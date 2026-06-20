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હેલ્થ એલર્ટ! સરકારે 16 દવાઓ પર લગાવ્યો તાત્કાલિક બેન, તમે પણ તો નથી લઈ રહ્યાને આ દવાઓ ?

Banned Medicines: કેન્દ્ર સરકારે દેશમાં દવાઓના ઉપયોગને વધુ સુરક્ષિત અને વૈજ્ઞાનિક બનાવવા માટે એક મોટું પગલું ભર્યું છે. કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રાલયે તાત્કાલિક અસરથી 16 ફિક્સ્ડ-ડોઝ કોમ્બિનેશન (FDC) દવાઓના ઉત્પાદન, વેચાણ અને વિતરણ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. સરકાર જણાવે છે કે આ દવાઓના ઉપયોગ માટે કોઈ પૂરતો ક્લિનિકલ આધાર નથી અને તેમના સંભવિત જોખમો તેમના ફાયદાઓ કરતાં વધુ છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 20, 2026, 09:53 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 09:53 PM IST
હેલ્થ એલર્ટ! સરકારે 16 દવાઓ પર લગાવ્યો તાત્કાલિક બેન, તમે પણ તો નથી લઈ રહ્યાને આ દવાઓ ?

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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