સમય પહેલા શરૂ થઈ શિયાળાની શરૂઆત ? હવામાનમાં આ ફેરફારનું મુખ્ય કારણ શું છે?
Weather News: છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં દેશના અનેક રાજ્યમાં હવામાન ઠંડુ થઈ ગયું છે. તાજેતરના વરસાદને કારણે તાપમાનમાં ઘટાડો થયો છે. પરિણામે, સમગ્ર દેશમાં આ વર્ષે શિયાળો વહેલો આવી શકે છે.
Weather News: ગયા અઠવાડિયે શ્રીનગરમાં અકાળે બરફવર્ષા થઈ હતી, અને જમ્મુ અને કાશ્મીરના મેદાની વિસ્તારોમાં મધ્યમ વરસાદ પડ્યો હતો, જેના કારણે હવામાં ઠંડી વધી હતી. વધુમાં, હિમાચલ પ્રદેશના પહાડી વિસ્તારોમાં આખા અઠવાડિયા દરમિયાન બરફવર્ષા થઈ હતી, અને રાજ્યના નીચલા ભાગોમાં પણ વરસાદ પડ્યો હતો. તેની સીધી અસર હિમાચલ અને પંજાબમાં તાપમાન પર પડી હતી.
સમુદ્ર સપાટીના તાપમાનમાં ઘટાડો
આ દરમિયાન, હવામાન નિષ્ણાતો માને છે કે શિયાળાની શરૂઆત મધ્ય અને પૂર્વીય પ્રશાંત મહાસાગરમાં વિકસિત લા નીના સ્થિતિને કારણે થઈ છે, જે સમુદ્ર સપાટીના તાપમાનમાં ઘટાડો થવાને કારણે છે.
સામાન્યથી વધુ વરસાદની આગાહી
ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) ના નિષ્ણાતોના મતે, લા નીના ભારતના ઘણા ભાગોમાં, ખાસ કરીને ઉત્તર ભારતમાં તીવ્ર ઠંડીનું કારણ બની શકે છે. આનો અર્થ એ છે કે પર્વતીય વિસ્તારોમાં શીત લહેરો અને હિમવર્ષા વધી શકે છે. IMD એ ઓક્ટોબરમાં દેશના મોટાભાગના ભાગોમાં સામાન્યથી વધુ વરસાદની આગાહી કરી છે, જેમાં આ મહિને સરેરાશ 75.4 મીમીના લગભગ 115 ટકા વરસાદ પડવાની ધારણા છે.
લા નીના શું છે?
લા નીના એ પેસિફિક મહાસાગર સાથે સંબંધિત એક મુખ્ય હવામાન ઘટના છે. તે અલ નીનો સધર્ન ઓસિલેશન (ENSO) ચક્રનો એક ભાગ છે. ENSOમાં ત્રણ તબક્કાઓ છે, ગરમ (અલ નીનો), ઠંડુ (લા નીના) અને તટસ્થ - જે બે થી સાત વર્ષના ચક્રમાં થાય છે.
પૂર્વ ભાગમાં સ્થિત ભારત ઠંડુ
લા નીના તબક્કા દરમિયાન, પવન સામાન્ય કરતાં વધુ મજબૂત બને છે અને પશ્ચિમ પેસિફિક મહાસાગર તરફ વધુ પાણી ધકેલે છે, જેનાથી તે ગરમ થાય છે. આના કારણે વિશ્વના પૂર્વ ભાગમાં સ્થિત ભારત ઠંડુ થાય છે. આ વરસાદમાં વધારો કરે છે અને તાપમાન ઘટાડે છે.
