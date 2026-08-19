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સુહાગરાતે જ પત્નીએ મને તું ગમતો નથી! તું ચાહે તો બળજબરી કરી શકે છે, 8 મહિનાનો સંબંધ એક રાતમાં તૂટી ગયો

તમારી પણ લગ્નની પહેલી રાત દુસ્વપ્ન બની જાય તો તમને કેવો અહેસાસ થશે, હાલમાં સોશિયલ મીડિયામાં એક વાર્તા વાયરલ થઈ રહી છે જેમાં સુહાગરાતે જ પત્નીએ પતિને કહી દીધું હતું કે તે તેને પસંદ કરતી નથી. આખરે 2 વર્ષ સુધી કોર્ટ કેસનો સામનો કર્યા બાદ 10 લાખમાં આ પતાવટ થઈ. આમ ફક્ત ફેરા ફરવાના પતિએ 10 લાખ રૂપિયા આપી દીધા. હવે ચર્ચા એ છે કે જો પતિ ગમતો જ નહોતો તો લગ્ન કરવાનો અર્થ શું હતો. જાણી લો શું છે આ સ્ટોરી

Published: Aug 19, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 01:37 PM IST
સુહાગરાતે જ પત્નીએ મને તું ગમતો નથી! તું ચાહે તો બળજબરી કરી શકે છે, 8 મહિનાનો સંબંધ એક રાતમાં તૂટી ગયો

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સુહાગરાતે જ પત્નીએ મને તું ગમતો નથી! તું ચાહે તો બળજબરી કરી શકે છે, 8 મહિનાનો સંબંધ
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