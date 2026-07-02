/મુંબઈવાસીઓ સાવધાન! આજે મુંબઈના દરિયામાં બપોરે 1.45 વાગ્યે ઉછળી શકે છે 14 ફૂટથી વધુ ઊંચા મોજા, BMC દ્વારા એલર્ટ જાહેર

Mumbai Heavy Rains: દેશમાં ચોમાસાએ ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરી લીધી છે. કેરલથી મુંબઈ સુધી ભારેથી અતિભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે. ત્યારે મુંબઈમાં કુદરતી આફતની શક્યતાને જોતા તંત્ર દ્વારા હાઈ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આજે મુંબઈના દરિયામાં 'હાઈટાઈડ' (ભરતી) ની સ્થિતિ જોવા મળશે. બપોરે 1.45 વાગ્યે દરિયામાં 14 ફૂટથી વધુ ઉંચા મોજા ઉછળવાની આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે.
મુંબઈમાં આજે વરસાદનું સંકટ વધારી શકે છે મુશ્કેલી!
વહીવટી તંત્રની ચિંતાનું મુખ્ય કારણ ભરતીની સાથે સંભવિત વરસાદ છે. જો આજે બપોરે 1.00 વાગ્યાની આસપાસ મુંબઈમાં ભારે વરસાદ પડે છે, તો દરિયાનું પાણી શહેરમાં ઘૂસી શકે છે, જેના કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની અને ટ્રાફિકની ગંભીર સમસ્યા સર્જાઈ શકે છે.
તંત્ર દ્વારા કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા
બૃહન્મુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (BMC) દ્વારા નાગરિકોની સુરક્ષા માટે કડક પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. પ્રવાસીઓ અને સ્થાનિકો બીચ પર ન જાય તે માટે દરિયાકિનારે લાલ ઝંડા લગાવી દેવામાં આવ્યા છે. દરિયાકિનારે લાઈફ ગાર્ડ્સની ટીમ તૈનાત કરવામાં આવી છે, જેઓ સતત સીટી વગાડીને લોકોને દરિયાથી દૂર રહેવાની ચેતવણી આપી રહ્યા છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, દરિયાઈ ઢાળ ખૂબ જ ખતરનાક છે, જેના કારણે ભરતી દરમિયાન અકસ્માતોનું જોખમ અનેકગણું વધી જાય છે.
નાગરિકોને કરવામાં આવી ખાસ અપીલ
તંત્ર દ્વારા તમામ મુંબઈવાસીઓ અને પ્રવાસીઓને વિનંતી કરવામાં આવી છે કે તેઓ આ સમયે દરિયાકિનારે જવાનું ટાળે. દરિયાની સપાટી ઉંચી હોવાથી જોખમ વધી શકે છે, તેથી સાવચેતી રાખવી જ હિતાવહ છે. કોઈપણ અફવાઓથી દૂર રહીને માત્ર સરકારી સૂચનાઓનું પાલન કરવું.