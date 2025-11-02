Prev
ગેરકાયદેસર અમેરિકા જવા નીકળેલા ભારતીય યુવકની રસ્તામાં હત્યા, માનવ તસ્કરોએ લાશનો પણ સોદો કર્યો

Haryana Youths Killed In US : દેશમાં વધુ એક યુવકનું અમેરિકા જવાના ખ્વાબ ચકનાચૂર થઈ ગયા છે. હરિયાણાના માત્ર 18 વર્ષના યુવકની ગ્વેટામાલામાં હત્યા કરાઈ 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 02, 2025, 10:51 AM IST

Haryana News : હરિયાણાના કૈથલના ખેડૂતના પુત્ર યુવરાજનું અમેરિકા જવાનું સ્વપ્ન તુટી ગયું. ૧૮ વર્ષનો આ યુવક ડંકી રૂટ દ્વારા અમેરિકા જવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો પરંતુ માનવ તસ્કરો દ્વારા ફસાઈ ગયો અને તેનું મૃત્યુ થયું. પરિવારને શુક્રવારે આ દુ:ખદ ઘટનાની જાણ થઈ. શનિવારે, પરિવારે આરોપ લગાવ્યો કે યુવરાજને ગ્વાટેમાલામાં માનવ તસ્કરો દ્વારા બંધક બનાવવામાં આવ્યો હતો અને ત્યાં જ તેનું મૃત્યુ થયું.

પરિવારનું કહેવું છે કે તે ગયા વર્ષે ઓક્ટોબરમાં અમેરિકા ગયો હતો. થોડા મહિનાઓ સુધી બધું બરાબર રહ્યું, પરંતુ પછી અચાનક સંપર્ક તૂટી ગયો. થોડા સમય પછી, પરિવારને એક વીડિયો મળ્યો જેમાં યુવરાજ અને પંજાબના એક યુવાનને ગ્વાટેમાલામાં બંધક બનાવવામાં આવ્યા હોવાનું દર્શાવવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ, તસ્કરોએ પરિવાર પાસેથી ખંડણી માંગવાનું શરૂ કર્યું.

યુવરાજના મામા ગુરપ્રીત સિંહે જણાવ્યું હતું કે ટ્રાવેલ એજન્ટોએ તેને સુરક્ષિત રીતે અમેરિકા લઈ જવાનું વચન આપ્યું હતું. પરિવારે કથિત ટ્રાવેલ એજન્ટોને આશરે ૪૦ થી ૫૦ લાખ રૂપિયા ચૂકવ્યા હતા. જોકે, ન તો યુવરાજ અમેરિકા પહોંચ્યો અને ન તો તેના કોઈ સમાચાર મળ્યા. ગુરપ્રીતે વધુમાં સમજાવ્યું કે થોડા દિવસો પહેલા માનવ તસ્કરોએ ફરીથી પરિવારનો સંપર્ક કર્યો હતો. તેમણે યુવરાજ અને પંજાબના યુવાનના ફોટા મોકલ્યા, જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો કે બંને હવે જીવિત નથી. તસ્કરોએ પુરાવા આપવા માટે પરિવાર પાસેથી ત્રણ લાખ રૂપિયાની માંગણી કરી. પૈસા મોકલ્યા પછી, તસ્કરોએ યુવરાજનું મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર અને ફોટા મોકલ્યા. પરિવારે આ બાબત પોલીસને પણ જણાવી, જેના પગલે બે સ્થાનિક એજન્ટોની ધરપકડ કરવામાં આવી. યુવરાજના પિતા એક નાના ખેડૂત છે.

ગ્વાટેમાલામાં માનવ તસ્કરો દ્વારા બંધક બનાવ્યા બાદ હરિયાણાના એક યુવાનની હત્યા કરવામાં આવી હતી. મૃતકના પરિવારના સભ્યોએ શનિવારે દાવો કર્યો હતો કે તે ગયા ઓક્ટોબરમાં ખતરનાક ડંકી રુટથી નોકરીની શોધમાં અમેરિકા જઈ રહ્યો હતો. તેના સંબંધી ગુરપ્રીત સિંહે જણાવ્યું હતું કે કૈથલના મોહના ગામના ખેડૂતના 18 વર્ષીય પુત્ર યુવરાજના પરિવારને થોડા દિવસો પહેલા તેના મૃત્યુની જાણ થઈ હતી જ્યારે એક માનવ તસ્કરે તેમને મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર અને તેના અને પંજાબના બીજા યુવાનના ફોટા મોકલ્યા હતા. દાવો હતો કે બંનેની હત્યા કરવામાં આવી હતી.  

ડંકી રુટથી ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રેશનની એક પદ્ધતિ છે જેનો ઉપયોગ લોકો માન્ય વિઝા અથવા દસ્તાવેજો વિના એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં પ્રવેશવા માટે કરે છે. યુવરાજ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પહોંચ્યા પછી નોકરી શોધવાની આશા રાખતો હતો. તેમણે સમજાવ્યું કે હરિયાણાના ત્રણ ટ્રાવેલ એજન્ટોએ તેમના નેટવર્કમાં અન્ય સંપર્કો દ્વારા સલામત મુસાફરીનું વચન આપીને પરિવાર પાસેથી મોટી રકમ લીધી હતી.

પરિવારનો યુવરાજ સાથે સંપર્ક તૂટી ગયો
ગુરપ્રીત સિંહે જણાવ્યું કે શરૂઆતની ચુકવણી પછી, પરિવારનો યુવરાજ સાથે સંપર્ક તૂટી ગયો. થોડા મહિના પછી, તેમને યુવરાજ અને પંજાબના અન્ય એક યુવાનને ગ્વાટેમાલામાં બંધક બનાવાયેલા વીડિયો મળ્યા. ગુરપ્રીતે સમજાવ્યું કે યુવરાજનો પરિવાર માને છે કે હરિયાણા એજન્ટ દ્વારા અન્ય દાતાઓને ટ્રાન્સફર કરાયેલા પૈસા તેના ઇચ્છિત લાભાર્થીઓ સુધી પહોંચ્યા નથી.

યુવરાજની હત્યાનો દાવો
તેમણે કહ્યું કે તાજેતરમાં એક દાતાએ પરિવારનો સંપર્ક કર્યો. તેમણે દાવો કર્યો કે યુવરાજની હત્યા કરવામાં આવી છે અને તેમના દાવાના પુરાવા તરીકે ₹3 લાખની માંગણી કરી હતી. પૈસા મોકલ્યા પછી, તસ્કરે મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર અને ફોટોગ્રાફ્સ મોકલ્યા. તેમણે કહ્યું, "પરિવારે ટ્રાવેલ એજન્ટ અને દાતાઓને કુલ ₹40 થી 50 લાખ ચૂકવ્યા હતા." ગુરપ્રીતે દાવો કર્યો કે પરિવારે અગાઉ પોલીસનો સંપર્ક કર્યો હતો અને બે સ્થાનિક એજન્ટોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. જોકે, તેમને તાજેતરમાં જ યુવાનના મૃત્યુ વિશે માહિતી મળી હતી.

