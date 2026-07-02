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મુંબઈવાસીઓ સાવધાન! આજે મુંબઈના દરિયામાં બપોરે 1.45 વાગ્યે ઉછળી શકે છે 14 ફૂટથી વધુ ઊંચા મોજા, BMC દ્વારા એલર્ટ જાહેર

Mumbai Heavy Rains: મુંબઈવાસીઓ સાવધાન! મુંબઈમાં આજે હાઈટાઈડની સ્થિતિ જોવા મળી શકે છે. આજે મુંબઈના દરિયામાં બપોરે 1.45 વાગ્યે 14 ફૂટથી વધુ ઉંચા મોજા ઉછળી શકે છે, જો 1 વાગ્યાની આસપાસ ભારે વરસાદ પડે તો મુંબઈમાં મુશ્કેલીઓ વધશે. મુંબઈમાં ભરતીની ચેતવણી વચ્ચે પ્રવાસીઓને કિનારાથી દૂર રહેવા ચેતવણી અપાઈ છે. મુંબઈના બીચ પર ભરતી દરમિયાન 14 ફૂટ જેટલા ઊંચા મોજા જોવા મળી શકે છે.  બપોરે 1.45 વાગ્યાની શરૂ થશે. બૃહન્મુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (BMC) એ કડક સુરક્ષા પગલાં અમલમાં મૂક્યા છે. લોકોને બીચ પર જતા અટકાવવા માટે લાલ ઝંડા લગાવ્યા છે. ગાર્ડ તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે અને પ્રવાસીઓને સીટીઓ વગાડીને દૂર રહેવા ચેતવણી આપવામાં આવી રહી છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 02, 2026, 09:35 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 09:35 AM IST
મુંબઈવાસીઓ સાવધાન! આજે મુંબઈના દરિયામાં બપોરે 1.45 વાગ્યે ઉછળી શકે છે 14 ફૂટથી વધુ ઊંચા મોજા, BMC દ્વારા એલર્ટ જાહેર
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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