હર્ષ સંઘવીનું સૌથી મોટું બુલડોઝર એક્શન : 381 કરોડના ડ્રગ્સનો નાશ કરાશે
Bulldozer Action On Drugs : ગૃહ રાજ્ય મંત્રી હર્ષ સંઘવીની ઉપસ્થિતિમાં ભરુચમાં આવતીકાલે ₹૩૮૧ કરોડના ડ્રગ્સનો નાશ કરાશે. એન્ટી-નાર્કોટિક્સ ટાસ્ક ફોર્સ (ANTF)નો થશે પ્રારંભ, 'મેન્ટર પ્રોજેક્ટ' અને 'માનસ હેલ્પલાઇન'ને બનાવાશે વધુ સઘન
Gandhinagar News : મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલના 'નશા-મુક્ત ગુજરાત' સંકલ્પને વધુ દ્રઢ બનાવવાના ભાગરૂપે, રાજ્યના ગૃહ રાજ્ય મંત્રી હર્ષ સંઘવી આવતીકાલે, શુક્રવાર, તારીખ ૩ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૫ના રોજ ભરૂચ ખાતે એક મોટા ડ્રગ્સ નાબુદી કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેશે. આ કાર્યક્રમમાં ગુજરાત પોલીસ દ્વારા જુદા-જુદા ૪૪૨ ગુનાઓમાં જપ્ત કરાયેલા ₹૩૮૧ કરોડથી વધુની કિંમતના, ૮,૦૦૦ કિલોગ્રામથી વધુના નાર્કોટિક્સના જથ્થાનો નાશ કરવામાં આવશે.
જે રીતે તાજેતરમાં વિજયા દશમીના પર્વ પર રાવણ રૂપી બુરાઈનું દહન કરવામાં આવ્યું, તે જ રીતે સમાજને ખોખલો કરી રહેલા ડ્રગ્સ રૂપી દાનવનું દહન કરીને ગુજરાત સરકાર નશા વિરોધી અભિયાન પ્રત્યેની પોતાની પ્રતિબદ્ધતાને વધુ મજબૂત બનાવશે. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના 'ડ્રગ્સ-ફ્રી ઇન્ડિયા'ના આહ્વાન અને 'ઝીરો ટોલરન્સ'ની નીતિ અંતર્ગત આ મહાયજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
આ પ્રસંગે ગૃહ રાજ્ય મંત્રી હર્ષ સંઘવી દ્વારા ડ્રગ્સ નેટવર્ક પર પ્રહાર કરવા માટે કેટલાક મહત્વપૂર્ણ પગલાંઓની જાહેરાત પણ કરવામાં આવશે. જેમાં મુખ્યત્વે ગુજરાતમાં એન્ટી-નાર્કોટિક્સ ટાસ્ક ફોર્સ (ANTF)નો વિધિવત પ્રારંભ કરાશે. ગાંધીનગરમાં મુખ્ય મથક અને ૬ ઝોનલ કચેરીઓ સાથેની આ ફોર્સમાં ૨૧૩ જેટલા તાલીમબદ્ધ અધિકારીઓ-કર્મચારીઓ માત્ર નાર્કોટિક્સના ગુનાઓ પર જ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.
આ ઉપરાંત, રાજ્ય સરકારના પ્રો-એક્ટિવ પોલીસિંગના અભિગમ હેઠળ ચાલી રહેલા 'મેન્ટર પ્રોજેક્ટ' ને વધુ સઘન બનાવવાની જાહેરાત કરાશે, જે અંતર્ગત જામીન પર છૂટેલા ૨૬૪૦ જેટલા નાર્કોટિક્સના આરોપીઓ પર ૧૯૭૮ પોલીસ મેન્ટર દ્વારા નજર રાખવામાં આવી રહી છે.
જનભાગીદારી વધારવા માટે કેન્દ્ર સરકારની 'માનસ' હેલ્પલાઇન નંબર ૧૯૩૩ ને ગુજરાતમાં વધુ અસરકારક બનાવવાની સાથે, તેના પર આવતી માહિતી સીધી જ મંત્રીશ્રીના કાર્યાલયને મળે તેવી નવી સિસ્ટમની પણ જાહેરાત કરવામાં આવશે.
આ કાર્યક્રમમાં ડ્રગ્સ સામેની લડાઈમાં ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી કરનાર પોલીસ જવાનોને બિરદાવવામાં આવશે. રાજ્ય સરકારની 'રીવોર્ડ પોલીસી' હેઠળ, ૭ મોટા કેસોમાં સફળતાપૂર્વક કામગીરી કરનાર ૯૨ પોલીસ જવાનોને ₹૨૯.૬૭ લાખની ઇનામની રકમ અર્પણ કરી તેમનું સન્માન કરવામાં આવશે.
આ કાર્યક્રમ થકી રાજ્ય સરકાર ડ્રગ્સના કારોબારીઓને કડક ચેતવણી આપશે અને 'નશા-મુક્ત ગુજરાત'ના નિર્માણ માટેના સંકલ્પને દોહરાવશે.
રાજ્ય ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું કે, રામચંદ્ર ભગવાનના નારા સુરતની ધરતી પરથી લાગે તો બુલંદ હોવા જોઈએ. અધર્મ સામે ધર્મનો વિજય પ્રતિક સમાન દશેરાના પર્વની સૌને શુભકામના. આજે રાવણ દહન માટે આપણે આવ્યા છીએ. બીજી તરફ તરફ ડ્રગ્સ સામે ગુજરાત પોલીસનું એક અભિયાન નહીં પણ જંગ ચાલી રહી છે. ભગવાન રામચંદ્રના ચરણોમાં હું પ્રાર્થના કરવા આવ્યો છું કે, ડ્રગ્સ સામેની લડાઈમાં વધુ સફળતા મળે. આજે રાવણનું દહન થશે અને આવતીકાલે 8 હજાર કરોડના ડ્રગ્સનો નાશ કરવા હું ભરૂચના દહેજ ખાતે જઈ રહ્યો છું. ડ્રગ્સ સામેની લડાઈ આપણે સૌ સાથે મળીને લડવી પડશે. સમાજમાં સૌ સાથે મળી આજના સમયમાં અધર્મ સામેની લડાઈમાં ડ્રગ્સ સામે આપણને વિજય પ્રાપ્ત કરવાનો છે. કોઈ પણ મિત્ર આ પ્રકારમાં દૂષણમાં ફસાયો હોય તો તેવા મિત્રને યોગ્ય માર્ગ પર લાવવા પોલીસ સ્ટેશન સુધી લઈ આવવાનો છે. સૌ ની મનોકામના ભગવાન રામચંદ્ર પૂર્ણ કરે તેવી પ્રાર્થના. આ નારો ડ્રગ્સ સામેની લડાઈ સામે છે.
