાં વધુ સારી સ્થિતિમાં છે કારણ કે આ વિઝાને 'બેવડા ઈરાદા' (Dual Intent)ની કાનૂની માન્યતા પ્રાપ્ત છે. આનો અર્થ એ થાય કે કોઈ વ્યક્તિ H-1B પર રહીને કાનૂની રીતે કામચલાઉ કામ પણ કરી શકે છે અને સાથે જ કાયમી વસવાટ (ગ્રીન કાર્ડ)ની ઈચ્છા પણ રાખી શકે છે. USCIS એ સ્વીકાર્યું છે કે ગ્રીન કાર્ડ માટે અરજી કરવી એ H-1B સ્ટેટસનું ઉલ્લંઘન નથી. જોકે, માત્ર H-1B વિઝા હોવા જ અમેરિકામાં રહેવાની ગેરંટી નહીં ગણાય; ઇમિગ્રેશન અધિકારીઓ પાસે હવે વ્યાપક વિવેકાધીન સત્તાઓ હશે.
ભારતીયો માટે કેમ મોટો છે આ મુદ્દો?
અમેરિકામાં H-1B વિઝા મેળવનારાઓમાં સૌથી મોટી સંખ્યા ભારતીય નાગરિકોની છે, જેઓ મુખ્યત્વે ટેકનોલોજી, હેલ્થકેયર, એન્જિનિયરિંગ અને ફાઇનાન્સ સેક્ટરમાં કાર્યરત છે. ભારતીય પ્રોફેશનલ્સ EB-2 અને EB-3 કેટેગરી હેઠળ ગ્રીન કાર્ડ માટે દાયકાઓ લાંબી રાહ જોઈ રહ્યા છે. જો તેમને આ પ્રક્રિયા દરમિયાન અમેરિકા છોડવાની ફરજ પાડવામાં આવી હોત, તો તેમની કારકિર્દી, પરિવાર અને બાળકોના શિક્ષણ પર ખૂબ જ માઠી અસર પડત. ભારતમાં યુએસ એમ્બેસીમાં વિઝા એપોઇન્ટમેન્ટના લાંબા વેઇટિંગ પિરિયડને કારણે તેઓ મહિનાઓ સુધી તેમના એમ્પ્લોયર્સ (નિયોક્તાઓ) અને પરિવારથી દૂર રહેવા મજબૂર બનત. છટણી કે નોકરી જવાના કિસ્સામાં સંકટ વધુ ઘેરું બની જાત.
નીતિની ટીકા અને કાનૂની પડકારો
આ વિવાદાસ્પદ નીતિગત ફેરફારની ચોતરફ ટીકા થઈ રહી છે. લિંક્ડઇન (LinkedIn)ના સહ-સ્થાપક રીડ હોફમેને આ પગલાને ટેક કંપનીઓ અને અમેરિકન અર્થતંત્ર બંને માટે અત્યંત નુકસાનકારક ગણાવ્યું છે. બીજી તરફ, ઇમિગ્રેશન વકીલ ટોડ પોમેરલૂએ તેના કાનૂની અસ્તિત્વ પર સવાલ ઉઠાવતા કહ્યું છે કે કોઈ વહીવટી એજન્સી (USCIS) નીતિ બદલીને કોંગ્રેસ (અમેરિકન સંસદ) દ્વારા બનાવવામાં આવેલા ઇમિગ્રેશન કાયદાઓને ઓવરરાઇડ (રદબાતલ) ન કરી શકે. જોકે, વહીવટીતંત્રની દલીલ છે કે આનો ઉદ્દેશ્ય નિયમોના દુરુપયોગને રોકવાનો છે.
ભારતીય H-1B કર્મચારીઓ માટે એક્સપર્ટ્સની સલાહ
ઇમિગ્રેશન વકીલોએ ભારતીય પ્રોફેશનલ્સને હજુ પણ સાવધ રહેવાની સલાહ આપી છે...