બીજા ધર્મનું અપમાન કરવા બદલ કયા રાજ્યમાં મળે છે સૌથી કડક સજા? જાણો ક્યાં સખ્ત છે હેટ સ્પીચ કાયદો?
Hate Speech Law: હેટ સ્પીચ પર રાજ્યોની કડકાઈ હવે નવા યુગમાં પ્રવેશી ચૂકી છે. હાલમાં જ કર્ણાટક અને તેલંગાણા સરકારે બીજા ધર્મનું અપમાન કરવા પર નવા કડક નિયમો લાવવાની તૈયારી કરી છે.
Trending Photos
Hate Speech Law: સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ હોય કે જાહેર મંચ પરથી આપવામાં આવેલું નિવેદન, એક વાક્ય તમારી ઓળખ જ નહીં, તમારી આઝાદી પણ છીનવી શકે છે. દેશમાં હેટ સ્પીચને લઈને કાયદાઓ પહેલેથી જ અસ્તિત્વમાં છે, પરંતુ હવે કેટલાક રાજ્યો તેને વધુ કડક બનાવવાના માર્ગે છે. સવાલ એ છે કે બીજા ધર્મનું અપમાન કરવા પર ક્યાં સૌથી કડક સજા મળે છે અને નવા કાયદા બોલવાની આઝાદીને કઈ હદ સુધી મર્યાદિત કરશે?
હેટ સ્પીચ પર વધતી કડકાઈ
ભારતમાં ધર્મ, જાતિ અને સમુદાય સાથે જોડાયેલા નિવેદનો હંમેશા સંવેદનશીલ રહ્યા છે. કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવી રાખવા માટે હેટ સ્પીચ પર પહેલેથી જ ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમો લાગુ છે, પરંતુ રાજ્યોએ હવે પોતાના સ્તરે નિયમો વધુ કડક બનાવવાનું શરૂ કર્યું છે. હાલમાં જ કર્ણાટક વિધાનસભા દ્વારા પસાર કરાયેલ હેટ સ્પીચ બિલ અને તેલંગાણા સરકારની પ્રસ્તાવિત કડકાઈએ આ ચર્ચાને ફરીથી કેન્દ્રમાં લાવી દીધી છે.
કર્ણાટકનો નવો કાયદો શું કહે છે?
કર્ણાટક વિધાનસભાએ જે બિલ પસાર કર્યું છે, તેમાં હેટ સ્પીચની વ્યાખ્યા ખૂબ જ વ્યાપક બનાવવામાં આવી છે. આ હેઠળ બોલાયેલા શબ્દો, લેખિત સામગ્રી, ઈશારા, દ્રશ્ય માધ્યમો અને ઇલેક્ટ્રોનિક કે ડિજિટલ સંચાર દ્વારા જાહેરમાં ફેલાવવામાં આવેલો કોઈપણ નફરતભર્યો સંદેશ હેટ સ્પીચ ગણાશે. જો કોઈ વ્યક્તિ જાણીજોઈને કોઈ વ્યક્તિ, જૂથ કે સમુદાય વિરુદ્ધ દુશ્મનાવટ, નફરત કે વૈમનસ્ય ફેલાવવાના ઈરાદે નિવેદન આપે છે, તો તે ગુનાની શ્રેણીમાં આવશે, પછી ભલે તે સંબંધિત વ્યક્તિ જીવિત હોય કે મૃત. આ જોગવાઈ કાયદાને પહેલા કરતા વધુ કડક બનાવે છે.
તેલંગાણાની પ્રસ્તાવિત કડકાઈ
તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડીએ જાહેરમાં જાહેરાત કરી છે કે તેમની સરકાર બીજા ધર્મોનું અપમાન કરનારાઓ વિરુદ્ધ કડક કાયદો લાવવાની તૈયારીમાં છે. આ માટે હાલના કાયદાઓમાં ફેરફાર કરવાની યોજના બનાવવામાં આવી રહી છે જેથી ધાર્મિક લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડનારા નિવેદનો આપનારાઓને કડક સજા કરી શકાય. જો કે, હજુ બિલનો મુસદ્દો સામે આવ્યો નથી, પરંતુ સરકારના વલણથી સ્પષ્ટ છે કે આગામી સમયમાં હેટ સ્પીચ પર કાયદાકીય પકડ વધુ મજબૂત બનશે.
વર્તમાન કેન્દ્રીય કાયદા શું કહે છે?
દેશભરમાં હેટ સ્પીચ સાથે જોડાયેલા કેસોમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS)માં હેટ સ્પીચ માટે કોઈ અલગ શીર્ષક વાળી સ્વતંત્ર કલમ બનાવવામાં આવી નથી. તેના બદલે હેટ સ્પીચ સંબંધિત ગુનાઓને પહેલેથી અસ્તિત્વમાં રહેલા ગુનાહિત માળખામાં જ સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. BNSની કલમ 196 આ કલમ એ જ ભૂમિકા ભજવે છે જે પહેલા ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC)માં કલમ 153A ભજવતી હતી. આ કલમ ધર્મ, જાતિ, નસલ, ભાષા કે સમુદાયના આધારે બે કે તેથી વધુ જૂથો વચ્ચે શત્રુતા, નફરત કે વૈમનસ્ય ફેલાવનારા કૃત્યો અને નિવેદનોને શિક્ષાપાત્ર ગુનો માને છે.
BNS હેઠળ સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે, જો કોઈ વ્યક્તિ શબ્દો, લેખન, સંકેતો કે અન્ય માધ્યમથી સામાજિક જૂથો વચ્ચે તણાવ પેદા કરે અથવા જાહેર શાંતિ ભંગ કરવાનો પ્રયાસ કરે, તો તેની સામે કલમ 196 હેઠળ કાર્યવાહી થઈ શકે છે. આ કલમનો હેતુ સીધી રીતે જાહેર વ્યવસ્થા અને સામાજિક સંવાદિતાનું રક્ષણ કરવાનો છે, હેટ સ્પીચને એક અલગ અને સ્વતંત્ર ગુના તરીકે વર્ગીકૃત કરવાનો નથી.
આ ઉપરાંત BNSમાં ખોટી અથવા ભડકાઉ માહિતી દ્વારા સમાજમાં ભય, આતંક અથવા વૈમનસ્ય ફેલાવવાના મામલાઓ માટે જૂના ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 505 સંબંધિત જોગવાઈઓ જાળવી રાખવામાં આવી છે. આ કલમોનો ઉપયોગ એવી પરિસ્થિતિઓમાં કરવામાં આવે છે, જ્યાં કોઈ નિવેદન અથવા સંદેશની અસર ફક્ત અપમાન સુધી મર્યાદિત ન રહીને કાયદો અને વ્યવસ્થા માટે ખતરો ઉભો કરે છે.
નોંધનીય છે કે, કાયદા પંચે વર્ષ 2017માં હેટ સ્પીચને લઈ વધુ સ્પષ્ટ અને કડક કાનૂની વ્યાખ્યાની ભલામણ કરી હતી. કમિશને સૂચનો આપી હતી કે, IPCમાં નવી કલમો 153C અને 505A ઉમેરવામાં આવે, જેથી કોઈ વ્યક્તિ અથવા જૂથના ગૌરવનું અપમાન કરતી નફરતી ભાષણને સીધી સજા આપી શકાય. જો કે, ભારતીય દંડ સંહિતામાં આ ભલામણોને અલગ કલમો તરીકે સંપૂર્ણપણે સમાવિષ્ટ કરવામાં આવી ન હતી. વર્તમાન BNS માળખામાં હેટ સ્પીચના ગુનાઓ કલમ 196 અને તેની સંબંધિત જોગવાઈઓ હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે.
કયા રાજ્યોમાં પહેલેથી જ સખ્ત કાયદો?
ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ અને આસામ જેવા રાજ્યોમાં હેટ સ્પીચ અને કોમી નિવેદનબાજી પર પહેલેથી જ કડક કાર્યવાહી જોવા મળે છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા કાયદા (NSA) હેઠળ પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. જો કે, આ રાજ્યોમાં અલગથી હેટ સ્પીચ પર નવો કાયદો નથી, પરંતુ વહીવટી કડકાઈને કારણે સજાની શક્યતા વધુ રહે છે.
અભિવ્યક્તિની આઝાદી વિરુદ્ધ કાયદો
હેટ સ્પીચ પરના કડક કાયદાઓને લઈને એ સવાલ પણ ઊભો થાય છે કે શું આનાથી અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા મર્યાદિત થશે? બંધારણની કલમ 19 હેઠળ બોલવાની આઝાદી મળે છે, પરંતુ જાહેર વ્યવસ્થા, નૈતિકતા અને સદભાવ જાળવી રાખવા માટે તેના પર વ્યાજબી નિયંત્રણો પણ લાદી શકાય છે. રાજ્ય સરકારો આ જ સંતુલનને આધાર બનાવીને નવા કાયદાઓને યોગ્ય ઠેરવી રહી છે.
શું બદલાશે?
કર્ણાટક અને તેલંગાણાની પહેલને બાદ એવું માનવામાં આવે છે કે, અન્ય રાજ્યો પણ હેટ સ્પીચને લઈ તેમના કાયદાઓની સમીક્ષા કરશે. ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ અને સોશિયલ મીડિયાના વધતા પ્રભાવને કારણે સરકારો હવે ફક્ત પ્લેટફોર્મ જ નહીં, પણ ઓનલાઈન સામગ્રી પર પણ કડક કાર્યવાહી કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. ભવિષ્યમાં એક પણ નિવેદન ફક્ત વિવાદ જ નહીં પરંતુ કાનૂની સંકટ પણ બની શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે