પિતા મીઠાઈવાળા, કાકાની લારી... ગરીબ પરિવારના દીકરાના IIT માં ભણવાના સપના ચકનાચૂર, ત્રણ દિવસ રૂમમાં લટકેલો રહ્યો મૃતદેહ
IIT Kanpur Suicide : IIT કાનપુરમાં અંતિમ વર્ષના વિદ્યાર્થી ધીરજ સૈનીના મૃત્યુએ તેના પરિવારની બધા સપના રગદોળી નાંખ્યા. દીકરાનો મૃતદેહ ત્રણ દિવસ સુધી રૂમમાં પડ્યો રહ્યો. કોઈ સુસાઈડ નોટ મળી ન હતી. આજે પરિવારના દરેકની આંખ ભીની છે, દરેક હૃદય ખાલીપણાથી ભરેલું છે
Trending Photos
IIT student suicide : IIT કાનપુરમાં અંતિમ વર્ષના વિદ્યાર્થી ધીરજ સૈનીના મૃત્યુએ સમગ્ર પરિવાર અને કેમ્પસને હચમચાવી નાખ્યું છે. ધીરજનો પરિવાર હરિયાણાનો એક સરળ અને મહેનતુ પરિવાર છે. તેના પિતા સતીષ સૈની મીઠાઈ બનાવવાનું કામ કરતા હતા, અને તેના કાકા સંદીપ સૈની ફળની લારી ચલાવતા હતા. પરિવારની આર્થિક મુશ્કેલીઓ એટલી ગંભીર હતી કે ફી ચૂકવવામાં અસમર્થતાને કારણે ધીરજનું શાળા પ્રમાણપત્ર રોકી રાખવામાં આવ્યું હતું. પરિવારે ફી ભરવા માટે વિવિધ સ્ત્રોતોમાંથી પૈસા ઉછીના લીધા હતા, અને તે પછી જ તેમને તેનું પ્રમાણપત્ર મળ્યું.
ધીરજની IIT કાનપુરમાં પસંદગી પરિવાર માટે આશાનું કિરણ લઈને આવી. બધાને લાગતું હતું કે તેના પુત્રનું શિક્ષણ પરિવારનું નસીબ સુધારશે અને તેમના જીવનમાં પરિવર્તન લાવશે. પરંતુ વિપરીત થયું: ધીરજનું અવસાન થયું. તેના મૃત્યુથી આખા પરિવારમાં મૌન અને હૃદયભંગની સ્થિતિ છવાઈ ગઈ. દરેક આંખ ભીની હતી, દરેક હૃદય પ્રશ્નોથી ભરેલું હતું, અને કોઈને કંઈ સમજાયું નહીં.
ધીરજનો પરિવાર ખૂબ જ સરળ હતો. તેના પિતા પરિવારનું ગુજરાન ચલાવવા માટે હલવાઈનું કામ કરતા હતા, અને તેના કાકા ફળની ગાડી ચલાવતા હતા. પરિવારની દૈનિક જરૂરિયાતો થોડી રકમથી પૂરી થતી હતી. પરંતુ શિક્ષણ માટેનો સંઘર્ષ સૌથી મોટો હતો.
કાકા સંદીપ સૈની કહે છે, "ધીરજનું સ્કૂલ સર્ટિફિકેટ ફી ભરવામાં અસમર્થ હોવાને કારણે રોકી રાખવામાં આવ્યું હતું. અમે વિવિધ સ્ત્રોતોમાંથી પૈસા ઉછીના લીધા હતા અને ફી ચૂકવી હતી. ત્યારે જ તેને તેનું સર્ટિફિકેટ મળ્યું. જ્યારે તેને IIT કાનપુરમાં પ્રવેશ મળ્યો, ત્યારે અમારા ઘરમાં જાણે પ્રકાશ આવ્યો. અમને લાગ્યું કે હવે અમારો દીકરો ભણશે અને આખા પરિવારનું નામ રોશન કરશે. ધીરજની મહેનત અને સંઘર્ષે આખા પરિવારમાં આશાનું કિરણ લાવ્યું હતું." તે હંમેશા કહેતો હતો કે તેને ટૂંક સમયમાં સારી નોકરી મળશે અને તેના પરિવારની પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે. તેણે ક્યારેય કોઈ માંગણી કરી નહીં કારણ કે તે જાણતો હતો કે પરિવારની આર્થિક પરિસ્થિતિ કેટલી નબળી છે.
IIT માં પસંદગી અને પરિવારની અપેક્ષાઓ
ધીરજનું IIT માં પસંદગી ફક્ત તેની મહેનતનું પરિણામ નહોતું, પરંતુ આખા પરિવારની મહેનત અને અપેક્ષાઓનું પરિણામ હતું. કાકા સંદીપ કહે છે, "ધીરજ હંમેશા કહેતો હતો કે તેને જલ્દી સારી નોકરી મળશે અને તે બધાના ભવિષ્ય માટે યોજના બનાવશે. તેનું સ્વપ્ન પણ અમારું હતું. અમે વિચાર્યું હતું કે હવે પરિવારની પરિસ્થિતિ સુધરશે, અને અમારો દીકરો શિક્ષિત થઈને અમારા પ્રયત્નોનું ફળ મેળવશે. પરંતુ આ સ્વપ્ન ખૂબ જ ઝડપથી ચકનાચૂર થઈ ગયું. ધીરજએ સખત મહેનત અને સંઘર્ષ દ્વારા આશાનો દીવો પ્રગટાવ્યો, પરંતુ તેના જીવનની સૌથી મુશ્કેલ લડાઈ હારી ગયો."
ધીરજના પિતા સતીષ સૈની કહે છે કે, IIT મારા દીકરાને ગળી ગયું છે. તે મારો રત્ન હતો. તેને શિક્ષિત કરવા માટે મેં કેટલી મહેનત કરી તે હું વર્ણવી શકતો નથી." તેમણે એમ પણ કહ્યું કે ધીરજ થોડા દિવસો પહેલા તેની મોટી બહેન સાથે છેલ્લી વાત કરી હતી, તેણીને કહ્યું હતું કે તે ડિસેમ્બરમાં ઘરે આવશે અને માર્ચ સુધીમાં કેમ્પસ પ્લેસમેન્ટ દ્વારા તેને નોકરી મળવાની આશા છે. હોસ્ટેલના મિત્રોના મતે, ધીરજ શાંત માણસ હતો. તેઓએ ધાર્યું હતું કે ધીરજ વેકેશન પર ઘરે ગયો છે, તેથી તેના રૂમમાંથી દુર્ગંધ આવવા લાગી ત્યાં સુધી કોઈએ ધ્યાન આપ્યું નહીં.
ત્રણ દિવસથી રૂમમાં પડેલો મૃતદેહ
બુધવારે સવારે, ધીરજનો મૃતદેહ તેના હોસ્ટેલના રૂમમાંથી મળી આવ્યો હતો. વહીવટીતંત્ર કહે છે કે વિદ્યાર્થી પર નજર રાખવામાં આવી હતી અને તેનું કાઉન્સેલિંગ કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ કોઈને ખબર નહોતી કે તે ત્રણ દિવસ સુધી મૃત્યુ પામ્યો છે. ધીરજના રૂમમાંથી કોઈ સ્યૂસાઇડ નોટ મળી ન હતી. એસીપી રણજીત કુમાર કહે છે કે મૃત્યુનું કારણ પોસ્ટમોર્ટમ પછી જ સ્પષ્ટ થશે. આ રહસ્યમય અંતથી પરિવાર અને સહપાઠીઓને ભારે દુઃખ થયું છે.
પરિવારનો દુખાવો અને તૂટેલું ઘર
ધીરજના મૃત્યુથી આખા પરિવારને હચમચાવી નાખ્યું. પિતા સતીષ સૈની, તેમના પુત્રના મૃતદેહને પકડીને, અવાચક હતા. તેમની આંખો આંસુઓથી ભરાઈ ગઈ. કાકા સંદીપ સૈનીએ કહ્યું, "અમારો પુત્ર ત્રણ દિવસ સુધી તેના રૂમમાં પડ્યો રહ્યો, અને અમને ખબર પણ ન પડી. અમારા સપનાનો પ્રકાશ બુઝાઈ ગયો છે. હવે, ઘરમાં ફક્ત ખાલીપણું અને એકલતા છે."
બે વર્ષમાં સાતમી IIT આત્મહત્યા
ધીરજનું મૃત્યુ છેલ્લા બે વર્ષમાં IIT કાનપુરમાં સાતમી વિદ્યાર્થી આત્મહત્યા છે. આ હોવા છતાં, સંસ્થા વારંવાર દાવો કરે છે કે વિદ્યાર્થીઓનું કાઉન્સેલિંગ અને દેખરેખ રાખવામાં આવે છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે આત્મહત્યાની વધતી સંખ્યા દર્શાવે છે કે માત્ર કાગળકામ વાસ્તવિક મદદ આપી શકતું નથી. વિદ્યાર્થીઓ માનસિક તણાવ, એકલતા અને ભવિષ્યની ચિંતાઓથી પીડાય છે, પરંતુ સંસ્થાકીય સહાય અપૂરતી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે