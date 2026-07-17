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2002ના ભયાનક દુષ્કાળની યાદ તાજી! 2026માં ચોમાસાએ તોડ્યો રેકોર્ડ, IMDના રિપોર્ટે વધારી દેશની ચિંતા

2026મા ચોમાસું રૂઠી જવાથી દેશ પર 2002 જેવા ભયાનક દુષ્કાળનું સંકટ ઉભું થયું છે. જુલાઈના મધ્યમાં વરસાદની અછત રેકોર્ડ 24 ટકા સુધી પહોંચી ગઈ છે. હવામાન વિભાગના આ ડરામણા રિપોર્ટે બધાને ચોંકાવી દીધા છે. હવામાન વૈજ્ઞાનિકોએ ચેતવણી આપી છે કે તેની પાછળ અલ નીનોનો ખતરનાક ખેલ છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 17, 2026, 01:30 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 01:30 PM IST
2002ના ભયાનક દુષ્કાળની યાદ તાજી! 2026માં ચોમાસાએ તોડ્યો રેકોર્ડ, IMDના રિપોર્ટે વધારી દેશની ચિંતા

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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