HappyBirthdayDrSubhashChandra: એક બિનઅનુભવી યુવાન, જે સોવિયેત યુનિયનના કોન્ટ્રાક્ટથી બની ગયો કરોડપતિ!
HappyBirthdayDrSubhashChandra: ભારતીય ઉદ્યોગ જગતમાં 'મીડિયા મોગલ' તરીકે જાણીતા સુભાષચંદ્રાનું નામ આજે કોઈનાથી અજાણ્યું નથી. ઝી નેટવર્કની સ્થાપના કરીને તેમણે મનોરંજન ક્ષેત્રે ક્રાંતિ આણી, પરંતુ બહુ ઓછા લોકો જાણે છે કે કરોડો રૂપિયાના સામ્રાજ્યનો પાયો કેવી રીતે નંખાયો. એક સમયે જે વ્યક્તિ માથે લાખોનું દેવું લઈને ફરતી હતી, તે માત્ર પાંચ વર્ષમાં જ કરોડોપતિ બની ગઈ. આ અશક્યને શક્ય બનાવનારી વાત છે ભારતમાંથી સોવિયેત યુનિયનમાં ખાદ્યસામગ્રીની નિકાસની.
HappyBirthdayDrSubhashChandra: એક સમયે દુનિયામાં સામ્યવાદી સૈન્ય તરીકે સોવિયેત યુનિયન (USSR) ખૂબ જ શક્તિશાળી દેશ ગણાતો હતો. જોકે, 90ના દાયકાની શરૂઆતમાં તેનું વિભાજન થઈ ગયું અને આજે તે માત્ર ભૂતકાળનો હિસ્સો છે. રશિયા અને અન્ય સ્વતંત્ર દેશોમાં વિભાજિત થયેલું આ વિશાળ ભૂમિખંડ, જે તેની તીવ્ર બર્ફીલી ઠંડી અને દાઝી જાય તેવી ગરમીની પરિસ્થિતિઓ માટે જાણીતું હતું, ત્યાં લોકોની ખોરાકની જરૂરિયાતો પૂરી કરવી એક મોટો પડકાર હતો.
ખોરાકની આ જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે સોવિયેત યુનિયનના સત્તાધીશો બીજા દેશોમાંથી ચોખા અને અન્ય ખાદ્યસામગ્રીઓ આયાત કરતા હતા, જેમાં ભારત મુખ્ય નિકાસકાર હતું. સોવિયેત યુનિયન કરોડો રૂપિયાની ખાદ્યસામગ્રી ભારતમાંથી ખરીદતું હતું.
સરકારી ભલામણ અને એક યુવાનનો ઉદય
સોવિયેત યુનિયનના સામ્યવાદી નેતાઓ ભારતીય વેપારીઓ સાથે સીધા સંપર્કમાં નહોતા. આ આયાત-નિકાસ માટે કેન્દ્ર સરકાર બંને પક્ષો વચ્ચે સુમેળ સાધતી હતી. સોવિયેત યુનિયન સૌપ્રથમ પોતાની જરૂરિયાતોની વિગતો કેન્દ્ર સરકારને આપતું અને પછી સરકાર તે માલ પૂરો પાડી શકે તેવા વેપારીઓની ભલામણ કરતી હતી. આ સરકારી ઓર્ડર મેળવનાર વેપારી ખૂબ નસીબદાર ગણાતો, કારણ કે એક જ ઓર્ડરમાં કરોડો રૂપિયાનો નફો થતો.
સુભાષ ચંદ્રાએ આ મોકો ઝડપ્યો!
ઈ.સ. 1981થી તેમણે સોવિયેત યુનિયનની ખાદ્ય વસ્તુઓની આયાતની જરૂરિયાતો સંતોષવાનું શરૂ કર્યું. ખાસ વાત એ હતી કે સોવિયેત યુનિયનને મોકલાવવામાં આવતા માલ પર કોઈ નિકાસ જકાત (Export Duty) લાગતી નહોતી, જેના કારણે સુભાષ ચંદ્રાને આ ધંધામાં ખૂબ જ મોટો નફો મળ્યો. તેમણે માત્ર એક વર્ષ માટે નહીં, પરંતુ સળંગ પાંચ વર્ષ સુધી ખાદ્યસામગ્રીની નિકાસ કરી, અને યુરોપિયન દેશોમાં પણ આ પ્રકારના કરારો જીત્યા.
સુભાષ ચંદ્રાએ એક ઇન્ટરવ્યૂમાં કહ્યું હતું, "એ સમયમાં સિત્તેરથી એંસી લાખ જેટલો નફો અમે કમાયા." લાખો રૂપિયાના દેવા હેઠળ દબાયેલા એક યુવાન માટે આ અકલ્પનીય વિકાસ હતો. સુભાષ ચંદ્રાએ માત્ર પોતાનું અશક્ય સ્વપ્ન સાકાર કર્યું એટલું જ નહીં, પણ તેમણે કુટુંબનું સમગ્ર દેવું પણ ચૂકતે કર્યું.
કેવી રીતે મળી તક?
સરકારે સુભાષ જેવા બિનઅનુભવી યુવાનને આટલી મોટી જવાબદારી શા માટે સોંપી? આ પ્રશ્નોના જવાબો જટિલ છે. તે સમયે લાંચ-રુશ્વત સામાન્ય હતી, અને ચોખા-કઠોળના ધંધામાં રહેલા અનુભવી વેપારીઓ હવે આ ક્ષેત્રમાંથી બહાર નીકળીને અન્ય ક્ષેત્રમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માંગતા હતા. સુભાષ ચંદ્રાએ આ સંક્રમણ કાળની તક પારખી લીધી.
'પાણીમાં મીઠું નાખવું': લક્ષ્ય પ્રત્યે કૌટુંબિક પ્રતિબદ્ધતા
આ મોટી સફળતા બાદ, સુભાષ ચંદ્રાએ તેમના પરિવારના સભ્યોને જણાવ્યું કે હવે ખાદ્ય વસ્તુઓના ધંધામાંથી બહાર નીકળીને ઔદ્યોગિક ક્રાંતિમાં જોડાવું પડશે. આ માટે તેમણે કડક આર્થિક શિસ્તનું પાલન કરવા પર ભાર મૂક્યો. આજથી આપણે જે એક-એક રૂપિયો કમાઈએ છીએ તેનો હિસાબ રાખવાનો રહેશે. એક પણ રૂપિયો હિસાબ વગરનો રહેવો જોઈએ નહીં. હવે કોઈ નવા સાહસમાં તેને રોકીશું નહીં."
આ પ્રસ્તાવની સર્વસંમતિ માટે મારવાડી પરિવારની પ્રથા મુજબ, તેમણે "પાણીમાં મીઠું નાખવું" નામનો પ્રસંગ ઉજવ્યો. બધા જ પરિવારજનોએ પાણી ભરેલા માટલામાં એક મુઠ્ઠી ભરીને મીઠું નાખીને પોતાના શબ્દોની ખાતરી આપી અને સત્યને સ્થાપિત કર્યું.
પ્લાસ્ટિક ટ્યૂબ્સ: સફળતાનું બીજું પગથિયું
નવા સાહસની શોધમાં સુભાષ ચંદ્રાએ જર્મનીમાં આયોજિત પેકેજિંગ ટેક્નોલોજીના પ્રદર્શનની મુલાકાત લીધી. જોકે, તેમને તેમના હાલના ધંધા માટે કોઈ નવી ટેક્નોલોજી ન મળી, પણ તેમની નિરાશા અચાનક આશ્ચર્યમાં પલટાઈ ગઈ. સભામાં ફરતી વખતે એક વ્યક્તિએ તેમને એક મશીન તરફ આકર્ષ્યા. આ મશીન પ્લાસ્ટિકની ટ્યૂબ બનાવતું હતું, જેમાં ટૂથપેસ્ટ પેક કરવામાં આવતી હતી. આ સખત પ્લાસ્ટિકની ટ્યૂબ લેમિનેટેડ પ્લાસ્ટિક શીટના જુદા-જુદા સ્તરોની બનેલી હતી.
તે સમયે ટૂથપેસ્ટ મુખ્યત્વે એલ્યુમિનિયમ જેવી ધાતુની ટ્યૂબમાં આવતી હતી. પ્લાસ્ટિકની ટ્યૂબ બહારથી એકદમ લીસી, ચળકાટવાળી હતી અને તેના પર લખાણ-ચિત્ર આકર્ષક રીતે દર્શાવી શકાતા. તેને દબાવવાથી સરળતાથી જોઈતી માત્રામાં પેસ્ટ બહાર આવતી હતી. એલ્યુમિનિયમની ટ્યૂબમાં ધાતુના રસાયણો ભળી જવાની કે ટૂથપેસ્ટને દૂષિત કરવાની સંભાવના રહેતી, જ્યારે પ્લાસ્ટિકમાં આ તકલીફ નહોતી. પ્લાસ્ટિકના સાત અભેદ્ય પડ પેસ્ટને સડાથી બચાવતા હતા. પ્લાસ્ટિક ટ્યૂબના ઉત્પાદનનો ખર્ચ એલ્યુમિનિયમ ટ્યૂબ કરતાં ઘણો ઓછો હતો.
સુભાષ ચંદ્રાએ તુરંત અનુમાન લગાવ્યું કે આ ટેક્નોલોજી ભારતમાં લાવવી તેમની ક્ષમતા બહાર નથી. તેમણે જોયું કે ભારતમાં લોકો હજી પણ ટૂથપેસ્ટ માટે બ્રશને જારમાં નાખતા હતા, જેનાથી સામૂહિક વપરાશ અને સ્વચ્છતાનો પ્રશ્ન ઊભો થતો હતો. પ્લાસ્ટિક ટ્યૂબ આ સમસ્યાનો એકમાત્ર ઉકેલ હતો. આ બધા પરિબળોને ધ્યાનમાં રાખીને, સુભાષ ચંદ્રાએ દૃઢતાપૂર્વક નિશ્ચય કર્યો કે પ્લાસ્ટિક પેકેજિંગ ટેક્નોલોજીમાં ઝૂકવું એ સમયનો સૌથી બુદ્ધિશાળી નિર્ણય ગણાશે.
ભવિષ્યનો માર્ગ
સોવિયેત યુનિયનના કોન્ટ્રાક્ટથી મેળવેલો કરોડોનો નફો સુભાષ ચંદ્રાએ માત્ર દેવું ચૂકવવામાં જ નહીં, પણ આ પ્લાસ્ટિક પેકેજિંગ ટેક્નોલોજી જેવા નવા ઔદ્યોગિક સાહસમાં રોક્યો. આ દૂરંદેશીભર્યા નિર્ણયે તેમને વધુ મોટી સફળતાના શિખરે પહોંચાડ્યા અને મીડિયા ઉદ્યોગમાં ક્રાંતિ લાવવા માટેનો માર્ગ મોકળો કર્યો. એક નાનકડા વેપારીમાંથી કરોડપતિ બનવાની તેમની સફર ભારતીય ઉદ્યોગસાહસિકો માટે એક પ્રેરણાદાયી ઉદાહરણ છે.
