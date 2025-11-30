Prev
HappyBirthdayDrSubhashChandra: ભારતીય ટીવી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ક્રાંતિના સૂત્રધાર, એમ જ નથી કહેવાતા 'ભારતીય ટેલિવિઝનના પિતા'

HappyBirthdayDrSubhashChandra: દેશની સૌપ્રથમ ખાનગી ટીવી ચેનલની શરૂઆત કરીને મીડિયાનો ચહેરો બદલી નાખ્યો. ‘ઝી ટીવી’થી શરૂ થયેલી સફર આજે 190 દેશો સુધી પહોંચી ગઈ છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 30, 2025, 05:00 PM IST

HappyBirthdayDrSubhashChandra: ભારતીય ટીવી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ક્રાંતિના સૂત્રધાર, એમ જ નથી કહેવાતા 'ભારતીય ટેલિવિઝનના પિતા'

HappyBirthdaDrSubhashChandra: ભારતીય મીડિયા ઇન્ડસ્ટ્રીના સૌથી પ્રભાવશાળી વ્યક્તિત્વોમાંના એક અને ‘ઝી એન્ટરટેઇનમેન્ટ એન્ટરપ્રાઇઝીસ લિમિટેડ’ (ZEEL)ના ચેરમેન એમેરિટસ ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાનો આજે જન્મદિવસ છે. આ પ્રસંગ તેમની અસાધારણ યાત્રાને યાદ કરવાનો છે, જેણે ભારતીય બ્રોડકાસ્ટિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીની દિશા બદલી નાખી.

ડૉ. ચંદ્રાને અવારનવાર ‘ભારતીય ટેલિવિઝનના પિતા’ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. દેશમાં સૌપ્રથમ ખાનગી સેટેલાઇટ ટીવી ચેનલ લાવવાનો શ્રેય તેમને જાય છે, જેણે ભારતમાં મલ્ટી-બિલિયન ડૉલરના મનોરંજન ઉદ્યોગનો પાયો નાખ્યો હતો.

તેમની સ્ટોરી દેશમાં આર્થિક ઉદારીકરણના સમયગાળામાં આવેલા મોટા પરિવર્તનની મિશાલ છે. વર્ષ 1992માં, જ્યારે ખાનગી પ્રસારણની કલ્પના પણ નહોતી, ત્યારે તેમણે ‘ઝી ટીવી’ લૉન્ચ કરી. તે સમયે ‘દૂરદર્શન’નું એકહથ્થુ શાસન હતું, તેમનું આ પગલું તકનીકી અને રાજકીય બંને સ્તરે અત્યંત સાહસિક માનવામાં આવ્યું છે. આ સાહસ આગળ જતાં ભારતીય મીડિયાના વપરાશની રીતમાં મોટું પરિવર્તન સાબિત થયું. આ પછી તેમણે ‘ઝી ન્યૂઝ’ની શરૂઆત કરી, જે દેશની પ્રથમ ખાનગી ન્યૂઝ ચેનલ બની. આનાથી તેમને દૂરંદેશી વ્યૂહરચનાકાર તરીકેની ઓળખ મળી.

તેમની આ પહેલ પછી જે મીડિયા ઉદ્યોગ વિકસ્યો, તેણે સમગ્ર ઇકોસિસ્ટમનો ચહેરો બદલી નાખ્યો. ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા આંકડાઓ અનુસાર, આજે આ ક્ષેત્રમાં 50 લાખથી વધુ લોકોને રોજગાર મળ્યો છે—એવા સેક્ટરમાં, જેની શરૂઆત તેમણે કરી હતી.

ડૉ. ચંદ્રાનો બ્રાન્ડ ‘ઝી’ આજે વૈશ્વિક ઓળખ ધરાવે છે. આ નેટવર્ક 190 દેશો સુધી પહોંચી ગયું છે અને પ્રસારણ, ડિજિટલ, ફિલ્મ, સંગીત અને લાઇવ ઇવેન્ટ સહિત અનેક ક્ષેત્રોમાં અબજો દર્શકો સુધી કન્ટેન્ટ પહોંચાડી રહ્યું છે, જે કોઈપણ ભારતીય મીડિયા કંપની માટે મોટી સિદ્ધિ છે.

મનોરંજન જગત ઉપરાંત તેમની મહત્વાકાંક્ષાએ અન્ય ક્ષેત્રોને પણ સ્પર્શ કર્યો. ‘એસ્સેલ ગ્રુપ’ (Essel Group) હેઠળ તેમણે પેકેજિંગ, માળખાગત સુવિધા (ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર), શિક્ષણ, ટેકનોલોજી અને મનોરંજન સાથે સંકળાયેલા અનેક વ્યવસાયો ઊભા કર્યા. તેમની રાજકીય ભૂમિકા પણ મહત્વની રહી અને તેઓ હરિયાણાથી રાજ્યસભાના સભ્ય તરીકે ચૂંટાયા.

ભારતીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય મંચોએ પણ તેમના યોગદાનને સન્માન આપ્યું છે. તેઓ ઇન્ટરનેશનલ એમી ડિરેક્ટોરેટ એવોર્ડ મેળવનાર પ્રથમ ભારતીય છે—આ વૈશ્વિક ટેલિવિઝન જગતનું સૌથી પ્રતિષ્ઠિત સન્માન માનવામાં આવે છે.

ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાએ તેમની કારકિર્દીમાં દૂરંદેશી, જોખમ ઉઠાવવાની ક્ષમતા અને લાંબા સમય સુધી વિચારવાની દૃષ્ટિનો અનોખો સમન્વય દર્શાવ્યો. ભારતીય ટીવી ઇન્ડસ્ટ્રીનું વિસ્તરણ, મીડિયા ઉદ્યોગસાહસિકતાની નવી સંસ્કૃતિ અને દર્શકોની પસંદ—આ બધા પર તેમના નિર્ણયોની છાપ આજે પણ જોવા મળે છે.

આજે તેમના જન્મદિવસના અવસર પર, તેમની આ યાત્રા આપણને યાદ અપાવે છે કે એક સાહસિક વિચાર પણ ઇતિહાસ લખી શકે છે—જો તેની પાછળ દૃઢ ઈચ્છાશક્તિ અને વિશ્વાસ હોય.

