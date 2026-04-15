મહિલાઓના ખાતામાં દર મહિને આવશે રૂપિયા 1500, આ રાજ્યની સરકારે આપી મોટી ભેટ
હિમાચલ પ્રદેશના મુખ્યમંત્રીએ ‘ઈન્દિરા ગાંધી પ્યારી બહેના સુખ સન્માન નિધિ’ હેઠળ કિન્નોરમાં પાત્ર મહિલાઓને ₹1,500 આપવાની જાહેરાત કરી. ₹1,500નું આ માસિક માનદ વેતન મેળવવા માટે મહિલાઓની ઉંમર ઓછામાં ઓછી 21 વર્ષની હોવી જોઈએ અને તેમની વાર્ષિક આવક ₹2 લાખથી ઓછી હોવી જોઈએ.
હિમાચલ દિવસની 78મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે કરાઈ જાહેરાત
હિમાચલ પ્રદેશમાં બુધવારે હિમાચલ દિવસની 78મી વર્ષગાંઠ ખૂબ જ ઉત્સાહ અને ઉલ્લાસ સાથે ઉજવવામાં આવી. કિન્નૌર જિલ્લાના રેકોંગપીઓમાં રાજ્ય સ્તરીય સમારોહ યોજાયો હતો, જ્યાં મુખ્યમંત્રી સુખવિંદર સિંહ સુખુએ રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવ્યો હતો. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન મુખ્યમંત્રીએ 'ઇન્દિરા ગાંધી પ્યારી બહેના સુખ સન્માન નિધિ' યોજના હેઠળ કિન્નૌરમાં પાત્ર મહિલાઓ માટે ₹1,500ની નાણાકીય સહાયની જાહેરાત કરી હતી.
આ યોજના હેઠળ ₹1,500ના આ માસિક માનદ વેતન મેળવવા માટે મહિલાઓ ઓછામાં ઓછી 21 વર્ષની હોવી જોઈએ અને તેમની વાર્ષિક આવક ₹2 લાખથી ઓછી હોવી જોઈએ. આ પાત્રતા ધરાવતી મહિલાઓને મહિને ₹1,500 આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
અન્ય કેટલીક મહત્વપૂર્ણ જાહેરાતો
વધુમાં મુખ્યમંત્રીએ રેકોંગપીઓમાં તમામ સરકારી સંસ્થાઓ, શાળાઓ અને ઘરોને ભૂ-ઉષ્મા ઊર્જા-આધારિત કેન્દ્રીય ગરમી સિસ્ટમ સાથે જોડવાની યોજનાની જાહેરાત કરી. તરંડા ગામને જોડતી ટ્રાફિક ટનલ માટે ₹8 કરોડ ફાળવ્યા, ચોલ્ટુ હાઇસ્કૂલને સિનિયર સેકન્ડરી સ્કૂલમાં અપગ્રેડ કરવા અને કિન્નૌર પોલિટેકનિક કોલેજને રોહરુથી ઉર્ની સુધી સ્થાનાંતરિત કરવા અંગે પણ જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.
મુખ્યમંત્રી સુખવિંદર સિંહ સુખુએ જણાવ્યું હતું કે રેકોંગ પીઓમાં હાલમાં નિર્માણાધીન રાજીવ ગાંધી ડે-બોર્ડિંગ સ્કૂલ છ મહિનામાં પૂર્ણ થવાની અપેક્ષા છે. વધુમાં ₹12 કરોડના ખર્ચે બાંધવામાં આવેલ નિગુલસરી-ભાવનગર રોડ પ્રોજેક્ટને મંજૂરી આપવામાં આવી છે અને પૂર્ણ કરવામાં આવ્યો છે, જે કિન્નૌર અને સ્પીતિના લોકોને લાભ થશે.
મુખ્યમંત્રી સુખવિંદર સિંહ સુખુએ જાહેરાત કરી કે શિપકી લા રૂટ દ્વારા ચીન સાથે સરહદી વેપાર 1 જૂનથી ફરી શરૂ થશે. આ જ રૂટ દ્વારા કૈલાશ માનસરોવર યાત્રા શરૂ કરવાના પ્રયાસો પણ ચાલી રહ્યા છે. સરહદી પર્યટનને પ્રોત્સાહન આપવાથી સ્થાનિક રહેવાસીઓની આવકમાં વધારો થયો છે.
