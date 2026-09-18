/હાઇવે પર પશુઓ દેખાશે તો માલિકે ભરવો પડશે ભારે દંડ, રખડતાં ઢોર માટે સરકાર લાવી નવા નિયમો

દેશભરના રાષ્ટ્રીય રાજમાર્ગો અને હાઈ સ્પીડ એક્સપ્રેસ વે પર વાહન ચલાવનારે ઘણીવાર એક મોટી સમસ્યાનો સામનો કરવો પડે છે. પૂરપાટ ઝડપે ચાલી રહેલી ગાડીઓની સામે અચાનક રખડતાં પશુઓ આવી જાય છે, જેનાથી રોડ અકસ્માતની સંભાવના વધી જાય છે. પરંતુ હવે રખડતાં પશુઓને કારણે થનાર જીવલેણ અકસ્માત પર લગામ લગાવવાની તૈયારી કરવામાં આવી છે.
હકીકતમાં રોડ પરિવહન મંત્રાલયે આ સ્થિતિને ગંભીરતાથી લીધી છે અને આ પરિસ્થિતિનો સામનો કરવા માટે કડક પગલાં ભર્યાં છે. સરકાર તરફથી એક વિસ્તૃત સ્ટાન્ડર્ડ ઓપરેટિંગ પ્રોસીઝર (SOP) જારી કરવામાં આવી છે, જેમાં જણાવવામાં આવેલા નિયમો અનુસાર જો કોઈ પોતાના પશુને હાઈવે કે એક્સપ્રેસવે પર છોડે છે તો પશુ માલિકની ઓળખ કરી ભારે દંડ ફટકારવામાં આવશે.
સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશ બાદ નિર્ણય
કેન્દ્રીય રોડ પરિવહન તથા રાજમાર્ગ મંત્રાલય સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશ બાદ આ આદેશ લાવ્યું છે, જેમાં રાષ્ટ્રીય રાજમાર્ગોથી રખડતાં ઢોરને હટાવવા માટે એક મજબૂત વ્યવસ્થા તંત્ર વિકસિત કરવાની વાત કહેવામાં આવી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટે રખડતાં પશુઓથી થનારી ઘટના પર સુઓમોટો લીધો હતો. સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયના આદેશ બાદ સરકારે આ એસઓપી જારી કરી છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય હાઈ સ્પીડ રોડને સુરક્ષિત બનાવવાનો છે.
નવી વ્યવસ્થા કઈ રીતે કરશે કામ?
નવા આદેશ હેઠળ રાજમાર્ગ એજન્સીઓ અને રાજ્ય સરકારોને આ સપ્તાહે રાષ્ટ્રીય રાજમાર્ગ અને એક્સપ્રેસવેથી રખડતાં ઢોર અને અન્ય જાનવરોને સુરક્ષિત હટાવવા માટે એસઓપી જારી કરવામાં આવી હતી. નવા નિયમો હેઠળ NHAI, NHIDCL અને લોક નિર્માણ વિભાગમાં મુખ્ય નોડલ એજન્સી બનાવવામાં આવશે. સૌથી પહેલા આ એજન્સીઓ તે વિશેષ રસ્તા કે હાઈવેના તે હિસ્સાની ઓળખ કરશે, જ્યાં પર સૌથી વધુ રખડતાં ઢોરને કારણે અકસ્માત થાય છે.
ત્યારબાદ એજન્સીઓ આ જાનવરોને ત્યાંથી સુરક્ષિત રીતે હટાવશે અને સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલા એનિમલ શેલ્ટર સુધી પહોંચાડશે. અહીં ધ્યાન આપવાની વાત છે કે જાનવરોને સુરક્ષિત સ્થળો પર પહોંચાડવાનો ખર્ચ પણ રાજમાર્જ એજન્સીઓ તરફથી વહન કરવામાં આવશે.
પશુ માલિકો પર દંડ ફટકારાશે
માનવામાં આવી રહ્યું છે કે આ યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય પશુઓના માલિકોની જવાબદારી નક્કી કરવાનો છે. નવા નિયમો અનુસાર રાજ્ય સરકારો અને સ્થાનિક તંત્ર પશુ આશ્રય સ્થળોનો સંપૂર્ણ રેકોર્ડ રાખશે. આ સાથે પકડાયેલા પશુઓના માલિકોની માહિતી મેળવવા માટે વિશેષ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે.
નવા નિયમમાં પશુ અતિચાર અધિનિયમ 1871 અંતર્ગત કાર્યવાહીનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે. આ કાયદાની કલમ 25 હેઠળ તંત્ર ન માત્ર પશુ માલિકો પર ભારે દંડ ફટકારી શકે છે, પરંતુ દંડ ન ભરવાની સ્થિતિમાં પકડાયેલા પશુનું વેચાણ કરી દંડની ભરપાઈ કરી શકાય છે.
પશુઓને કારણે દર વર્ષે થાય છે અનેક અકસ્માત
સરકારી આંકડા અનુસાર હાલ એવો કોઈ ડેટા ઉપલબ્ધ નથી, જે તે જણાવી શકે કે માત્ર પશુઓને કારણે કેટલી દુર્ઘટના થઈ છે. પરંતુ રોડ પરિવહન મંત્રાલયના આંકડા અનુસાર વર્ષ 2024મા રન ઓફ ધ રોડને કારણે થયેલા અકસ્માતની સંખ્યા આશરે 19082 હતી.
આ દુર્ઘટનામાં આશરે 8917 લોકોના જીવ ગયા હતા. મંત્રાલયે સ્વીકાર્યું કે આ પ્રકારની દુર્ઘટનડામાં વધુ સ્પીડ, ચાલકનું ધ્યાન ભટકવું અને વળાંક પર નિયંત્રણ ગુમાવી દેવાને કારણે કે પછી વાહનની સામે અચાનક કોઈ જાનવર આવી જવાને કારણે થાય છે.
શું છે સરકારનો ઉદ્દેશ્ય
ઉલ્લેખનીય છે કે સરકાર તરફથી કરવામાં આવેલી આ પહેલનો અસલી ઉદ્દેશ્ય હાઈવે પર સફર કરનાર યાત્રીકોની સુરક્ષાની ખાતરી અને જાનવરોનો જીવ બચાવવાનો છે. આ સિવાય પશુપાલકોમાં પણ પોતાના જાનવરોને રસ્તા પર ખુલ્લા ન છોડવા પ્રત્યે જાગૃતતા અને ડર પેદા કરવાનો છે.