/સુહાગરાતે જ પત્નીએ મને તું ગમતો નથી! તું ચાહે તો બળજબરી કરી શકે છે, 8 મહિનાનો સંબંધ એક રાતમાં તૂટી ગયો

લગ્નની રાત્રે જ છૂટાછેડાનો સામનો કરી રહેલા એક પુરુષની સ્ટોરી હાલમાં સોશિયલ મીડિયામાં જબરદસ્ત વાયરલ થઈ રહી છે. પત્નીએ પહેલી જ રાત્રે કહી દીધું કે તે તેને પસંદ નથી કરતી. ભારતીય સમાજ હજુ પણ પરંપરાગત લગ્નો પર ઘણી બધી અપેક્ષાઓ રાખે છે. પરંતુ જ્યારે લગ્ન પહેલાં જ દિવસે સપનાંના ઘરની જેમ તૂટી જાય છે ત્યારે શું દર્દ થાય એ તો સહન કરનારને જ ખબર પડે..
એક પુરુષના અંગત સોશિયલ મીડિયા પર નો સ્ક્રીનશોટ ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં જણાવાયું છે કે આઠ મહિનાના પરસ્પર સંબંધો બાદ લગ્ન કરવાનો નિર્ણય લેવાયો હતો એ જ રાતે આ સંબંધ સમાપ્ત થઈ ગયો હતો. પત્નીએ સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે તેને ફેમિલીના દબાણ હેઠળ લગ્ન માટે સંમતિ આપી હતી. આ પછી પતિને બે વર્ષ આ લગ્નને સહન કરવા પડ્યા અને છૂટાછેડા મેળવવા માટે ₹10 લાખ ખર્ચવા પડ્યા હતા.
This is brootal. Feel bad for the dude pic.twitter.com/PkaSlhWklx
— Shark (@fintech_shark) August 17, 2026
હવે સવાલ એ થાય છે કે આ પતિનો શું વાંક હતો. જેને 8 મહિનાના સંબંધો બાદ લગ્નની મંજૂરી માગી હતી. જો તમારે લગ્ન નહોતા કરવા તો આ આઠ મહિનામાં જ કહી દેવું હતું કે તમે લગ્ન કરવા માગતા નથી. આમ એક વ્યક્તિના નામે વિવાહીતનો થપ્પો લગાવીને તેને સમાજમાં બદનામ કરીને છોકરીઓ શું મેળવવા માગે છે એ આજે ટોક ઓફ ધી ટાઉન છે.
લગ્ન પહેલાં શારીરિક સંબંધો ન બાંધવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી
સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર @fintech_shark હેન્ડલ દ્વારા શેર કરાયેલી એક પોસ્ટ - જે મૂળ Redditના વ્યક્તિગત એકાઉન્ટ પર આધારિત છે. આ પોસ્ટમાં સીધો ઉલ્લેખ છે કે એક પુરુષના સામાજિક રીતિરિવાજોને આધારે લેવાયેલા લગ્ન કેવી રીતે સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ ગયા. પુરુષે લગ્ન પહેલાં લગભગ આઠ મહિના સુધી તેની મંગેતર સાથે વાતચીત કરી હતી, અને વચ્ચે મનમેળ હોવાને કારણે તેઓએ સાથે મળીને લગ્નનો નિર્ણય લીધો હતો. સ્ત્રીએ લગ્ન પહેલાં શારીરિક સંબંધો ન બાંધવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી, જે ઇચ્છાનું પતિએ સંપૂર્ણ સન્માન કર્યું હતું.
ખુલાસો લગ્નની રાત્રે જ થયો
ખરેખર તો સૌથી મોટો વળાંક તો લગ્ન સમારોહ પૂર્ણ થયા પછી આવ્યો અને દંપતી સુહાગરાતની રાતે જ અલગ થઈ ગયા.. પુરુષનો દાવો છે કે લગ્નની રાત્રે જ તેની પત્નીએ એક ચોંકાવનારો ખુલાસો કર્યો. તેણીએ સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે તેણીને તે બિલકુલ પસંદ નથી અને તેના માતાપિતાના દબાણ હેઠળ તેને આ લગ્ન કર્યા છે. તેણીએ કહ્યું કે પરિવારે પોતાને નુકસાન પહોંચાડવાની ધમકી આપી હતી, જેના કારણે તેણી ચૂપ રહી હતી. વધુમાં, પત્નીએ એમ પણ કહ્યું હતું કે તે ઈચ્છે તો બળજબરીથી શારીરિક સંબંધો બાંધી શકે છે કારણ કે હું તારી પત્ની છું પણ પતિએ ઓફર નકારી કાઢી હતી..
બે વર્ષની કાનૂની લડાઈ અને 10 લાખનો ખર્ચ
આ ઘટના પછી, દંપતી અલગ થઈ ગયા અને મામલો છૂટાછેડાની કાર્યવાહી સુધી પહોંચ્યો. જ્યારે એક સોશિયલ મીડિયા યુઝરે પૂછ્યું કે આ મુદ્દાને ઉકેલવા અને છૂટાછેડાને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા માટે કેટલો સમય અને પૈસા લાગ્યા, ત્યારે તે વ્યક્તિએ ખુલાસો કર્યો કે આ પ્રક્રિયામાં પૂરા બે વર્ષ લાગ્યા. વધુમાં તેણે ભરણપોષણ અને કાનૂની ખર્ચ તરીકે આશરે ₹10 લાખ ચૂકવવા પડ્યા હતા.
સમાજમાં આ પ્રકારના ઘણા કેસો સામે આવે છે. જેમાં છોકરીઓ પરિવારના દબાણમાં લગ્ન માટે હા તો પાડી દેશે પણ લગ્ન સ્વીકારી શકતી નથી આખરે આ દાંપત્યજીવન ખરાબ થવાની સાથે બંનેની જિંદગી ખરાબ કરે છે. આજના માતા પિતાએ પણ લગ્ન પહેલાં દીકરા અને દીકરીને સ્પષ્ટ પૂછવાની જરૂર છે કે તે શું લગ્ન કરવા માગે છે કે નહીં કારણ કે લગ્ન એ આજકાલનો સંબંધ નથી અને 2 વ્યક્તિ વચ્ચે થતા નથી. એક પરિવાર બીજા પરિવાર સાથે વર્ષોના સંબંધોથી જોડાય છે.