અહીં નાની ઉંમરમાં જ કરી દેવાય છે દીકરીઓના લગ્ન, જાણો કાશ્મીરથી બંગાળ સુધી લગ્નની સરેરાશ ઉંમર?
Women Marriage Age: દેશના કેટલાક ભૌગોલિક વિસ્તારોમાં આજે પણ સામાજિક અને પારિવારિક કારણોસર દીકરીઓના લગ્ન ખૂબ જ વહેલા કરી દેવામાં આવે છે, જ્યારે અન્ય કેટલાક ભાગોમાં લગ્નની ઉંમરમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો છે.
- ભારતમાં દીકરીઓના લગ્નની ઉંમરમાં મોટો તફાવત
- ક્યાંક આત્મનિર્ભરતા તો ક્યાંક સામાજિક રિવાજ
- જાણો દેશના કયા રાજ્યોમાં દીકરીઓ નાની ઉંમરે લગ્ન કરી લે છે?
Women Marriage Age: ભારત જેવા વિવિધતા ધરાવતા દેશમાં લગ્નને લઈને સામાજિક અને પ્રાદેશિક વિચારધારામાં ઊંડો તફાવત જોવા મળે છે. હાલમાં જ જાહેર થયેલા સેમ્પલ રજિસ્ટ્રેશન સિસ્ટમ (SRS)ના સત્તાવાર આંકડાઓએ દેશમાં મહિલાઓના લગ્નની ઉંમરને લઈને ઘણા ચોંકાવનારા ખુલાસા કર્યા છે. કાશ્મીરની ખીણોથી લઈને બંગાળની ખાડી સુધી દીકરીઓના લગ્નની ઉંમરમાં મોટો ભૌગોલિક તફાવત સ્પષ્ટપણે જોવા મળી રહ્યો છે. જ્યાં કેટલાક રાજ્યોમાં યુવતીઓ આત્મનિર્ભર થયા પછી જ લગ્નના બંધનમાં બંધાઈ રહી છે, ત્યાં દેશના કેટલાક ભાગોમાં આજે પણ ખૂબ જ નાની ઉંમરે તેમના લગ્ન કરી દેવામાં આવે છે.
રાષ્ટ્રીય સરેરાશમાં સુધારો
દેશના સ્તરે જો લગ્નની સાચી ઉંમરનું આકલન કરવામાં આવે, તો સ્થિતિ પહેલા કરતા ઘણી સુધરી છે. આંકડા અનુસાર, સમગ્ર ભારતમાં મહિલાઓના લગ્નની સરેરાશ ઉંમર લગભગ 23 વર્ષ એટલે કે ચોક્કસ રીતે 22.9 વર્ષ નોંધાઈ છે.
આ રાષ્ટ્રીય સરેરાશ એ વાતનો સંકેત છે કે, હવે ભારતીય સમાજમાં દીકરીઓના શિક્ષણ અને તેમના કરિયરને લઈને જાગૃતિ ધીમે-ધીમે વધી રહી છે. જો કે, આ આંકડો સમગ્ર દેશનું એક સમાન ચિત્ર રજૂ કરતો નથી, કારણ કે રાજ્ય સ્તરે આજે પણ મોટા તફાવતો અસ્તિત્વમાં છે.
જમ્મુ-કાશ્મીર સૌથી આગળ, પશ્ચિમ બંગાળ પાછળ
ભારતના પૂર્વી અને ઉત્તરી રાજ્યો વચ્ચે લગ્નની ઉંમરમાં મોટું ભૌગોલિક અસંતુલન સ્પષ્ટપણે જોવા મળે છે. જો આપણે એવા રાજ્યોની વાત કરીએ જ્યાં મહિલાઓ સૌથી વધુ ઉંમરે લગ્ન કરી રહી છે, તો ઉત્તર ભારતના રાજ્યો આ યાદીમાં ટોપ પર છે.
જમ્મુ અને કાશ્મીર આ મામલામાં સમગ્ર દેશમાં પ્રથમ સ્થાને છે, જ્યાં મહિલાઓના લગ્નની સરેરાશ ઉંમર 26.3 વર્ષ છે. ત્યારબાદ દેશની રાજધાની દિલ્હીનો નંબર આવે છે, જ્યાં યુવતીઓ સરેરાશ 24.6 વર્ષની ઉંમરે લગ્ન કરે છે. હિમાચલ પ્રદેશ પણ આ યાદીમાં ત્રીજા સ્થાને છે, જ્યાં લગ્નની સરેરાશ ઉંમર 24.5 વર્ષ નોંધાઈ છે.
પૂર્વી ભારતમાં ચિંતાજનક સ્થિતિ
ઉત્તર ભારતથી વિપરીત દેશના પૂર્વી ભાગોમાં આજે પણ દીકરીઓના લગ્ન ઘણી નાની ઉંમરે કરી દેવામાં આવે છે. લઘુત્તમ સરેરાશ ઉંમર ધરાવતા રાજ્યોમાં પશ્ચિમ બંગાળ સૌથી નીચેના પાયદાન પર છે, જ્યાં યુવતીઓના લગ્નની સરેરાશ ઉંમર માત્ર 21.3 વર્ષ છે.
ઝારખંડમાં પણ સ્થિતિ બહુ સારી નથી અને ત્યાં આ આંકડો 21.5 વર્ષના સ્તર પર જળવાયેલો છે. તેવી જ રીતે બિહારમાં મહિલાઓના લગ્નની સરેરાશ ઉંમર 21.6 વર્ષ નોંધવામાં આવી છે, જે રાષ્ટ્રીય સરેરાશ કરતા ઘણી ઓછી છે. પૂર્વી ભારતના આ રાજ્યોમાં નાની ઉંમરે લગ્ન થવા પાછળ સામાજિક પરંપરાઓ, આર્થિક પછાતપણું અને જાગૃતિના અભાવને મુખ્ય કારણ માનવામાં આવે છે.
SRS 2023ના આ આંકડા સ્પષ્ટ કરે છે કે, ભારતમાં લગ્નની ઉંમરને લઈને પ્રાદેશિક ભિન્નતાઓ ખૂબ જ ઊંડી છે. પૂર્વી ભારતમાં જ્યાં નાની ઉંમરે લગ્નનો ટ્રેન્ડ વધુ છે, ત્યાં ઉત્તર અને અમુક અંશે પશ્ચિમ ભારતમાં સરેરાશ ઉંમર વધુ જોવા મળી રહી છે. આની સીધી અસર મહિલાઓના સ્વાસ્થ્ય, તેમના શિક્ષણ અને શ્રમ બળમાં તેમની ભાગીદારી પર પડે છે. જે રાજ્યોમાં યુવતીઓ મોડા લગ્ન કરી રહી છે, ત્યાં તેઓ આર્થિક રીતે વધુ મજબૂત અને જાગૃત બની રહી છે. તેનાથી વિપરીત જ્યાં નાની ઉંમરે લગ્ન કરી દેવામાં આવે છે, ત્યાં મહિલાઓના વિકાસની શક્યતાઓ ઘણી હદ સુધી સીમિત રહી જાય છે.
