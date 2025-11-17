એક જ ચિતા પર અમારા અગ્નિસંસ્કાર કરજો.. પતિ-પત્નીએ સજોડે આત્મહત્યા કરી, સ્યૂસાઈડ નોટમાં લખી છેલ્લી ઈચ્છા
Haryana Couple Suicide Together : દંપતીના મોતનું કારણ હજી પણ અકબંધ છે, પરંતુ તેમની છેલ્લી ઈચ્છા મુજબ એકસાથે તેમના અગ્નિ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા
Haryana News : હરિયાણાના રેવાડીમાં ફાંસી લગાવીને આત્મહત્યા કરનારા એક દંપતીની છેલ્લી ઇચ્છા પૂર્ણ થઈ. પોસ્ટમોર્ટમ પછી, તેમના અગ્નિસંસ્કાર એક જ ચિતા પર કરવામાં આવ્યા. પતિ-પત્નીએ તેમના ભાડાના રૂમમાં ફાંસી લગાવી હતી. આ પહેલા, તેઓએ એક સુસાઇડ નોટ છોડી હતી, જેમાં લખ્યું હતું, "અમારા મૃતદેહ અમારા માતાપિતાને સોંપો અને એક જ ચિતા પર અંતિમ સંસ્કાર કરો."
હરિયાણાના રેવાડીમાં એક હૃદયદ્રાવક ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે, જ્યાં એક જ ચિતા પર એક દંપતીએ ગળે ફાંસો ખાઈને આત્મહત્યા કરી હતી. દંપતીએ તેમની છેલ્લી ઇચ્છા પૂર્ણ કરવા માટે એક સુસાઇડ નોટ છોડી હતી, જેના પછી તેમના અગ્નિસંસ્કાર એક જ ચિતા પર કરવામાં આવ્યા હતા.
મૃતકોની ઓળખ મધ્યપ્રદેશના સાગર જિલ્લાના બારપાની ગામના રાજકુમાર (26) અને તેની પત્ની હાલી (22) તરીકે થઈ છે. રાજકુમારના ભાઈ મહેન્દ્રએ જણાવ્યું કે, રાજકુમાર અને હાલીએ 2020 માં પ્રેમ લગ્ન કર્યા હતા. લગ્ન પછી તરત જ, તેઓ રોજગારની શોધમાં રેવાડીના ધારુહેરા ગયા.
રાજકુમાર ગુરુગ્રામના બિનૌલામાં એક કંપનીમાં કામ કરતો હતો. તેઓ સવારે 11 વાગ્યે લગ્નની એનિવર્સરીની પાર્ટીમાં ગયા હતા અને બપોરે 1 વાગ્યે પાછા ફર્યા હતા. શનિવારે સવારે 8 વાગ્યે રાજકુમારે તેમની સાથે નાસ્તો કર્યો હતો. ત્યારબાદ, તે તેના રૂમમાં ગયો.
મહેન્દ્રએ સમજાવ્યું કે જ્યારે તેનો મોટો ભાઈ સવારે 10 વાગ્યે રાજકુમારને ફોન કરવા ગયો ત્યારે રૂમનો દરવાજો અંદરથી બંધ હતો. ફોન કરવા અને ઘણી મિનિટો સુધી ખટખટાવવા છતાં કોઈ જવાબ મળ્યો નહીં. શંકાસ્પદ લાગતા, તેણે બારીમાંથી જોયું અને રાજકુમાર અને હાલીને એક જ ફંદાથી લટકતા જોયા.
રાજકુમારના ભાઈ મહેન્દ્રએ પણ સમજાવ્યું કે જ્યારે તેણે રાજકુમારનું ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ ચેક કર્યું, ત્યારે તેને ખબર પડી કે તેણે પાર્ટીમાંથી પાછા ફર્યા પછી એક સ્ટોરી પોસ્ટ કરી હતી, જેમાં તેણે લખ્યું હતું, "ભાઈઓ, બધાને છેલ્લી શુભ રાત્રિ."
પ્રેમ લગ્ન કરનારા રાજકુમાર અને હાલી બાળકો ન થવાથી નારાજ હતા. ધારુહેરા પોલીસ સ્ટેશનના SHO કાશ્મીર સિંહે જણાવ્યું હતું કે દંપતીએ મરતા પહેલા એક સ્યૂસાઈડ નોટ છોડી હતી. તેમાં લખ્યું હતું કે, "અમે સ્વેચ્છાએ આ પગલું ભરી રહ્યા છીએ."
તેમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે બંનેને એક જ કફનમાં સુવડાવીને એક જ ચિતા પર અગ્નિસંસ્કાર આપવા. જોકે, દંપતીએ કંઈ લખ્યું નથી કે તેઓ બાળકો ન થવાથી નારાજ હતા કે તેમની આત્મહત્યાનું કારણ શું હતું. જોકે, પરિવાર આગળ આવ્યા પછી આ વાતનો ખુલાસો થયો.
અંતિમ ઈચ્છા પૂર્ણ કરાઈ હતી
રેવાડીમાં આત્મહત્યા કરનારા એક દંપતીની અંતિમ ઇચ્છા પૂર્ણ થઈ છે. તેમની સુસાઇડ નોટમાં, તેઓએ એક જ ચિતા પર અગ્નિસંસ્કાર કરવાની વિનંતી કરી હતી. પરિવારે, તેમની ઇચ્છાને માન આપીને, તેમના અંતિમ સંસ્કાર એકસાથે કર્યા. આ ઘટનાએ સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકની લહેર ફેલાવી દીધી છે, અને લોકો તેમના અતૂટ પ્રેમની ચર્ચા કરી રહ્યા છે.
