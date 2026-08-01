/PM મોદી રાતે 11 પછી જ કેમ પોસ્ટ કરે છે Video? સંયોગ નહીં, પરંતુ સ્ટ્રેટેજી છે! જાણીને મગજ ચક્કર ખાઈ જશે

આજકાલ રાજકારણ માત્ર રેલીઓ કે સ્ટેજ પરથી અપાતા ભાષણો સુધી સીમિત નથી રહ્યું, પણ એ તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન સુધી પહોંચી ગયું છે! ભાજપમાંથી હવે ક્લિયર કટ સૂચના છે—દરેક નાના-મોટા નેતાનું સોશિયલ મીડિયા પ્રેઝન્સ જબરદસ્ત હોવું જ જોઈએ. નાનામાં નાની ઈવેન્ટ હોય કે કાર્યક્રમ, વીડિયો બનાવીને સોશિયલ મીડિયા પર અપલોડ કરવાનો જાણે નેતાઓને ટાર્ગેટ આપી દેવાયો છે.
પણ આ બધાની વચ્ચે, સૌથી વધુ ચર્ચા જે બાબતની થઈ રહી છે—એ છે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ઈન્સ્ટાગ્રામ એક્ટિવિટી!
તમે નોંધ્યું છે? આજકાલ પીએમ મોદી રાતના ૧૧ વાગ્યા પછી ઈન્સ્ટાગ્રામ પર અચાનક એક્ટિવ થઈ જાય છે. દુનિયાભરમાં સૌથી વધુ ફોલોઅર્સ ધરાવતા ગ્લોબલ લીડર્સમાં મોખરે હોવા છતાં, પીએમ મોદી હવે ટ્રેન્ડ મુજબ વર્ટિકલ રીલ્સ અને વીડિયોઝ બનાવી રહ્યા છે. દરેકના મનમાં એક જ સવાલ છે—આખરે રાત્રે ૧૧ વાગ્યા પછી જ કેમ? તમે નરેન્દ્ર મોદીનું ક્યારેય ઈન્સ્ટા પેજ જોયું છે તો જોવાની જરૂર છે.
મોદીના છેલ્લા પાંચ વીડિયો રાત્રે 11 વાગ્યા પછી પોસ્ટ થયા છે અને પાંચેયે મળીને 110 કરોડથી વધુ વ્યૂઝ મેળવ્યા છે. બીજી તરફ, Instagramના Professional Analytics દર્શાવે છે કે રાત્રે 9 વાગ્યા પછીથી વહેલી સવાર સુધી યુઝર્સની એક્ટિવિટી સૌથી વધુ રહે છે. આ બંને પેટર્નને જોતા એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે મોદીની ડિજિટલ ટીમ મહત્તમ રીચ મેળવવા માટે મોડીરાત્રે પોસ્ટિંગની સ્ટ્રેટેજી અપનાવી રહી છે.
જો તમને લાગતું હોય કે આ માત્ર સંયોગ છે, તો તમે ભૂલ કરી રહ્યા છો! વડાપ્રધાન મોદી ‘નાડ પારખું’ નેતા છે. તેઓ જે પણ કરે છે, તેની પાછળ એક પક્કું ગણિત અને સચોટ સ્ટ્રેટેજી હોય છે.
પીએમ મોદીએ રાતના 11 વાગ્યાની આસપાસ બનાવેલા વીડિયોના વ્યૂઝ....
આજના સમયમાં 'Gen-Z' એટલે કે દેશના યુવાનો જો કોઈ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર સૌથી વધુ સમય વિતાવતા હોય, તો એ છે Instagram! ફેસબુક કે વ્હોટ્સએપ કરતાં પણ ઈન્સ્ટાની રીચ સૌથી વધારે છે. પીએમ મોદી સારી રીતે જાણે છે કે જો દેશના યુવાઓ સાથે સીધો સંવાદ સેતુ બાંધવો હોય, તો ઈન્સ્ટાગ્રામથી મોટું કોઈ માધ્યમ નથી. આ ફક્ત ઉદાહરણ તરીકે રજૂ કરાયેલો સ્ક્રીનશોટ છે. જોકે, પીએમ મોદીના ઈન્સ્ટાગ્રામ પેજનો નથી પણ આ દેખાડે છે કે સૌથી વધારે ફોલોઅર્સ રાતના સમયે એક્ટિવ હોય છે. જેથી પીએમઓની ટીમ પણ આ જ સ્ટ્રેટેજીને ફોલો કરી રહી છે.
હવે વાત કરીએ રાતના ૧૧ વાગ્યાના સમયની! સોશિયલ મીડિયા ડેટા એનાલિટિક્સ કહે છે કે ઈન્સ્ટાગ્રામ પર રાતના ૯ વાગ્યા બાદથી યૂઝર્સ સૌથી વધુ એક્ટિવ હોય છે. એટલું જ નહીં, રાત્રે ૧૨થી સવારના 9 વાગ્યા વચ્ચે સૌથી વધુ ટ્રાફિક આપતું કોઈ પ્લેટફોર્મ હોય તો એ ઈન્સ્ટાગ્રામ છે. યુવા વર્ગ આ સમયે જ નિરાંતે ફોન સ્ક્રોલ કરતો હોય છે.
દિવસના સમયે અપલોડ થયેલા વીડિયોના વ્યૂઝ
પીએમ મોદી આ 'પીક ટ્રાફિક અવર્સ'ની ગણતરી બરાબર સમજે છે. જ્યારે આખો દેશ સૂવાની તૈયારીમાં હોય, ત્યારે દેશના વડાપ્રધાન યુવાઓના ફ્રેમમાં પહોંચી જાય છે. આ જ ગણતરીબાજ માઈન્ડસેટ અને ડિજિટલ માસ્ટરી પીએમ મોદીને દુનિયાના અન્ય તમામ નેતાઓ કરતાં સાવ અલગ અને એક કદમ આગળ રાખે છે! જોકે, આ ફક્ત ધારણાઓ છે પણ પીએમ મોદી કંઈ પણ કરે એની પાછળ તર્ક જરૂર હોય છે.