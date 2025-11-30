Happy Birthday Dr. Subhash Chandra: ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાની પ્રેરણાદાયી કહાની: હરિયાણાના સાધારણ પરિવારનો દીકરો આ રીતે બન્યો ભારતનો મીડિયા મુઘલ
Dr. Subhash Chandra 75th Birthday: એસ્સેલ ગ્રુપના ચેરમેન અને પૂર્વ રાજ્યસભા સાંસદ ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાનો આજે 75મો જન્મદિવસ છે. તેમના જન્મદિવસ પર તેમના સંઘર્ષની કહાની કરોડો યુવાઓ માટે એક પ્રેરણાસ્ત્રોત છે. હરિયાણાના એક સાધારણ પરિવારનો પુત્ર કઈ રીતે અસાધારણ પડકારોને પાર કરીને મીડિયા મુઘલ બન્યો.
Dr Subhash Chandra Life Story: ભારત એક મહાન દેશ છે જ્યાં એકથી એક આદર્શ અને મહાન વિરલા પુરુષોએ જન્મ લીધો છે. જેમનું જીવન દેશવાસીઓ માટે પ્રેરણાનો મોટો સ્ત્રોત છે. કરોડો લોકો ખાસ કરીને યુવાઓના ભવિષ્યને ઉજ્જવળ બનાવવાની પ્રેરણા આપતા આવું જ એક વ્યક્તિત્વ છે ડૉ. સુભાષ ચંદ્રા જેમનો આજે જન્મદિવસ છે. ડૉક્ટર સુભાષ ચંદ્રા એવા દુરંદર્શી ચિંતક અને વિજનરી લીડર છે જેમને ભવિષ્યના પડકારોને અગાઉથી જ ઓળખી લેવામાં જાણે મહારથ હાંસલ છે.
મીડિયા મુઘલ
ડૉક્ટર સુભાષ ચંદ્રા ભારતના પ્રથમ પ્રાઈવેટ ટીવી ચેનલના જનક છે. તેમણે ભારતીય ટીવી દર્શકોને સીરિયલ્સ, મનોરંજન, સંગીત ચેનલ, મૂવી ચેનલ, ન્યૂઝ ચેનલનો નવો યુગ આપ્યો. તેમના વિઝનના પરિણામે છેલ્લા 25 વર્ષથી Zee TV, Zee Cinema, Zee News જેવા અનેક બ્રાન્ડ્સ ભારતમાં ઘરે ઘરે જાણીતા થયા. તેઓ એક સેલ્ફ મેડ આંતરપ્રિન્યોર છે. તેઓ ટીવી ઈન્ડસ્ટ્રીના ટ્રેડસેટર ગણાય છે, તેઓ રાજ્યસભા સાંસદ બનીને દેશની સેવા પણ કરી ચૂક્યા છે.
એક વિઝનરી લીડર
આપણા દેશમાં સેટેલાઈટ ચેનલને 33 વર્ષ પૂરા થઈ ચૂક્યા છે. ઝી એન્ટરટેઈન્મેન્ટ એન્ટરપ્રાઈસીસ લિમિટેડ એટલે કે ZEEએ જ દેશમાં સૌથી પહેલી સેટેલાઈટ ચેનલ ટીવી શરૂ કરી હતી. ઝી એન્ટરટેઈન્મેન્ટની સ્થાપના નવેમ્બર 1982માં થઈ હતી અને વર્ષ 1992માં કંપનીએ પહેલું ફ્લેગશિપ ટેલિવિઝન ચેનલ Zee TV લોન્ચ કર્યું હતું. તે દેશની પહેલવહેલી ખાનગી સેટેલાઈટ ટીવી ચેનલ હતી. આ સાથે જ દેશમાં સેટેલાઈટ ટીવી ઈન્ડસ્ટ્રીનો પાયો નખાયો હતો. ઝી એન્ટરટેઈન્મેન્ટની સફર પર નજર ફેરવીએ તો 1994માં ઝીએ મ્યૂઝિકની દુનિયામાં ડગ માંડ્યા. 1995માં ZEE TV યુરોપ અને યુકેમાં લોન્ચ થયું. આ ઉપરાંત ઝી ન્યૂઝ, અને ઝી સિનેમાને પણ લોન્ચ કરાયા હતા. 1996માં કંપનીએ પોતાની પહેલી કેબલ ચેનલ Siti Channel ના નામથી શરૂ કરી હતી. 1997માં ઝી મ્યૂઝિક લોન્ચ કરાયું. 1998માં અમેરિકામાં ઝી ટીવી લોન્ચ કરાયું હતું. આ આખો ઉપક્રમ ડૉક્ટર સુભાષ ચંદ્રાના વિઝનથી આજે પણ દેશના સૌથી ભરોસાપાત્ર અને અગ્રણી ન્યૂઝ ચેનલ સાથે પોતાના કરોડો દર્શકોનું મનોરંજન કરે છે.
પડકારો ઘણા હતા
તેમની બાયોગ્રાફી The Z Factor: My Journey as the Wrong Man at the Right Time Subhash Chandra માં ડૉક્ટર સુભાષ ચંદ્રા લખે છે કે આજે તેઓ જે મુકામ પર પહોંચ્યા છે ત્યાં પહોંચવું સરળ નહતું. ડોક્ટર સુભાષ ચંદ્રાએ પોતાના મુશ્કેલ સમયને પણ ખુબ નીડરતાની સાથે દુનિયા સામે રજૂ કર્યો છે. પુસ્તકમાં લખ્યું છે કે, તેઓ ચોપ્પન કે પંચાવન વર્ષના હતા ત્યારે અનેક દાયકાઓની સફળતા બાદ તેમનો વ્યવસાય વિખરાવવાનો શરૂ થઈ ગયો. નુકસાનના બે કારણ હતા- સટ્ટા બજારમાં કડાકો અને કપાસના ભાવમાં આવેલી ભારે અસ્થિરતા. સટ્ટા બજાર અનાજ અને માલના વાયદા કારોબાર બજાર હતું. આ કોઈ ગેરકાયદેસર ગતિવિધિ નહતી પરંતુ સટ્ટા બજારમાં ભાગ લેવું સ્થાપિત વેપારીઓ માટે સામાન્ય હતું. કમનસીબે કપાસમાં દાદાજી દ્વારા કરાયેલી કેટલીક ડીલ અનુમાન કરતા વિપરિત રહી અને તેમણે 50 લાખથી પણ વધુ ગુમાવ્યા. બીજુ કારણ પરિવારનું તેલ મિલમાં રોકાણ હતું. હસને તેલ મિલમાં 35 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું હતું પરંતુ તેને અમે ડૂબાડી દીધા. ઓઈલ મિલના સંચાલન માટે પુષ્કળ પૈસાની જરૂર હોય છે જેની અમે વ્યવસ્થા કરી શક્યા નહીં. અમે 20 લાખ રૂપિયાની લોન લીધી, પરંતુ અમારા પરિવારે તે તમામ પૈસા પણ તેમાં લગાવી દીધા.
આવા અનેક પડકારો અને વિષમ પરિસ્થિતિઓ વચ્ચે તેમમે પોતાનો વ્યવસાય સંભાળ્યો અને નાયકની જેમ વિજેતા બન્યા. પોતાના અસાધારણ નેતૃત્વ ક્ષમતા અને વિઝનના કારણે હરિયાણાના હિસાર જિલ્લામાં જન્મેલો એક બાળક મીડિયા મુઘલ બનીને આખી દુનિયામાં માત્ર પોતાનું કે પૂર્વજોનું જ નહીં પરંતુ આખા દેશનું નામ રોશન કરે છે.
માર્ગદર્શક
ડૉક્ટર સુભાષ ચંદ્રા એક આદર્શ વિચારક છે જેમણે પોતાના જ્ઞાન અને કૌશલથી મુશ્કેલમાં મુશ્કેલ પરિસ્થિતિનો સામનો કર્યો અને તમામ કસોટીઓને સફળતાપૂર્વક પાર કરીને પોતાનું વ્યક્તિત્વ નીખારી અસાધારણ બનાવ્યું. ભારત કઈ રીતે પ્રગતિ કરી શકે છે, કોઈ રાષ્ટ્ર કે સંસ્થાનનો વિકાસ કેવી રીતે થવો જોઈએ. આ વિષય ઉપર પણ ડૉક્ટર સુભાષ ચંદ્રાના વિચારોએ કરોડો લોકોનું માર્ગદર્શન કર્યું છે. 'સચ કહૂં' નામના પોતાના શો દ્વારા તેઓ વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્ય સંવારનું કામ કરે છે.
ડૉક્ટર સુભાષ ચંદ્રા જ્યારે રાજ્યસભા સાંસદ બન્યા ત્યારે પણ તેમણે દેશ સેવામાં અનેક મિસાલો રજૂ કરી. તેમણે હરિયાણાના આદમપુર વિસ્તારના 5 ગામોને દત્તક લઈને તેની કાયા પલટી નાખવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી. કોરોના કાળમાં જ્યારે સમગ્ર દુનિયા થોભી ગઈ ત્યારે ડૉક્ટર સુભાષ ચંદ્રાના માર્ગદર્શનમાં એસ્સેલ ગ્રુપે અનેક રાજ્યોની સરકારોને એમ્બ્યુલન્સ સહિત મેડિકલ ઉપકરણ ડોનેટ કરીને સામાજિક જવાબદારીઓ નિભાવી. પોતાની પરોપકારી ગતિવિધિઓ માટે સુભાષ ચંદ્રા ફાઉન્ડેશનની સ્થાપના કરી જે સમયાંતરે મુશ્કેલીમાં ફસાયેલા લોકોને મદદ કરે છે.
વર્તમાનમાં જીવવું જોઈએ- ડો. સુભાષ ચંદ્રા
ડૉ. સુભાષ ચંદ્રા પોતાનો જન્મદિવસ હંમેશા દેશના લોકો વચ્ચે ઉજવે છે. આ અવસરે તેઓ પોતાના અનુભવો શેર કરીને યુવાઓ સાથે સંવાદ કરીને તેમને કરિયર સંબંધિત ટિપ્સ આપે છે. તેમણે જાહેર મંચો પરથી અનેકવાર કહ્યું છે કે આગળ વધવા માટે આપણે વર્તમાનમાં જીવવું જોઈએ. મહેનત અને લગનથી દરેક મુકામ મેળવી શકાય છે.
