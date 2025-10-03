આ છે દેશનું સૌથી દુર્લભ હેરિટેઝ મ્યુઝિયમ, અહીં જોવા મળે છે પ્રાચીન ભારતની ઝલક
Heritage Museums in India: ભારતનો ઇતિહાસ સદીઓ જૂનો છે. દેશમાં કેટલીક એવી જગ્યાઓ છે, જે આજે પણ આ ઇતિહાસની ઝલક આપે છે. આ જગ્યાઓની મુલાકાત લેવાથી એક અનોખો અનુભવ થાય છે. ચાલો તમને આ જગ્યાઓમાંથી કેટલાક વિશે જણાવીએ જે આપણને ભારતના ઇતિહાસ વિશે જણાવે છે.
Heritage Museums in India: આજના યુગમાં મુસાફરી માત્ર એક શહેરે ફરવા સુધી મર્યાદિત નથી રહી ગઈ. આજકાલ લોકો એવા સ્થળો શોધે છે, જે સાંસ્કૃતિ સાથે જોડાયેલા હોય અથવા કંઈક નવું શીખડાવે. આજે અમે તમને ભારતના આવેલા 5 હેરિટેઝ મ્યુઝિયમ વિશે જણાવીશું. આ મ્યુઝિયમ લોકોને ફક્ત ઇતિહાસ જ નહીં પરંતુ એક અનોખો અનુભવ પણ પ્રદાન કરે છે.
અભય પ્રભાવના મ્યુઝિયમ અને નોલેજ સેન્ટર
આ મ્યુઝિયમ પુણેમાં આવેલું છે અને લગભગ 55 એકરમાં ફેલાયેલું છે. આ પરિસરને મ્યુઝિયમ ઓફ આઇડિયાઝ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ વિશ્વના સૌથી મોટા પ્રાઈવેટ મ્યુઝિયમોમાંથી એક છે. આ મ્યુઝિયમની હેરિટેઝ વોક ધોળાવીરા, જૈન મંદિરો અને પ્રાચીન ગુફાઓ જેવી સાઈટ્સનો એક અલગ એક્સપીરિયન્સ કરાવે છે. અહીં 350થી વધુ આર્ટવર્ક, મ્યુરલ્સ દર્શન અને ફિલોસફીને સરળ શબ્દોમાં સમજાવે છે. આ મ્યુઝિયમ આધ્યાત્મિક મુલાકાતીઓ, પરિવારો અને વિદ્યાર્થીઓ માટે મુલાકાત લેવા માટે એક ઉત્તમ સ્થળ છે.
કુલથુપુઝા ફોરેસ્ટ મ્યુઝિયમ
કુલથુપુઝા ફોરેસ્ટ મ્યુઝિયમ કેરળમાં આવેલું છે. આ લગભગ 3.3 એકરમાં ફેલાયેલું છે. આ સ્થળ પર લોકોને નેચર અને કલ્ચર બન્ને જોવા મળી જાય છે. આ મ્યુઝિયમનું વર્ચ્યુઅલ ઝુ અને લાઈટ એન્ડ સાઉન્ડ શો અહીંની ખાસ ઓળખ છે. આ મ્યુઝિયમમાં 5 હોલમાં વન ઇકોસિસ્ટમ, આદિવાસી સંસ્કૃતિ અને અલગ-અલગ લાકડાની પ્રજાતિઓ લોકોને બતાવવામાં આવે છે.
મ્યુઝિયમ ઓફ આર્ટ એન્ડ ફોટોગ્રાફી
આ મ્યુઝિયમમાં તમને 20,000થી વધુ આર્ટવર્ક્સ જોવા મળી છે. જેમાં ટેક્સટાઈલ, ક્રાફ્ટ, ફોટોગ્રાફી અને મોડર્ન આર્ટ સામેલ છે. આ મ્યુઝિયમ જૂની અને નવી કલાનું મિશ્રણ કરે છે. આ બેંગલુરુમાં સ્થિત છે. મ્યુઝિયમ ઓફ આર્ટ એન્ડ ફોટોગ્રાફી આર્ટ પ્રેમીઓ માટે એક ખાસ સ્થળ છે.
બંજારા હેરિટેજ મ્યુઝિયમ
આ મ્યુઝિયમ મહારાષ્ટ્રના વાશિમમાં આવેલું છે. આ મ્યુઝિયમને 2024માં ખુલ્લુ મુકવામાં આવ્યું હતું. આ બંજારા સમુદાયને સમર્પિત કરવામાં આવ્યું છે. આ મ્યુઝિયમ 4માળનું છે અને તેમાં 13 ગેલેરીઓ છે. જે ગેલેરીઓમાં બંજારા સમુદાયની પરંપરાઓ અને ઇતિહાસ દર્શાવે છે. અહીં સાંજના સમયે આયોજિત કરવામાં આવતો લાઈટ એન્ડ સાઉન્ડ શો લોકોને પોતાની તરફ આકર્ષિત કરે છે.
વડનગર આર્કિયોલોજિકલ એક્સપીરિયેન્શિયલ મ્યુઝિયમ
આ મ્યુઝિયમને ગુજરાતમાં બનાવવામાં આવ્યું છે. આ મ્યુઝિયમ જાન્યુઆરી 2025માં શરૂ થયું હતું. વડનગર આર્કિયોલોજિકલ એક્સપીરિયેન્શિયલ મ્યુઝિયમ મુલાકાતીઓને ઇતિહાસ અને પુરાતત્વનો અનોખો અનુભવ પ્રદાન કરે છે. આ મ્યુઝિયમમાં એક 50 મીટર લાંબો પુલ છે, જેના પર મુલાકાતીઓને 2,500 વર્ષ જૂના અવશેષો જોવા મળે છે. આ સ્થળ પર 5,000થી વધુ પ્રાચીન સિક્કા, સાધનો અને આભૂષણો ધરાવે છે.
