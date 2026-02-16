Prev
મરતા પહેલા બે વાર ગર્લફ્રેન્ડ સાથે બનાવ્યા શારીરિક સંબંધ! ...વધારવા માટે લીધું હતું ઇન્જેક્શન, જાણો કેમ લેવામાં આવે છે સ્ટેમિના ઇન્જેક્શન

Crime News: એક ચોકવનારી ઘટના સામે આવી છે, હોટલમાંથી ગર્લફ્રેન્ડના ગયા પછી જ્યારે વેઈટર રૂમમાં ગયો ત્યારે તેને બેભાન હાલતમાં જોયો હતો, જો કે તેને મેનેજરને જાણ કરી પોલિસને બોલાવી હતી, પોલિસને બોલાવવામાં આવી હતી, જો કે પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે મૃતકે સ્ટેમિના વધારવાનું ઈન્જેક્શન લીધુ હતું.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 16, 2026, 07:53 PM IST
  • ઉદ્યોગપતિ પ્રદીપ નેહરાના શંકાસ્પદ મૃત્યુના કેસમાં પ્રારંભિક પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં એક મહત્વપૂર્ણ ખુલાસો થયો છે. 
  • પ્રારંભિક તપાસમાં મૃત્યુનું કારણ ઇન્જેક્શન હોવાનું બહાર આવ્યું છે.
  • સ્ટેમિના વધારવા માટે ઇન્જેક્શન લીધા હતા

Crime News: હરિયાણાના હિસારના અગ્રોહા વિસ્તારના કાલીરાવન ગામના રહેવાસી કપડાના ઉદ્યોગપતિ પ્રદીપ નેહરાના શંકાસ્પદ મૃત્યુના કેસમાં પ્રારંભિક પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં એક મહત્વપૂર્ણ ખુલાસો થયો છે. ડોકટરોના મતે, પ્રારંભિક તપાસમાં મૃત્યુનું કારણ ઇન્જેક્શન હોવાનું બહાર આવ્યું છે. જો કે, હિસ્ટોપેથોલોજી અને ટોક્સિકોલોજી રિપોર્ટ આવ્યા પછી જ અંતિમ નિષ્કર્ષ સ્પષ્ટ થશે.

સ્ટેમિના વધારવા માટે ઇન્જેક્શન લીધા હતા

માહિતી અનુસાર, હિસાર જિલ્લાના કાલીરાવન ગામના રહેવાસી ઉદ્યોગપતિ પ્રદીપ નેહરા તેની ગર્લફ્રેન્ડ સાથે રિલેક્સ હોટેલમાં આવ્યા હતા. ત્યાં તેમણે તેની સાથે સેક્સ કર્યું હતું. લગભગ બે કલાક પછી, ગર્લફ્રેન્ડ હોટલ છોડી ગઈ. જોકે, રિસેપ્શન ડેસ્ક પર બોયફ્રેન્ડનો મોબાઇલ ફોન ચાર્જ થઈ રહ્યો હતો, અને તેને વારંવાર ફોન આવી રહ્યા હતા. 

હોટલનો વેઈટર ફોન પરત કરવા પહોંચ્યો અને વેપારીનો મૃતદેહ બેભાન અવસ્થામાં પડેલો જોયો. હોટલના એક કર્મચારીએ મેનેજરને જાણ કરી, જેમણે પોલીસને જાણ કરી. માહિતી મળતાં, પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી અને મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપ્યો. જોકે, પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે મૃતકે તેની સ્ટેમિના વધારવા માટે ઇન્જેક્શન લીધું હતું.

ખાનગી હોસ્પિટલમાં નર્સ

એવું જાણવા મળ્યું છે કે ઉદ્યોગપતિની ગર્લફ્રેન્ડ અગાઉ એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં નર્સ તરીકે કામ કરતી હતી, જ્યાં તેઓ મળ્યા હતા. પોલીસને શંકા છે કે મહિલાએ તેના બોયફ્રેન્ડને ઇન્જેક્શન આપ્યું હતું, જેથી તેનો સ્ટેમિના વધે. જોકે, હજુ સુધી એ સ્પષ્ટ નથી થયું કે ઉદ્યોગપતિ પ્રદીપ નેહરાએ ઇન્જેક્શન પોતે લીધું હતું કે તેની ગર્લફ્રેન્ડે આપ્યું હતું.

ત્રણ પુત્રીઓનો પિતા છે મૃતક

32 વર્ષીય પ્રદીપ ત્રણ પુત્રીઓનો પિતા છે. તે અગ્રોહા મોરમાં કપડાની દુકાન ધરાવતો હતો. પરિવારે તેની ગર્લફ્રેન્ડ પર હત્યાનો આરોપ લગાવ્યો છે. જોકે, પોલીસે હજુ સુધી તેની ધરપકડ કરી નથી. મૃત્યુના વધુ કારણો તેની ધરપકડ પછી જ બહાર આવી શકે છે.

પ્રેમિકાનો તેના પતિ સાથે ચાલી રહેલો વિવાદ

સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપી પ્રેમિકા કાલી રાવણ ગામની પુત્રવધૂ હતી, પરંતુ તેના પતિ સાથેના વિવાદને કારણે તે તેના માતાપિતાના ઘરે રહેતી હતી. તેનો એક પુત્ર છે. જોકે તેની પ્રેમિકાની ધરપકડ પછી જ સ્પષ્ટ થશે કે પ્રદીપનું મૃત્યુ ઇન્જેક્શનથી થયું હતું કે અન્ય કોઈ કારણ, પરંતુ સ્પષ્ટ છે કે વેપારીનું મૃત્યુ ગેરકાયદેસર સંબંધને કારણે થયું હતું, જેના કારણે તેની ત્રણ પુત્રીઓ પિતા વિના રહી ગઈ હતી.

શરીરના વિવિધ ભાગોમાંથી લેવામાં આવેલા નમૂનાઓ

ડોક્ટરોએ પ્રદીપના શરીરમાંથી લોહી, હૃદય, વિસેરા અને અન્ય અંગોના નમૂનાઓ સાચવીને રાખ્યા છે, જેથી મૃત્યુનું કારણ ચોક્કસ રીતે નક્કી કરી શકાય. આ નમૂનાઓના લેબ પરીક્ષણથી ખબર પડશે કે કયું ઇન્જેક્શન અને કેટલી માત્રામાં આપવામાં આવ્યું હતું, જેના કારણે તેનું અચાનક મૃત્યુ થયું.

ચાલુ છે પોલીસ તપાસ

પોલીસે કેસ નોંધ્યો છે અને તપાસ શરૂ કરી છે. સીસીટીવી ફૂટેજ, હોટલ રેકોર્ડ અને કોલ ડિટેલ્સની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. અધિકારીઓ કહે છે કે તમામ પાસાઓની સંપૂર્ણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે, અને રિપોર્ટ આવ્યા પછી જ મૃત્યુનું સાચું કારણ બહાર આવશે.

જાણો શા માટે લેવામાં આવે છે "સ્ટેમિના" ઇન્જેક્શન 

આનો ઉપયોગ પુરુષોમાં ઊર્જા, સ્નાયુઓની ઘનતા અને સહનશક્તિ વધારવા માટે થાય છે અને તે ફક્ત એક્સપર્ટ ડૉક્ટર દ્વારા જ સૂચવી શકાય છે. તે ફક્ત જાણીતા તબીબી પરિસ્થિતિઓ ધરાવતા પુરુષોને જ સૂચવવામાં આવે છે. તે ટેસ્ટોસ્ટેરોનના સ્તરને સામાન્ય બનાવવામાં મદદ કરે છે.

જાતીય પ્રદર્શન માટે

સામાન્ય ભાષામાં, ઊર્જા, શક્તિ અથવા જાતીય પ્રદર્શન વધારવા માટે લેવામાં આવતા ઇન્જેક્શનને સ્ટેમિના વધારનારૂ કહેવામાં આવે છે. આ વ્યક્તિગત જરૂરિયાતોના આધારે બદલાઈ શકે છે. તે ફક્ત તબીબી દેખરેખ હેઠળ સલામત છે.

મહત્વપૂર્ણ સાવચેતીઓ

  • પરીક્ષણ અને ડૉક્ટરની સલાહ લીધા વિના "સ્ટેમિના ઇન્જેક્શન" લેવા જોખમી હોઈ શકે છે.
  • ઘણી જગ્યાએ નકલી અથવા ગેરકાયદેસર ઇન્જેક્શન પણ વેચાય છે.
  • લાંબા ગાળાના દુરુપયોગથી હોર્મોનલ અસંતુલન, હૃદય રોગ અને કિડની/યકૃતને નુકસાન થઈ શકે છે.

