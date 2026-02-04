Prev
'પ્રાચી બોસ હતી, નિશિકા અને પાખી ફક્ત...' ગાઝિયાબાદમાં આત્મહત્યા કરનાર ત્રણ બહેનોના પિતાએ ખોલ્યા રહસ્યો


Ghaziabad Three Sister Suicide New Revelation: ઉત્તર પ્રદેશના ગાઝિયાબાદમાં ત્રણ બહેનોએ મોડી રાત્રે આપઘાત કર્યો છે. આ કેસમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા થઈ રહ્યાં છે. સ્યુસાઇડ નોટ અને ડાયરમી મળ્યા બાદ જ્યારે પોલીસ તેના રૂમમાં દાખલ થઈ તો દીવાલ પર અજીબ વાતો લખેલી હતી.
 

Feb 04, 2026, 01:40 PM IST

તારીખ 4 ફેબ્રુઆરી 2026. સ્થળ ઉત્તરપ્રદેશનું ગાઝિયાબાદ શહેર... રાત્રે બે વાગી રહ્યાં હતા. ભારત સિટી સોસાયટીમાં B1ટાવરનો ફ્લેટ નંબર 907માંથી કોઈનો પડવાનો અવાજ આવ્યો. તત્કાલ લોકો ત્યાં પહોંચ્યા જ્યાંથી અવાજ આવ્યો. જોયું તો ત્રણ સગીર છોકરીઓ લોહીથી લથપથ નીચે પડી છે. બાળકીઓના માતા-પિતા પણ આ દ્રશ્ય જોઈને સન્ન રહી ગયા. મામલો આત્મહત્યાનો હતો.. પોલીસને આ વિશે માહિતી આપવામાં આવી.

ઘટનાસ્થળે પહોંચેલી પોલીસે ત્રણય બાળકીઓના મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલ્યા. પછી પૂછપરછ શરૂ થઈ. બાળકીના પિતા ચેતને જણાવ્યું- નિશિકા (16), પ્રાચી (14) અને પાખી (12) ને મોબાઇલ પર ઓનલાઈન ગેમની લત હતી. થોડા દિવસ પહેલા અમે ફોન વાપરવા પર પ્રતિબંધ લગાવી દીધો હતો. બે વર્ષથી ત્રણેય શાળાએ જઈ રહી નહોતી. અભ્યાસમાં નબળી હતી. કોરિયન કલ્ચરથી ખૂબ પ્રભાવિત હતી. તે હંમેશા કહેતી હતી કે તેને કોરિયા જવું છે. હું કહેતો હતો કે ત્યાં જઈ આપણે શું કરીશુ?

પિતા ચેતને જણાવ્યું- ત્રણેય ફોન પર ઓનલાઈન કોરિયન ગેમ્સ રમતી હતી. શું તે ટાસ્ક બેસ્ડ ગેમ હતી અને આપઘાત કરવા તે ટાસ્કનો એક હિસ્સો હતો, અમને તેની જાણકારી નથી. અમે સૂઈ રહ્યાં હતા. તેણે અમારા ફોન લઈ લીધા. પછી રૂમ બંધ કરી દીધો હતો. જ્યારે મને 2 કલાકે બાલકનીમાંથી કંઈક પડવાનો અવાજ આવ્યો તો હું તેના રૂમમાં ગયો. પરંતુ રૂમ બંધ હતો. પછી જોયું તો ત્રણેય બાળકોએ નવમાં માળેથી છલાંગ લગાવી દીધી હતી.

ચેતને બે લગ્ન કર્યા હતા
બાળકીના પિતા ચેતને બે લગ્ન કર્યા હતા. જ્યારે પ્રથમ પત્નીથી બાળકો ન થયા તો તેની નાની બહેન એટલે કે સાળી સાથે ચેતને લગ્ન કર્યા. ચેતને જણાવ્યું- મારી દીકરીઓ ઓનલાઈન ગેમ રમતી હતી, પરંતુ મને તે ખબર નથી કે તેમાં કોઈ આ પ્રકારનો ટાસ્ક આપવામાં આવ્યો છે. શું તે આવો ટાસ્ક રમી રહી છે. કયો પિતા પોતાના બાળકોને મરવા દેશે. અમને તો આજે ખબર પડી કે ટાસ્કવાળી ગેમ ફોનમાં હતી.

એક હતી બોસ, બાકીને આપતી હતી આદેશ
ચેતન પ્રમાણે- પ્રાચી કહેતી હતી કે હું બોસ છું અને નિશિકા-પાખી મારી વાત માને છે. તે મને ફોલો કરે છે. છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી ફોન પર મારી દીકરીઓ ગેમ રમી રહી હતી. પ્રાચી બંને દીકરીઓને આદેશ આપતી હતી. ફોન વગર ભોજન પણ કરતી નહોતી. ટોયલેટમાં એક સાથે જતી હતી. ત્યાં સુધી કે સાથે સૂતી હતી. એક દીકરી પાંચમાં ધોરણ, બીજી ચોથા અને સૌથી મોટી સાતમાં ધોરણમાં અભ્યાસ કરતી હતી. પરીક્ષામાં ત્રણેય નાપાસ થઈ હતી. ત્યારથી શાળાએ જવાનું છોડી દીધું હતું.

રૂમમાં આ વાત લખી
ઘટનાસ્થળે એક સ્યુસાઇડ નોટ અને ડાયરમી મળી છે. સ્યુસાઇડ નોટમાં લખ્યું છે- True Life Story. આ ડાયરીમાં જે લખ્યું છે તે વાંચી લો, કારણ કે તે સત્ય છે. Read Now. નીચે રડવાની તસવીર બનાવી છે. આગળ લખ્યું છે - I’m Really Sorry Papa. તો ડાયરીમાં લખ્યું છે- We Love Korean Games. ત્યાં સુધી કે પોલીસ તે રૂમમાં ગઈ તો દીવાલ પર લખ્યું હતું- મેક મી અ હર્ટ ઓફ બ્રોકન. આઈ એમ વેરી અલોન.

ઓનલાઈન ગેમિંગની લત
નિમિશ પાટિલ, ડીસીપી ગાઝિયાબાદે જણાવ્યું- છોકરીઓને ફોન પર ઓનલાઈન ગેમ રમવાની લત હતી. તેની પાસે ખુદના ફોન નહોતા. માતા-પિતાના ફોનમાં ગેમ રમતી હતી. થોડા સમયથી માતા-પિતાએ ફોનનો ઉપયોગ કરવાની ના પાડી દીધી હતી. તેનાથી નારાજ થી ત્રણેયે જીવ આપી દીધો. હાલ પરિવારના ફોન ફોરેન્સિક તપાસ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે. મામલાની તપાસ ચાલી રહી છે.

Disclaimer: જીવન અણમોલ છે. તેનું સંપૂર્ણ રીતે સન્માન કરો. દરેક ક્ષણનો આનંદ લો. કોઈ વાતથી પરેશાન હોવ તો જીવનથી હાર માનવાની જરૂર નથી. જીવનમાં સારો-ખરાબ સમય આવતો રહે છે. પરંતુ જ્યારે હતાશા, નિરાશા કે ડિપ્રેશનનો અનુભવ થાય તો સરકાર દ્વારા ઉપલબ્ધ હેલ્પલાઇન નંબર 9152987821 પર સંપર્ક કરો.

 

