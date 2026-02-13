Prev
અમદાવાદને હાઇસ્પીડ ભેટ! 16 ફેબ્રુઆરીથી દોડશે વધુ એક વંદે ભારત, જાણો રૂટ વિશે

Vande Bharat Route: અમદાવાદને મોટી ભેટ આપતા, રેલ્વેએ 16 ફેબ્રુઆરીથી નવી વંદે ભારત એક્સપ્રેસ શરૂ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ ટ્રેન રાજસ્થાન અને ગુજરાત વચ્ચે મુસાફરીને ઝડપી અને વધુ આરામદાયક બનાવશે.

Feb 13, 2026, 07:39 PM IST

Vande Bharat Route: રેલ્વેએ મેવાડ ક્ષેત્રને એક મોટી ભેટ આપી છે. 16 ફેબ્રુઆરીથી, ઉદયપુર શહેરથી અસારવા (અમદાવાદ), ગુજરાત સુધી એક નવી વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેન દોડશે. આ ટ્રેન મેવાડ ક્ષેત્ર અને ગુજરાત વચ્ચે સીધી, ઝડપી અને આરામદાયક કનેક્ટિવિટી આપશે. ચિત્તોડગઢના સાંસદ સીપી જોશી અને ઉદયપુરના સાંસદ ડૉ. મન્નાલાલ રાવતે આ હાઇ-સ્પીડ ટ્રેન માટે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને રેલ્વે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવનો આભાર વ્યક્ત કર્યો છે.

પર્યટન અને વેપારને વેગ મળશે

ઉદયપુર-અસારવા વંદે ભારત એક્સપ્રેસ મેવાડ અને ગુજરાત વચ્ચે મુસાફરીનો સમય ઘટાડશે. આનાથી પર્યટન, વેપાર અને ઉદ્યોગને નોંધપાત્ર ફાયદો થવાની અપેક્ષા છે. ઉદયપુરથી મુંબઈ અને દક્ષિણ ભારત વાયા અમદાવાદ મુસાફરી હવે સરળ બનશે. ઉદયપુર-અમદાવાદ રેલ્વે લાઇનના ગેજ કન્વર્ઝન પછી, આ રૂટ પર વીજળીકરણનું કામ પણ પૂર્ણ થયું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આનાથી અહીં હાઇ-સ્પીડ ટ્રેનોનું સંચાલન શક્ય બન્યું છે.

અસારવા ડુંગરપુર-હિંમતનગર 

આ વંદે ભારત ટ્રેન ઉદયપુર શહેરથી ઉપડશે અને ડુંગરપુર અને હિંમતનગર થઈને અસારવા (અમદાવાદ) પહોંચશે.

  • સમયપત્રક

ટ્રેન નંબર 26963 ઉદયપુર શહેર-અસરવા વંદે ભારત

ઉદયપુરથી પ્રસ્થાન: 6:10 સવારે

અસારવા પહોંચશે: 10:25 સવારે

ટ્રેન નંબર 26964 અસારવા-ઉદયપુર શહેર વંદે ભારત

અસારવાથી પ્રસ્થાન: 5:45 સાંજે

ઉદયપુર પહોંચશે: 10:00 રાત્રે

આ ટ્રેન અઠવાડિયામાં 6 દિવસ ચાલશે. તે મંગળવારે કાર્યરત રહેશે નહીં.

સુરત સુધી લંબાવવાની માંગ

ઉદયપુરના સાંસદ ડૉ. મન્નાલાલ રાવતે જણાવ્યું હતું કે ઉદયપુરથી અસારવા સુધી વંદે ભારત ટ્રેન દોડાવવી એ આ પ્રદેશ માટે એક ઐતિહાસિક પગલું છે. તેમણે માંગ કરી હતી કે ભવિષ્યમાં સ્થળાંતર કરનારાઓ, ઉદ્યોગપતિઓ અને સામાન્ય મુસાફરોને વધુ સુવિધા મળે તે માટે આ ટ્રેનને સુરત સુધી લંબાવવામાં આવે.

બે વંદે ભારત ટ્રેનો બંધ કરવામાં આવશે

રેલવે વહીવટીતંત્રે સ્પષ્ટતા કરી છે કે નવી સેવા શરૂ થવાને કારણે હાલની બે વંદે ભારત ટ્રેનો બંધ કરવામાં આવશે

ટ્રેન નંબર 20981/82 ઉદયપુર શહેર-આગ્રા કેન્ટ-ઉદયપુર શહેર વંદે ભારત
આ ટ્રેન 15 ફેબ્રુઆરીથી બંધ કરવામાં આવશે.

ટ્રેન નંબર 20979/80 ઉદયપુર શહેર-જયપુર-ઉદયપુર શહેર વંદે ભારત
આ ટ્રેન 14 ફેબ્રુઆરીથી બંધ કરવામાં આવશે.

મેવાડ માટે એક મોટી ભેટ

નવી વંદે ભારત ટ્રેનને મેવાડ પ્રદેશ માટે રેલ કનેક્ટિવિટી, વિકાસ અને આધુનિક મુસાફરી તરફ એક મોટું પગલું માનવામાં આવે છે. 16 ફેબ્રુઆરી એ ઉદયપુર અને આસપાસના જિલ્લાઓના પ્રવાસીઓ માટે એક ખાસ દિવસ બનવા જઈ રહ્યો છે.

