/એપ્રિલમાં તૂટ્યો ગરમીનો રેકોર્ડ! દુનિયાના 50 સૌથી ગરમ શહેર ભારતમાં નોંધાયા, આ જિલ્લો બન્યો ધરતીનું સૌથી ગરમ શહેર

IMD Heat Alert: આ વર્ષે એપ્રિલ મહિનામાં ભારતમાં ભયાનક ગરમી પડી હતી. સ્થિતિ એટલી ગંભીર થઈ ગઈ કે એક દિવસ દુનિયાના 50 સૌથી ગરમ શહેર ભારતમાં નોંધાયા. વાયુ ગુણવત્તા અને હવામાનના આંકડા પર નજર રાખનાર પ્લેટફોર્મ AQI અનુસાર 27 એપ્રિલે ભારતના ઘણા શહેરોમાં તાપમાન ખતરનાક સ્તરે પહોંચી ગયું હતું. નિષ્ણાંતોનું કહેવું છે કે આ સામાન્ય ગરમી નહોતી અને તેની પાછળ જળવાયુ પરિવર્તન એક મોટું કારણ હોઈ શકે છે. રિપોર્ટ પ્રમાણે ઉત્તર પ્રદેશનું બાંદા શહેર તે દિવસે દુનિયાનું સૌથી ગરમ શહેર રહ્યું. અહીં તાપમાન આશરે 115 ડિગ્રી ફેરનહેટ સુધી પહોંચી ગયું હતું.
હવે એપ્રિલમાં તૂટવા લાગ્યો રેકોર્ડ
રાત્રે પણ લોકોને રાહત મળી નહીં, કારણ કે તાપમાન ઊંચુ રહ્યું હતું. દિલ્હી, રાજસ્થાન, મધ્ય પ્રદેશ અને અન્ય ઘણા રાજ્યોમાં પણ ભારે ગરમીને કારણે લૂનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. હવામાન નિષ્ણાંતોનું કહેવું છે કે ભારતમાં દર વર્ષે ગરમી પહેલાથી વધુ અને લાંબી થઈ રહી છે. પહેલા મે અને જૂન સૌથી ગરમ મનાતા હતા, પરંતુ હવે એપ્રિલમાં રેકોર્ડ તૂટવા લાગ્યા છે. વૈજ્ઞાનિકોનું માનવું છે કે જળવાયુ પરિવર્તનને કારણે તાપમાન સતત વધી રહ્યું છે. તેની અસર સામાન્ય જનજીવન, ખેતી અને સ્વાસ્થ્ય પર જોવા મળી રહી છે. ભીષણ ગરમીની સૌથી વધુ અસર બાળકો, વૃદ્ધો અને બહાર કામ કરતા લોકો પર પડે છે.
લાંબા સમય સુધી તડકામાં રહેવાથી હીટ સ્ટ્રોક અને ગંભીર બીમારીનો ખતરો
લાંબા સમય સુધી તડકામાં રહેવાથી હીટ સ્ટ્રોક, ડિહાઇડ્રેશન અને ઘણી બીમારીનો ખતરો વધી જાય છે. ખેતી કરનાર ખેડૂતો માટે પણ આ સ્થિતિ મુશ્કેલ બની રહી છે, કારણ કે વધુ ગરમી પાકને નુકસાન પહોંચાડે છે અને પાણીની અછત વધારે છે. નિષ્ણાંતોએ ચેતવણી આપી કે આવનાર દિવસોમાં સ્થિતિ વધુ ગંભીર થઈ શકે છે.
ભારતીય હવામાન વિભાગે પણ ઘણા રાજ્યોમાં સામાન્યથી વધુ ગરમી પડવાની સંભાવના વ્યક્ત કરી છે. સાથે અલ નીનો જેવા હવામાન પરિવર્તનને કારણે ચોમાસું નબળું પડવાનો ખતરો વધી ગયો છે. નિષ્ણાંતોનું કહેવું છે કે જો સમય રહેતા જળવાયુ સંકટ પર ધ્યાન આપવામાં ન આવ્યું તો આવનાર વર્ષોમાં ભારતમાં ગરમી વધુ ખતરનાક સ્વરૂપ ધારણ કરી શકે છે.