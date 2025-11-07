શું ભારતે રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવાનું બંધ કરી દીધું છે? વિદેશ મંત્રાલયે આપ્યો જવાબ, જાણો શું કહ્યું
India Oil Import: શું ભારતે રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવાનું ઘટાડી દીધુ છે? ભારતીય કંપનીઓ હવે રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવાનું બંધ કરશે? યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નવા દાવા બાદ આવા પ્રશ્નો ફરી ઉભા થયા છે.
India Oil Import: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ફરી એકવાર દાવો કર્યો છે કે ભારતે રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવાનું બંધ કરી દીધું છે. ઘણા અહેવાલો બહાર આવ્યા છે કે ભારત નવેમ્બરના અંતથી રશિયન ક્રૂડ ઓઇલની સીધી ખરીદીમાં ઘટાડો કરશે. 21 નવેમ્બરથી બે મુખ્ય રશિયન તેલ કંપનીઓ પર નવા યુએસ પ્રતિબંધો લાગુ થયા પછી આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે. આ બાબતે એક પ્રશ્નનો જવાબ વિદેશ મંત્રાલયે આપ્યો છે.
ઊર્જા જરૂરિયાતો અને વૈશ્વિક ગતિશીલતા
વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, અમે પહેલાથી જ કહ્યું છે કે ભારતની ઊર્જા નિકાસ તેની ઊર્જા જરૂરિયાતો પર આધારિત છે અને વૈશ્વિક ગતિશીલતા દ્વારા પણ સંચાલિત છે. અમે આ મુદ્દા પર અમારી સ્થિતિ ઘણી વખત વ્યક્ત કરી છે. હકીકતમાં, વિદેશ મંત્રી જયશંકર રશિયા પાસેથી તેલ આયાતમાં ઘટાડા અંગેના પ્રશ્નોના જવાબ આપી ચૂક્યા છે.
રશિયા પાસેથી તેલ આયાતમાં ઘટાડા અંગે, વિદેશ મંત્રી જયશંકરે સ્પષ્ટતા કરી છે કે તેલ આયાત કરવાનો ભારતનો નિર્ણય દેશની ઊર્જા સુરક્ષા પર આધારિત વ્યૂહાત્મક નિર્ણય છે. વધુમાં, જયશંકરે આ સંદર્ભમાં પશ્ચિમી દેશોના બેવડા ધોરણો પર પણ સવાલ ઉઠાવ્યા છે.
ટ્રમ્પે ફરી દાવો કર્યો
શુક્રવારે, ટ્રમ્પે મોદી સાથેની તેમની વાતચીત અને ભારત સાથેની વેપાર ચર્ચાઓની પ્રગતિ અંગેના પ્રશ્નના જવાબમાં કહ્યું કે, બધું ખૂબ સારું છે, બધું બરાબર ચાલી રહ્યું છે. તેમણે (વડાપ્રધાન મોદી) રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવાનું બંધ કરી દીધું... મોટાભાગે, તેમણે રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવાનું બંધ કરી દીધું.
ટ્રમ્પે ભારત પર 25 ટકા પ્રતિશોધાત્મક ટેરિફ અને રશિયન તેલની ખરીદી પર વધારાનો 25 ટકા ટેક્સ લગાવ્યો હતો, જેનાથી ભારત પર લગાવવામાં આવેલ કુલ ટેક્સ 50 ટકા થઈ ગયો હતો. ભારતે યુએસ કાર્યવાહીને અન્યાયી અને અવ્યવહારુ ગણાવી અને કહ્યું કે તેની ઊર્જા નીતિ રાષ્ટ્રીય હિતો દ્વારા સંચાલિત છે.
