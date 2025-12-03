Prev
પહેલાં પુત્ર, પછી ભાણી-ભત્રીજીની હત્યા... આ કેવી ઈર્ષ્યા? સાયકો મહિલાની કહાણી જાણીને થઈ જશો હેરાન, આ રીતે ખુલી પોલ

Panipat Female Psycho Killer: હરિયાણાના પાણીપતમાં એક મહિલા પૂનમની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જેણે ઈર્ષ્યા અને માનસિક વિકારના કારણે અત્યાર સુધીમાં ચાર બાળકોની હત્યા કરી છે, જેમાં તેનો પોતાનો દીકરો પણ સામેલ છે. લગ્ન સમારોહમાં છ વર્ષની બાળકીના શંકાસ્પદ મૃત્યુથી આ મામલો બહાર આવ્યો છે. CCTV અને પૂછપરછમાં પૂનમે ગુનો કબૂલ્યો છે. આ મહિલા સુંદર બાળકોથી ઈર્ષ્યાના કારણે તેમને પાણીમાં ડૂબાડીને મારી નાખતી હતી.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 03, 2025, 11:27 PM IST

Panipat Female Psycho Killer: હરિયાણાના પાણીપતમાં એક મામલો સામે આવ્યો છે, જ્યાં પોલીસે એક એવી મહિલાની ધરપકડ કરી છે જે ઈર્ષ્યા અને માનસિક વિકારના કારણે નિર્દોષ બાળકોની દુશ્મન બની ગઈ હતી. આરોપી પૂનમ અત્યાર સુધીમાં ચાર બાળકોનો જીવ લઈ ચૂકી છે, જેમાં તેનો પોતાનો દીકરો પણ સામેલ છે.

આરોપી મહિલાએ પહેલાં પોતાના દીકરાની હત્યા કરી, પછી ભાણીને મોતને ઘાટ ઉતારી અને ત્યારબાદ ભત્રીજીને પણ મોતને ઘાટ ઉતારી દીધી. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, તે ખાસ કરીને સુંદર કે આકર્ષક દેખાતા બાળકોને નિશાન બનાવતી હતી અને દર વખતે તેમને પાણીમાં ડૂબાડીને મારી નાખતી હતી.

લગ્ન સમારોહમાંથી ખૂલ્યું રાજ
1 ડિસેમ્બરના રોજ નૌલ્થા ગામમાં એક લગ્ન દરમિયાન છ વર્ષની બાળકી વિધિ એક ટબમાં મૃત મળી આવી. બાળકીની ઊંચાઈ ટબ કરતાં ઘણી વધારે હતી, જેના કારણે અકસ્માત થવાની શક્યતા ખૂબ જ ઓછી હતી. બાથરૂમનો દરવાજો બહારથી બંધ હતો. આ બધું જોઈને પોલીસને આ મામલો શંકાસ્પદ લાગ્યો.

CCTV ફૂટેજ તપાસતા જાણવા મળ્યું કે, ઘટના સમયે બાથરૂમની આસપાસ માત્ર પૂનમ જ અવર-જવર કરી રહી હતી. પરિવારની ફરિયાદ અને પૂછપરછ બાદ પૂનમે કબૂલ્યું કે, તે પહેલાં પણ ત્રણ બાળકોની હત્યા કરી ચૂકી છે, જેમાં તેનો પોતાનો દીકરો પણ સામેલ હતો.

સુંદરતાથી હતી ઈર્ષ્યા
પાણીપત એસપી ભૂપેન્દ્ર સિંહે જણાવ્યું કે, પૂનમ માનસિક રીતે અસ્થિર હતી. સુંદર બાળકોને જોઈને તેને ઈર્ષ્યા થતી હતી. તેને લાગતું હતું કે કોઈ તેના કે તેના બાળક કરતાં વધુ સુંદર ન હોવું જોઈએ. આ જ ઈર્ષ્યામાં તે બાળકોને પાણીમાં ડૂબાડીને મારી નાખતી હતી.

ચાર હત્યાઓ, બધાની એક જ પેટર્ન
પૂનમે પહેલાં પોતાની નણંદની સુંદર બાળકીને પાણીની ટાંકીમાં ડૂબાડી. કોઈને શંકા ન જાય, તેથી તેણે થોડા સમય પછી પોતાના જ દીકરાને તે જ રીતે મારી નાખ્યો. બન્ને મૃત્યુને પરિવારે અકસ્માત માની લીધા.

પિયરમાં લીધો જીવ
અહીં પૂનમે પોતાની એક માસૂમ ભત્રીજીને પણ પાણીમાં ડૂબાડીને મારી નાખી. આને પણ અકસ્માત સમજીને પરિવારે મામલો રફેદફે કરી દીધો. દર વખતે તે એક જ રીત અપનાવતી, બાળકોને પાણીમાં ડૂબાડતી અને પછી અકસ્માત બતાવીને બચી જતી.

હત્યા પછી થતી હતી ખુશ
પોલીસના અનુસાર, ગુનો કર્યા પછી મહિલાનું વર્તન ખૂબ જ વિચિત્ર થઈ જતું હતું. તે ખુશી વ્યક્ત કરતી હતી, જે સામાન્ય નહોતું. કસ્ટડીમાં તેણે જણાવ્યું કે, સુંદર અને ધ્યાન ખેંચનારા બાળકોને જોઈને તેને અસહ્ય ઈર્ષ્યા થતી હતી.

36 કલાકમાં થયો ખુલાસો
સીઆઈએ ટીમે ફક્ત 36 કલાકમાં આખો મામલો ઉકેલી દીધો. પોલીસે કહ્યું કે, આરોપી પોતાનો ગુનો છુપાવવા માટે પોતાના જ બાળકની હત્યા પણ કરી શકે છે, જેનાથી આ કેસ વધુ સંવેદનશીલ બની ગયો.

પોલીસ કસ્ટડીમાં લેવાયેલી મહિલા
પૂનમની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે. શું તે માનસિક રીતે બીમાર હતી, પોલીસ તેની પણ તપાસ કરી રહી છે. ઈર્ષ્યા અને માનસિક વિકૃતિના કારણે એક મહિલા દ્વારા ચાર બાળકોની સતત હત્યાઓ

