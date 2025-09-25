Prev
Next

Heavy Rain Alert : આગામી 7 દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી, IMDએ જાહેર કર્યું એલર્ટ

Heavy Rain Alert : હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી 7 દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, કયા વિસ્તારોમાં કયા દિવસે વરસાદ પડી શકે છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Sep 25, 2025, 03:08 PM IST

Trending Photos

Heavy Rain Alert : આગામી 7 દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી, IMDએ જાહેર કર્યું એલર્ટ

Heavy Rain Alert : IMD મુજબ, બંગાળની ખાડીમાં બનેલા હળવા દબાણવાળા ક્ષેત્રને કારણે આગામી થોડા દિવસોમાં અનેક રાજ્યોમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે. ઓડિશા, તેલંગાણા, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશ સહિત દેશના અનેક ભાગોમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. ત્યારે જાણી લઈએ કે કયા વિસ્તારોમાં કયા દિવસોમાં વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. 

આ રાજ્યોમાં ભારે વરસાદની આગાહી

Add Zee News as a Preferred Source

ઓડિશામાં 27 સપ્ટેમ્બર સુધી ભારે વરસાદની સંભાવના છે. તો આંધ્રપ્રદેશ અને તેલંગાણામાં 26 અને 27 સપ્ટેમ્બરે ભારે વરસાદની સંભાવના છે. આગામી સાત દિવસ સુધી તેલંગાણામાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે. મહારાષ્ટ્રમાં 26થી 30 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન કોંકણ, ગોવા અને મધ્ય મહારાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે, જ્યારે મરાઠવાડામાં 27 સપ્ટેમ્બર સુધી ભારે વરસાદ પડી શકે છે.

ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી 

ગુજરાતની વાત કરીએ તો 27થી 30 સપ્ટેમ્બર સુધી ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે, સાથે જ કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. તો મધ્યપ્રદેશમાં 29 અને 30 સપ્ટેમ્બરે પૂર્વી મધ્યપ્રદેશમાં 28થી 30 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન વરસાદની સંભાવના છે.

દક્ષિણ ભારતમાં પણ વરસાદની આગાહી

IMDએ દક્ષિણ ભારતના ઘણા રાજ્યો માટે વરસાદનું એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. તમિલનાડુ અને કેરળમાં 26 અને 27 સપ્ટેમ્બરે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. કર્ણાટકના દરિયાકાંઠા વિસ્તારમાં 27 થી 30 સપ્ટેમ્બર સુધી અને ઉત્તર અને દક્ષિણ આંતરિક કર્ણાટકમાં 26થી 29 સપ્ટેમ્બર સુધી વરસાદ પડી શકે છે.

સ્કાયમેટ વેધર રિપોર્ટ

હવામાન આગાહી એજન્સી સ્કાયમેટ વેધર અનુસાર, આગામી 24 કલાક દરમિયાન આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓ, ઓડિશા અને છત્તીસગઢમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ સાથે સાથે ભારે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. આ ઉપરાંત ઝારખંડ, દક્ષિણ મધ્યપ્રદેશ, કોંકણ-ગોવા, વિદર્ભ અને લક્ષદ્વીપમાં પણ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
Heavy Rain AlertIMDgujarat rainMaharashtraRain prediction

Trending news