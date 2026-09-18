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હાઇવે પર પશુઓ દેખાશે તો માલિકે ભરવો પડશે ભારે દંડ, રખડતાં ઢોર માટે સરકાર લાવી નવા નિયમો

હાઈવે અને એક્સપ્રેસવે પર જાનવરોને કારણે થનાર દુર્ઘટનાને રોકવા માટે સરકારે એસઓપી જાહેર કરી છે. નવા નિયમો અનુસાર હવે રખડતાં જાનવરોના માલિકની ઓળખ કરી તેના પર ભારે દંડ ફટકારવામાં આવશે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 18, 2026, 09:14 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 09:14 AM IST
હાઇવે પર પશુઓ દેખાશે તો માલિકે ભરવો પડશે ભારે દંડ, રખડતાં ઢોર માટે સરકાર લાવી નવા નિયમો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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હાઇવે પર પશુઓ દેખાશે તો માલિકે ભરવો પડશે ભારે દંડ, રખડતાં ઢોર માટે નવો નિયમ
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