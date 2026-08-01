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PM મોદી રાતે 11 પછી જ કેમ પોસ્ટ કરે છે Video? સંયોગ નહીં, પરંતુ સ્ટ્રેટેજી છે! જાણીને મગજ ચક્કર ખાઈ જશે

PM Modi Insta Videos: જો તમે પણ સોશિયલ મીડિયા પર ખુબ એક્ટિવ રહેતા હોવ અને ખાસ કરીને ઈન્સ્ટાગ્રામ વાપરતા હોવ તો તમે જરૂર નોંધ્યું હશે કે પીએમ મોદીના છેલ્લા કેટલાક વીડિયો મોડી રાતે આવે છે. પીએમ મોદીના છેલ્લા પાંચ વીડિયોએ જે તહેલકો મચાવ્યો છે તેણે ભલભલી હસ્તીઓને દંગ કરી દીધી છે. દરેકના મનમાં એક જ સવાલ છે—આખરે રાત્રે ૧૧ વાગ્યા પછી જ કેમ? તો તમારે તેની પાછળની ગણતરી સમજવા માટે આ માહિતી ખાસ જાણવી જોઈએ. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 01, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 02:41 PM IST
PM મોદી રાતે 11 પછી જ કેમ પોસ્ટ કરે છે Video? સંયોગ નહીં, પરંતુ સ્ટ્રેટેજી છે! જાણીને મગજ ચક્કર ખાઈ જશે
Image Credit: PM Modi Insta video grab AI generated image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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