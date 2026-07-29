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દેશમાં હર્ક્યૂલિસ સાઈકલ બનાવનાર હવે સાણંદમાં 'સેમિકોન' ચિપ બનાવશે : મુરુગપ્પા ગ્રુપનું 7600 કરોડનું રોકાણ!

Hercules Cycles to Sanand's Semicon Chips: ૧૯૫૧માં ભાવનગરના પ્રજાવત્સલ રાજવી કૃષ્ણકુમારસિંહજી ગોહિલના હસ્તે જે 'ટીઆઈ સાઇકલ્સ' ફેક્ટરીનો શુભારંભ થયો હતો અને જેણે દેશને ઘર-ઘરમાં જાણીતી 'હર્ક્યૂલિસ સાઈકલ' આપી, તે જ મુરુગપ્પા ગ્રુપ હવે ભારતના હાઈ-ટેક સેમિકન્ડક્ટર મિશનનું નેતૃત્વ કરી રહ્યું છે. ₹૭,૬૦૦ કરોડના વિશાળ રોકાણ સાથે સાણંદમાં તૈયાર થયેલા 'CG સેમિ'ના આધુનિક OSAT પ્લાન્ટમાં વ્યવસાયિક ઉત્પાદનનો પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે.

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 29, 2026, 08:25 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:27 PM IST
દેશમાં હર્ક્યૂલિસ સાઈકલ બનાવનાર હવે સાણંદમાં 'સેમિકોન' ચિપ બનાવશે : મુરુગપ્પા ગ્રુપનું 7600 કરોડનું રોકાણ!

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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