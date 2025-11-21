ફરી આવી રહ્યું છે વાવાઝોડું! બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયું લો પ્રેશર, આ રાજ્યમાં ભારે વરસાદની આગાહી
IMD Alert Weather: બંગાળની ખાડી ફરી એકવાર વાવાઝોડાનો ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે. તેની સૌથી વધુ અસર તમિલનાડુ, આંધ્રપ્રદેશ અને ઓડિશામાં જોવા મળશે. હવામાન વિભાગ અનુસાર, જો વાવાઝોડામાં ફેરવાયા પછી પૂર્વ કિનારા તરફ આગળ વધી શકે છે.
Trending Photos
IMD Alert Weather: બંગાળની ખાડીમાં એક નવી સિસ્ટમ બની રહી છે. એવો અંદાજ છે કે, શુક્રવારે મોડી રાત્રે અથવા શનિવારે સવાર સુધીમાં દક્ષિણ-પૂર્વ બંગાળની ખાડી અને દક્ષિણ આંદામાન સમુદ્ર પર એક લો પ્રેશર એરિયા બની શકે છે. સ્કાયમેટ વેધરના એક રિપોર્ટ અનુસાર, આ સિસ્ટમ બન્યા બાદ સતત મજબૂત બનશે. તે પહેલા ડિપ્રેશનમાં ફેરવાશે અને પછી ઝડપથી ચક્રવાતી તોફાનમાં ફેરવાઈ જશે. રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, વાવાઝોડામાં ફેરવાયા પછી પૂર્વ કિનારા તરફ આગળ વધી શકે છે. તેની સૌથી મોટી અસર તમિલનાડુ, આંધ્રપ્રદેશ અને ઓડિશામાં જોવા મળી શકે છે.
સ્કાયમેટ વેધરના રિપોર્ટ અનુસાર, જો વાવાઝોડું બને છે, તો તે 27 થી 29 નવેમ્બરની વચ્ચે લેન્ડફોલ કરી શકે છે. હવામાન વિભાગનું કહેવું છે કે, વાવાઝોડા વિશે ચોક્કસ માહિતી ત્યારે જ મળશે જ્યારે સિસ્ટમ 24 નવેમ્બરની આસપાસ ડિપ્રેશન અથવા ડીપ ડિપ્રેશનના સ્તરે પહોંચશે. જો તે વાવાઝોડું બને છે, તો તે આ સિઝનમાં બંગાળની ખાડીમાં બીજું ચક્રવાતી તોફાન હશે. IMD અનુસાર, 22 નવેમ્બરના રોજ દક્ષિણ-પૂર્વ બંગાળની ખાડી પર એક લો પ્રેશર વિસ્તાર બનવાની સંભાવના છે, જે 24 નવેમ્બર સુધીમાં ડિપ્રેશનમાં તીવ્ર બનવાની ધારણા છે.
ચક્રવાત મોન્થાએ મચાવી હતી તબાહી
આ પહેલાં વાવાઝોડું મોન્થા લેન્ડફોલ કર્યુ હતું. સ્કાયમેટ વેધરના અહેવાલ મુજબ, આંદામાન સમુદ્ર અને ઉત્તર બંગાળની ખાડીમાં બનતા તોફાનો ઘણીવાર ઓડિશા અને પશ્ચિમ બંગાળ તરફ આગળ વધે છે. જો કે, હાલમાં જે સિસ્ટમ બની રહી છે તે વિષુવવૃત્તની ખૂબ નજીક છે, જેના કારણે તે તમિલનાડુ અને આંધ્રપ્રદેશ તરફ વળે તેવી શક્યતા વધુ છે.
બંગાળની ખાડીમાં આ સિઝનનું બીજું ચક્રવાતી વાવાઝોડું આવવાની શક્યતા છે. આ સિઝનમાં બંગાળની ખાડીમાં ચોમાસા પછીનું બીજું વાવાઝોડું હશે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, દક્ષિણપૂર્વ બંગાળની ખાડી અને દક્ષિણ આંદામાન સમુદ્ર નજીક એક લો પ્રેશર એરિયા બની રહ્યો છે. જે આજે મોડી રાત્રે અથવા શનિવારે સવાર સુધીમાં ચક્રવાતી વાવાઝોડામાં ફેરવાઈ શકે છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, આનાથી ત્રણ રાજ્યો તમિલનાડુ, આંધ્રપ્રદેશ અને ઓડિશામાં ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડું આવવાની શક્યતા છે.
મંડરાઈ રહ્યો છે વાવાઝોડું 'સેન-યાર'નો ખતરો
સ્કાયમેટ વેધર અનુસાર, જો આ વાવાઝોડું મજબૂત બને છે, આ વાવાઝોડાને સેન-યાર નામ રાખવામાં આવશે. આ નામ સંયુક્ત આરબ અમીરાત દ્વારા આપવામાં આવ્યું હતું. બંગાળની ખાડીમાં ઓછા દબાણવાળા ક્ષેત્રની રચના થયા પછી, આ સિસ્ટમ 23 અને 24 નવેમ્બર સુધીમાં દક્ષિણ-મધ્ય બંગાળની ખાડી પર એક મજબૂત ડિપ્રેશનમાં ફેરવાઈ જશે. ત્યારબાદ તે 25 થી 26 નવેમ્બરની વચ્ચે ચક્રવાતી તોફાનમાં તીવ્ર બની શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે