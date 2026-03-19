"પપ્પા, મને મારા સાસરિયાઓથી બચાવી લો..." ફોન પર બોલી દીકરી... પરિવારજનો પહોંચ્યા તો મળી લાશ
Bihar News: બિહારના વૈશાલી જિલ્લામાં દહેજને લઈને એક ચોંકાવનારી ઘટના બની છે, જ્યાં એક પરિણીતાનું શંકાસ્પદ સ્થિતિમાં મોત થઈ ગયું. પરિવારજનોએ સાસરિયા પર હત્યાનો આરોપ લગાવ્યો છે. ઘટના પહેલા યુવતીએ પિતાને ફોન કરી પરેશાન કરવાની વાત કરી હતી. પોલીસે ઘટનાની તપાસ શરૂ કરી છે.
વૈશાલીઃ બિહારના વૈશાલી જિલ્લાના વીરપુર ગામમાં દહેદની લાલચમાં એક પરીણિતાનું કથિત રૂપે ગળું દબાવી હત્યા કરી દીધી. ઘટના બાદ તે વિસ્તારમાં હડકંપ મચી ગયો છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે મૃતકા અનુએ ઘટનાની થોડી કલાકો પહેલા પિતાને ફોન કરી સાસરિયા દ્વારા પરેશાન કરવાની જાણકારી આપી અને પોતાને બચાવી લેવાની વિનંતી કરી હતી.
પિતાએ તેને સમજવાતા સવારે આવવાની વાત કહી. પરંતુ જ્યારે સવારે પરિવારજનો વીરપુર ગામ પહોંચ્યા તો અનુની લાશ ઘરના સોફા પર પડી હતી અને સાસરી પક્ષના બધા લોકો ફરાર હતા. ઘટનાની જાણકારી મળતા પોલીસ અને એફએસએલની ટીમ સ્થળ પર પહોંચી અને તપાસ શરૂ કરી હતી. પોલીસે મૃતદેહને કબજે કરી પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપ્યો છે.
મૃતક યુવતીના પિતા રાકેશ કુમારનો આરોપ છે કે તેમની પુત્રીને દહેજ માટે પરેશાન કરવામાં આવી રહી હતી. પાછલી રાત્રે ઘરમાં વિવાદ થયો હતો, ત્યારબાદ સાસરિયાએ અનુની સાથે મારપીટ કરી. તો પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે હત્યાની માહિતી મળ્યા બાદ પોલીસની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને મામલાની તપાસ શરૂ કરી દીધી છે.
પરિવારજનોએ દહેદ અને હત્યાનો આરોપ લગાવ્યો છે. ફરાર આરોપીઓની શોધવા માટે પોલીસની ટીમ કામે લાગી છે. પોલીસનું કહેવું છે કે પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ અને તપાસના આધાર પર આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
