Interesting Railway Facts: રેલવે સ્ટેશનના નામની પાછળ કેમ લખેલું હોય છે 'જંક્શન' કે પછી 'સેન્ટ્રલ', શું તમે જાણો છો?
જો તમે ઘણી વખત ટ્રેનમાં મુસાફરી કરી હોય, તો તમે જોયું હશે કે કેટલાક સ્ટેશનો પર તેમના નામ પછી "જંક્શન" લખેલું હોય છે, જ્યારે કેટલાકમાં "સેન્ટ્રલ" લખેલું હોય છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય આ પાછળનું કારણ શોધવાનો પ્રયાસ કર્યો છે?
ભારતમાં રેલવે વાહન વ્યવહારનું સૌથી મોટું માધ્યમ છે. લાખો લોકો લાંબા સફરની સાથે નાના રૂટ પર ટ્રેનમાં સફર કરે છે. તમે પણ ઘણીવાર ટ્રેનની મુસાફરી કરી હશે. ટ્રેનની સફર કરવા દરમિયાન આપણે અલગ-અલગ વિસ્તાર જોવાની તક મળે છે અને જ્યાં ટ્રેન ઉભી રહે છે ત્યાંની પ્રખ્યાત વસ્તુ પણ ખાવા મળી જાય છે. હવે સ્ટેશનની વાત આપે તો પછી મનમાં એક સવાલ જરૂર આવે છે. તમે જોયું હશે કે કોઈ સ્ટેશન પર નામની પાછળ સેન્ટ્રલ લખેલું હોય છે તો કોઈ જગ્યાએ જંક્શન લખેલું હોય છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આવું કેમ લખવામાં આવે છે.
શું હોય છે સેન્ટ્રલ અને જંક્શનનો અર્થ?
તમને જણાવી દઈએ કે કોઈ સ્ટેશન પર તેના નામની પાછળ જંક્શન કે પછી સેન્ટ્રલ લખવા પાછળ એક કારણ હોય છે. આ બંને શબ્દ (સેન્ટ્રલ અને જંક્શન) નો મતલબ હોય છે. તમને જણાવી દઈએ કે આ બંને શબ્દ સ્ટેશનના કામ અને તેના મહત્વને જણાવે છે. જંક્શન તે દર્શાવે છે કે એ સ્ટેશન પર ઘણા રૂટથી ટ્રેનો આવે છે, જેમ કે અમદાવાદ જંક્શન અને સેન્ટ્રલ શબ્દ તે જણાવે છે કે આ સ્ટેશન શહેરનું સૌથી જૂનું, વ્યસ્ત અને મુખ્ય સ્ટેશન છે અને ત્યાંથી શહેરના દરેક હિસ્સા માટે ટ્રેન મળે છે, જેમ કે કાનપુર સેન્ટ્રલ અને મુંબઈ સેન્ટ્રલ.
ટર્મિનલનો મતલબ શું હોય છે?
હવે તમે સેન્ટ્રલ અને જંક્શન વિશે જાણી લીધું તો તે પણ જાણી લો કે કેટલાક સ્ટેશનના નામની પાછળ ટર્મિનલ પણ લખેલું હોય છે તેનો અર્થ શું થાય છે. તમને જણાવી દઈએ કે ટર્મિનલનો મતલબ છે કે ટ્રેન તે સ્ટેશનથી આગળ જશે નહીં એટલે કે તે સ્ટેશન તે જગ્યા માટે છેલ્લું સ્ટેશન હશે.
નોટઃ આ આર્ટિકલમાં તમને આપવામાં આવેલી જાણકારી અલગ-અલગ રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે)
