ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં કેમેરા, રાત્રે છોકરીઓને તેના બેડરૂમમાં બોલાવતો હતો; દિલ્હીના ચૈતન્યનંદ સ્વામીએ હદ પાર કરી
Swami Chaitanyananda : દિલ્હીમાં મેનેજમેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ચલાવતા બાબા ચૈતન્યાનંદ સરસ્વતી પર ગંભીર આરોપો લગાવવામાં આવ્યા છે. તેમના પર 17 વિદ્યાર્થીનીઓનું જાતીય શોષણ કરવાનો, તેમને અશ્લીલ સંદેશા મોકલવાનો અને ધમકી આપવાનો આરોપ છે. એવું પણ બહાર આવ્યું છે કે તેમણે વિદ્યાર્થીનીઓની છાત્રાલયમાં છુપાયેલા કેમેરા લગાવ્યા હતા જેથી તેઓ પર નજર રાખી શકાય. વધુમાં, બાબા પર મઠની જમીનનો દુરુપયોગ, ટ્રસ્ટ ફંડનો દુરુપયોગ અને અનેક કંપનીઓ સાથે લાખો રૂપિયાની છેતરપિંડીનો આરોપ છે. પોલીસે 23 જુલાઈના રોજ FIR નોંધી હતી અને એરફોર્સ હેડક્વાર્ટરની ફરિયાદ બાદ તપાસને વેગ મળ્યો હતો.
Delhi News : દિલ્હીના વસંત કુંજમાં 17 છોકરીઓના જાતીય શોષણના કેસમાં મોટો ખુલાસો થયો છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ચૈતન્યનંદે ગર્લ્સ હોસ્ટેલના રૂમમાં સીસીટીવી કેમેરા લગાવ્યા હતા અને તેમને પોતાના બેડરૂમમાં પણ બોલાવ્યા હતા.
દિલ્હીમાં 17 વિદ્યાર્થીનીઓનું જાતીય શોષણ કરવાના આરોપી સ્વામી ચૈતન્યનંદ સરસ્વતી વિશે મોટો ખુલાસો થયો છે. ચૈતન્યનંદે પોતાની સંસ્થામાં ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં કેમેરા લગાવ્યા હતા. તે રાત્રે પણ વિદ્યાર્થીનીઓને તેના રૂમમાં આવવા માટે મજબૂર કરતો હતો અને વિદેશ પ્રવાસોમાં પણ તેમને પોતાની સાથે લઈ જતો હતો. એક વિદ્યાર્થીનીએ આરોપ લગાવ્યો છે કે ચૈતન્યનંદે તેને તેનું નામ બદલવા માટે પણ મજબૂર કરી હતી.
પોલીસ સમક્ષ હાજર થયેલી 32 વિદ્યાર્થીનીઓમાંથી 17 વિદ્યાર્થીનીઓએ ચૈતન્યનંદ પર અપશબ્દોનો ઉપયોગ કરવાનો, અશ્લીલ સંદેશા મોકલવાનો અને તેમની સાથે શારીરિક સંબંધો બાંધવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. હવે, આ કેસમાં નવા ખુલાસા સામે આવી રહ્યા છે. નવીનતમ માહિતી અનુસાર, ચૈતન્યનંદે ગર્લ્સ હોસ્ટેલના રૂમમાં ગુપ્ત રીતે સીસીટીવી કેમેરા લગાવ્યા હતા. ચૈતન્યનંદ સામે દાખલ કરાયેલી એફઆઈઆરમાં આ વાતનો ખુલાસો થયો છે. એફઆઈઆર મુજબ, ચૈતન્યનંદે મહિલા વિદ્યાર્થિનીઓને મોડી રાત્રે તેના રૂમમાં આવવા દબાણ કર્યું હતું અને તેમની સાથે શારીરિક સંબંધો બાંધવા દબાણ કર્યું હતું. એફઆઈઆરમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે તે છોકરીઓને વિદેશ પ્રવાસે લઈ ગયો હતો.
ચૈતન્યનંદ સામે દાખલ કરાયેલી એફઆઈઆરમાં એવો પણ ઉલ્લેખ છે કે આરોપીએ એક મહિલા વિદ્યાર્થિનીને તેનું નામ બદલવા માટે દબાણ કર્યું હતું. આ બાબત અંગે, એવું જાણવા મળ્યું છે કે આરોપી ચૈતન્યનંદ ફરાર છે અને પોલીસ તેની ધરપકડ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. પોલીસ ચૈતન્યનંદની શોધમાં તેના ઠેકાણાઓ પર સતત દરોડા પાડી રહી છે. વધુમાં, પોલીસ ચૈતન્યનંદ પર સાયબર સર્વેલન્સ ચલાવી રહી છે.
નોંધનીય છે કે ચૈતન્યનંદ વસંત કુંચ સ્થિત શ્રી શારદા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયન મેનેજમેન્ટના ડિરેક્ટર છે. આ સંસ્થા કર્ણાટકના શ્રૃંગેરીમાં શ્રી શ્રી જગદગુરુ શંકરાચાર્ય મહાસંસ્થાનમ દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે. સંસ્થાએ જણાવ્યું હતું કે તેણે આરોપીઓ સાથેના તમામ સંબંધો તોડી નાખ્યા છે.
ફરાર સ્વામીની શોધ કરો
સત્તર વિદ્યાર્થીનીઓએ સ્વામી ચૈતન્યનંદ સરસ્વતી ઉર્ફે પાર્થસારથી વિરુદ્ધ છેડતી અને અભદ્ર ટિપ્પણીનો કેસ દાખલ કર્યો છે. ફરિયાદ મળ્યા બાદ સંસ્થાએ આરોપીને બરતરફ કર્યો. પોલીસ 4 ઓગસ્ટથી ફરાર આરોપીની શોધ કરી રહી છે. ચૈતન્યનંદનું છેલ્લું જાણીતું સ્થાન ઉત્તર પ્રદેશના આગ્રામાં હતું. પોલીસ ટીમો તેને પકડવા માટે ઘણા રાજ્યોમાં દરોડા પાડી રહી છે.
દિલ્હી સંસ્થામાં શું બન્યું?
પોલીસે અહેવાલ આપ્યો કે વસંત કુંજ સંસ્થાકીય વિસ્તારમાં શ્રી શ્રૃંગેરી મઠ દ્વારા સંચાલિત શૈક્ષણિક સંસ્થા, શ્રી શારદા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયન મેનેજમેન્ટ પર સંસ્થાના ડિરેક્ટર સ્વામી ચૈતન્યનંદ દ્વારા છેડતી અને વોટ્સએપ પર અશ્લીલ ટિપ્પણી કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. આ ફરિયાદ બાદ, સંસ્થાએ 32 વિદ્યાર્થીનીઓના નિવેદનો નોંધ્યા હતા, જેમાંથી 17 વિદ્યાર્થીનીઓએ લેખિત આરોપો લગાવ્યા હતા. આ પછી, સંચાલક પીએ મુરલીએ 4 ઓગસ્ટે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ચૈતન્યનંદને 8 ઓગસ્ટે સંસ્થામાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા હતા. પોલીસે 25 ઓગસ્ટે છેડતી અને અન્ય આરોપો હેઠળ કેસ નોંધ્યો હતો. અત્યાર સુધીમાં ૧૫ વિદ્યાર્થીઓએ મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ પોતાના નિવેદનોમાં પોતાના અગાઉના આરોપોનું પુનરાવર્તન કર્યું છે. આ વિદ્યાર્થીઓ EWS ક્વોટા હેઠળ અભ્યાસ કરે છે અને દેશના વિવિધ ભાગોમાંથી છે.
FIRમાં કયા આરોપો લગાવવામાં આવ્યા છે?
- સરસ્વતી ચૈતન્યનંદ સરસ્વતી અને તેમના કેટલાક નજીકના સાથીઓએ વિદ્યાર્થીઓને ધમકાવી અને જાતીય સતામણી કરી.
- આર્થિક રીતે નબળા વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને મોડી રાત્રે તેમના ક્વાર્ટરમાં જવા માટે દબાણ કરવામાં આવ્યું.
- છોકરીઓને વોટ્સએપ અને SMS દ્વારા અશ્લીલ અને અભદ્ર સંદેશાઓ મોકલવામાં આવ્યા.
- સ્વામી ચૈતન્યનંદ સરસ્વતીના જાતીય પ્રસ્તાવોનો જવાબ ન આપવા અથવા નકારવા બદલ વિદ્યાર્થીઓને ધમકી આપવામાં આવી.
- સુરક્ષાના બહાને મહિલા છાત્રાલયમાં કેમેરા લગાવવામાં આવ્યા હતા.
- સ્વામી ચૈતન્યનંદ સરસ્વતી સાથે વિદેશ પ્રવાસો અને મોડી રાત્રે તેમના અંગત રૂમમાં જવા માટે વિદ્યાર્થીઓને ફરજ પાડવામાં આવી હતી.
- જે છોકરીઓએ તેમનો અનાદર કર્યો હતો અથવા તેમનો વિરોધ કર્યો હતો તેમને તેમની ડિગ્રીઓ રોકી રાખવા અને દસ્તાવેજો રોકી રાખવાની ધમકી આપવામાં આવી હતી.
- એસોસિયેટ ડીન શ્વેતા ચૈતન્યનંદ, સરસ્વતીના અન્ય કેટલાક સહયોગીઓ સાથે મળીને, વિદ્યાર્થીઓ પર દબાણ લાવતા હતા. શ્વેતાએ છોકરીઓ પર ચૈતન્યનંદના પ્રસ્તાવો સ્વીકારવા દબાણ કર્યું હતું. વધુમાં, તેણીને મળેલી કોઈપણ ફરિયાદોને દબાવી દીધી હતી.
- છોકરીઓને સસ્પેન્ડ કરવાની ધમકી આપીને ડરાવવામાં આવી હતી.
- છોકરીઓના પરિવારોને બાળકોને મદદ કરવાથી કે આ બાબતમાં દખલ કરવાથી રોકવામાં આવ્યા હતા.
એક એવો કિસ્સો પણ પ્રકાશમાં આવ્યો છે જેમાં એક છોકરી પર તેનું નામ બદલવા માટે દબાણ કરવામાં આવ્યું હતું.
