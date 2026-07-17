/2002ના ભયાનક દુષ્કાળની યાદ તાજી! 2026માં ચોમાસાએ તોડ્યો રેકોર્ડ, IMDના રિપોર્ટે વધારી દેશની ચિંતા

જૂનની ભયંકર ગરમી બાદ જુલાઈની શરૂઆતમાં વરસાદ શરૂ થયો તો લાગ્યું કે ચોમાસું આખરે પોતાની લયમાં આવી ગયું છે. પરંતુ ચોમાસાની આ અસર વધુ સમય સુધી જોવા મળી નહીં. 9 જુલાઈ સુધી ચોમાસાના વાદળોએ સંપૂર્ણ ભારતને કવર કરી લીધું હતું, જૂન મહિનામાં વરસાદની 30 ટકા ઘટ હતી, તે ધીમે-ધીમે ઓછી થવા લાગી હતી. પરંતુ પછી હવામાન પલટાયું અને આકાશ સ્વચ્છ થઈ ગયું. ત્યારબાદ લાગ્યું કે વરસાદ ગાયબ થઈ ગયો છે.
ભારતીય હવામાન વિજ્ઞાન વિભાગ એટલે કે IMD પ્રમાણે 1 જૂનથી 16 જુલાઈ વચ્ચે ભારતમાં સામાન્ય 295.8 મિમી વરસાદ થવો જોઈએ, પરંતુ માત્ર 224.8 મિની વરસાદ નોંધાયો છે. એટલે કે ચોમાસામાં સીધો 24 ટકાનો ઘટાડો આવ્યો છે. આ સામાન્ય વરસાદનો માપદંડ લોન્ગ પીરિયડ એવરેજથી નક્કી થાય છે, જે 1971થી 2020 વચ્ચે દેશમાં થયેલા સરેરાશ વરસાદના આંકડા છે. તેને તમે ભારતનો રેનફોલ રિપોર્ટ કાર્ડ પણ કહી શકો છો.
વરસાદના આ ડરામણા આંકડા
આ 24 ટકા અછતની ગંભીરતાને સમજવા માટે આપણે વર્ષ 2002ના ભયાનક દુષ્કાળને યાદ કરવો પડશે. તે વર્ષે જુલાઈની તબાહી બાદ આખા સિઝનમાં વરસાદની ખોટ 19 ટકા રહી હતી. પરંતુ આ વખતે જુલાઈના મધ્યમાં 24 ટકાની ઘટ છે. પરંતુ હજુ સપ્ટેમ્બર સુધીનો સમય બાકી છે અને આવનાર વરસાદ આ અંતરમાં ઘટાડો કરી શકે છે, તેથી સીધી તુલના કરવી ઉતાવળ ગણાશે.
સમગ્ર દેશમાં એક સમાન નથી સંકટની સ્થિતિ
વરસાદનો આ ઘટાડો દેશભરમાં બરાબર નથી, પરંતુ કેટલાક વિસ્તાર દુષ્કાળનો માર સહન કરી રહ્યાં છે.
પૂર્વ અને ઉત્તર-પૂર્વ ભારતમાં વરસાદની 36 ટકા ઘટ
દક્ષિણ દ્વીપકલ્પમાં 26% ની નોંધપાત્ર ઘટ
ઉત્તર પશ્ચિમ ભારતમાં 19% ની ઘટ
મધ્ય ભારતમાં 13% ની ઘટ
માત્ર 9થી 15 જુલાઈવાળા સપ્તાહમાં સામાન્યથી 51 ટકા ઓછો વરસાદ નોંધાયો. આ પહેલા, જૂન 1901 પછી પાંચમા સૌથી સૂકા જૂન તરીકે પણ નોંધાયેલો હતો.
આખરે ક્યાં ગયું ચોમાસું?
હવામાન વૈજ્ઞાનિકોની નજરમાં આ દુષ્કાળ જેવી સ્થિતિનો સૌથી મોટો વિલન અલ નીનો છે. આવો જાણીએ શું હોય છે અલ નીનો અને તે કઈ રીતે ચોમાસાને પ્રભાવિત કરે છે.
શું છે અલ નીનો?
મધ્ય અને પૂર્વીય વિષુવવૃત્તીય પ્રશાંત મહાસાગરમાં સમુદ્ર સપાટીના તાપમાનમાં ઝડપી વધારો થવાની ઘટનાને અલ નીનો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જ્યારે આ હિસ્સો ગરમ થાય છે, તો દુનિયાના વાયુમંડળના ચક્રમાં ફેરફાર થાય છે. તો ભારત તરફ આવનાર ભેજથી ભરેલા ચોમાસાના પવનોને તે નબળા પાડે છે. વર્ષ 2002ના દુષ્કાળની પાછળ પણ અલ નીનો હતો, જે આ વર્ષે વધુ મજબૂત થઈ રહ્યું છે.
સામાન્ય રીતે આ સંકટની સ્થિતિમાં ઇન્ડિયન ઓશન ડાઇપોલ ભારત માટે રક્ષક બનીને આવે છે. IOD હિંદ મહાસાગરના પૂર્વી અને પશ્ચિમી ભાગના તાપમાનનું અંતર છે. જ્યારે તેનો પોઝિટિવ ફેઝ સક્રિય હોય છે, તો ભારતમાં ભારે વરસાદ થાય છે. પરંતુ આ સમયે IOD શાંત છે, જેનાથી તે અલ નીનોની અસરને ઓછી કરી રહ્યું નથી.
આ સાથે મૈડેન-જુલિયન ઓસિલેશન એટલે કે MJO જે વાદળા અને વરસાદની એક સિસ્ટમ છે અને ભૂમધ્ય રેખાના ચક્કર લગાવતું રહે છે તે પણ આ સમયે ભારતની અનુકૂળ સ્થિતિમાં નથી.
આગામી 7 દિવસમાં ક્યાં વરસાદ થશે?
IMD પ્રમાણે આગામી એક સપ્તાહમાં વરસાદ તો થશે પરંતુ કેટલીક જગ્યાઓ પર. પૂર્વી અને ઉત્તર-પૂર્વ ભારત, પૂર્વ ઉત્તર પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ અને પંજાબ જેવા પહાડી અને મેદાની વિસ્તારમાં ભારે વરસાદનું અનુમાન છે. પરંતુ પશ્ચિમ-મધ્ય અને દક્ષિણ ભારતના વિસ્તારમાં આગામી એક સપ્તાહ સુધી વરસાદની સંભાવના નથી. હવામાન વિભાગને આશંકા છે કે જુલાઈ મહિનામાં કુલ વરસાદ સામાન્ય LPA ના 94 ટકા ઓછો રહી શકે છે.
મધ્ય જુલાઈમાં વરસાદમાં 24 ટકાનો ઘટાડો ખરીફ પાક જેમ કે ધાન, કપાસ અને દાળ માટે એક મોટો ઝટકો છે. સાથે આગામી ગરમી સુધી પાણીની જરૂરિયાત પુરી કરનાર મોટા ડેમ માટે પણ ચિંતાનો વિષય છે. જો આવનારા સમયમાં ચોમાસાની આ સ્થિતિ રહી તો 2026ની હાલત વર્ષ 2002ના ગંભીર સંકટ તરફ આગળ વધી શકે છે.