Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

દેશના મોટા એરપોર્ટ પર હાઇ એલર્ટ! તાત્કાલિક લગાવવામાં આવશે એન્ટી ડ્રોન સિસ્ટમ, હવે હુમલાની નહીં થાય કોઈ અસર

Anti Drone System: પહેલી વાર, દેશભરના મુખ્ય નાગરિક એરપોર્ટ પર એન્ટી-ડ્રોન સિસ્ટમ તૈનાત કરવામાં આવશે. આ નિર્ણય વિશ્વભરમાં વધતા તણાવ અને આધુનિક યુદ્ધમાં ડ્રોનની વધતી ભૂમિકાને ધ્યાનમાં રાખીને લેવામાં આવ્યો છે. સુરક્ષા ઇનપુટ્સે આ નિર્ણયને વધુ તાકીદનો બનાવ્યો છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 23, 2025, 08:47 PM IST

Trending Photos

દેશના મોટા એરપોર્ટ પર હાઇ એલર્ટ! તાત્કાલિક લગાવવામાં આવશે એન્ટી ડ્રોન સિસ્ટમ, હવે હુમલાની નહીં થાય કોઈ અસર

Anti Drone System: ભારત સરકારે ડ્રોન હુમલાના વધતા જોખમને પહોંચી વળવા માટે વ્યાપક તૈયારીઓ શરૂ કરી છે. પહેલી વાર, દેશભરના મુખ્ય નાગરિક એરપોર્ટ પર એન્ટી-ડ્રોન સિસ્ટમ તૈનાત કરવામાં આવશે. વિશ્વભરમાં વધતા તણાવ અને આધુનિક યુદ્ધમાં ડ્રોનની વધતી ભૂમિકાને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આ નિર્ણયને સુરક્ષા ઇનપુટ્સે વધુ તાકીદનો બનાવ્યો છે.

એન્ટી-ડ્રોન સિસ્ટમ લગાવવાની પ્રક્રિયા ઝડપી બનાવવામાં આવી

Add Zee News as a Preferred Source

સમાચાર અહેવાલો અનુસાર, દિલ્હી કાર બોમ્બ વિસ્ફોટોની તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે જૈશ-એ-મોહમ્મદના આતંકવાદીઓએ હમાસની જેમ ડ્રોન હુમલો કરવાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું. આવા ઇનપુટ્સે સુરક્ષા એજન્સીઓમાં ચિંતા વધારી છે, જેના કારણે એરપોર્ટ સુરક્ષા માટે નવા પગલાં લેવાની જરૂર પડી છે. 

ગૃહ મંત્રાલયે દેશભરના મુખ્ય એરપોર્ટ પર એન્ટી-ડ્રોન સિસ્ટમ સ્થાપિત કરવાનું કામ ઝડપી બનાવ્યું છે. નાગરિક ઉડ્ડયન ક્ષેત્રમાં આટલા મોટા પાયે એન્ટી-ડ્રોન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ પહેલીવાર થશે. મંત્રાલય આ પ્રોજેક્ટનું સીધું નિરીક્ષણ કરી રહ્યું છે.

ઇન્સ્ટોલેશન પ્રક્રિયા ટૂંક સમયમાં શરૂ થશે

BCAS એ એક ખાસ સમિતિની રચના કરી છે, જેમાં DGCA, CISF અને અન્ય સુરક્ષા એજન્સીઓના પ્રતિનિધિઓનો સમાવેશ થાય છે. આ સમિતિ સિસ્ટમના સ્પષ્ટીકરણો, ટેકનોલોજી અને ઇન્સ્ટોલેશન યોજના પર કામ કરી રહી છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, સ્પષ્ટીકરણો અંતિમ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થયા પછી ખરીદી શરૂ થશે. ત્યારબાદ ઇન્સ્ટોલેશન પ્રક્રિયા શરૂ થશે.

પ્રથમ તબક્કામાં દિલ્હી, મુંબઈ, શ્રીનગર અને જમ્મુ જેવા હાઈ જોખમી એરપોર્ટનો સમાવેશ થશે. ધીમે ધીમે, આ સિસ્ટમ દેશના અન્ય મુખ્ય એરપોર્ટ પર લગાવવામાં આવશે. ભારત માટે શ્રેષ્ઠ સિસ્ટમ પસંદ કરવા માટે વિદેશમાં ઉપયોગમાં લેવાતા સફળ એન્ટી-ડ્રોન મોડેલોનો પણ અભ્યાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

આ નિર્ણય લેવાનું એક મુખ્ય કારણ ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન ઉભી થયેલી પરિસ્થિતિ છે. જ્યારે ભારતીય સેનાએ PoKમાં આતંકવાદી ઠેકાણાઓનો નાશ કર્યો, ત્યારે દુશ્મને ભારતીય સરહદ તરફ તુર્કીના હળવા ડ્રોનનું ગ્રુપ મોકલવાનો પ્રયાસ કર્યો. તે સમયે સેનાએ તેમને પાડી દીધા હતા. એ સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે ડ્રોન ભવિષ્યમાં ભારતની સુરક્ષા માટે નોંધપાત્ર ખતરો બની શકે છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Indian AirportsAnti Drone SystemAnti Drone System IndiaAirport Security AlertBCAS Anti DroneJaish e Mohammad Drone ThreatHigh Risk Airports IndiaCivil Aviation SecurityOperation Sindoor DronesAnti Jamming SystemDelhi Mumbai Srinagar AirportGujarati News

Trending news