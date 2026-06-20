/હેલ્થ એલર્ટ! સરકારે 16 દવાઓ પર લગાવ્યો તાત્કાલિક બેન, તમે પણ તો નથી લઈ રહ્યાને આ દવાઓ ?

Banned Medicines: ફિક્સ્ડ-ડોઝ કોમ્બિનેશન (FDC) દવાઓ એવી છે જેમાં બે કે તેથી વધુ સક્રિય ફાર્માસ્યુટિકલ ઘટકો (API) હોય છે જે નિશ્ચિત ગુણોત્તરમાં ભેળવીને તૈયાર કરવામાં આવે છે. જ્યારે આવા સંયોજનો ઘણીવાર દર્દીઓને સુવિધા પૂરી પાડે છે, પરંતુ જો તેમાં મજબૂત વૈજ્ઞાનિક આધારનો અભાવ હોય તો તે સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક પણ હોઈ શકે છે.
આરોગ્ય મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશો પછી હાથ ધરવામાં આવેલી વિગતવાર સમીક્ષાના આધારે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. આ સમીક્ષા માટે ડ્રગ્સ ટેકનિકલ એડવાઇઝરી બોર્ડ (DTAB) દ્વારા એક એક્સપર્ટ સમિતિની રચના કરવામાં આવી હતી. સમિતિએ વિવિધ દવાઓના સંયોજનોની તપાસ કરી અને ઓળખી કાઢ્યું કે કઈ બિનજરૂરી, અવૈજ્ઞાનિક અથવા સંભવિત નુકસાનકારક છે.
તપાસમાં શું જાણવા મળ્યું?
તપાસ બાદ, 16 દવાઓના સંયોજનોમાં અસ્પષ્ટ તબીબી સમર્થન હોવાનું જાણવા મળ્યું. પરિણામે, સરકારે તેમને બજારમાંથી દૂર કરવાનો નિર્ણય લીધો. મંત્રાલયે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે આ દવાઓનો ઉપયોગ દર્દીઓ માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ રહ્યો નથી અને સ્વાસ્થ્ય જોખમો વધારી શકે છે.
પ્રતિબંધિત દવાઓ
પ્રતિબંધિત દવાઓમાં કેટલીક પીડા નિવારક દવાઓ, એન્ટિસ્પેસ્મોડિક્સ, એન્ટિબાયોટિક સંયોજનો અને ત્વચારોગ વિજ્ઞાન ઉત્પાદનોનો સમાવેશ થાય છે. આમાં એમોક્સિસિલિન અને સેરેટિઓપેપ્ટિડેઝના સંયોજનો, કેટલીક એમોક્સિસિલિન અને ક્લોક્સાસિલિન-આધારિત દવાઓ, સેફાડ્રોક્સિલ અને પ્રોબેનેસિડના સંયોજનો, અને સેફ્યુરોક્સાઈમ અને સેરેટિઓપેપ્ટિડેઝ ધરાવતી દવાઓનો સમાવેશ થાય છે.
સ્કીન સારવાર અને કોસ્મેટિક ઉત્પાદનો
આ ઉપરાંત, એલોવેરા, વિટામિન ઇ, જોજોબા તેલ, નારંગી તેલ, ઘઉંના જંતુનું તેલ, ચાના ઝાડનું તેલ, એલેન્ટોઇન અને ડી-પેન્થેનોલ જેવા ઘટકો ધરાવતી કેટલીક ત્વચા સંભાળ અને કોસ્મેટિક ઉત્પાદનો પર પણ પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે.
સરકારે ડ્રગ્સ એન્ડ કોસ્મેટિક્સ એક્ટ, 1940ની કલમ 26A હેઠળ આ પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે. આરોગ્ય મંત્રાલય જણાવ્યું કે દર્દીઓની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા અને દવાઓના વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે. તમામ રાજ્યોમાં ડ્રગ કંટ્રોલર્સ, ડ્રગ રેગ્યુલેટરી એજન્સીઓ અને અમલીકરણ અધિકારીઓને આ આદેશનો કડક અમલ કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે. દવા ઉત્પાદકો, આયાતકારો અને વિતરકોને તાત્કાલિક જરૂરી પગલાં લેવા પણ કહેવામાં આવ્યું છે.
એક્સપર્ટ માને છે કે આવા નિર્ણયથી ખાતરી થશે કે જે દવાઓની અસરકારકતા અને સલામતી વૈજ્ઞાનિક રીતે સાબિત થઈ છે તે જ બજારમાં ઉપલબ્ધ રહેશે. આનાથી દર્દીઓને વધુ સારી અને સુરક્ષિત સારવાર મેળવવામાં મદદ મળશે.