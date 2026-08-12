/આ રાજ્યમાં ઈંધણ પર લાગ્યો અનાથ અને વિધવા સેસ, મધરાતે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં થયો વધારો

હિમાચલ પ્રદેશમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલ રાતોરાત મોંઘા થયા છે. રાજ્ય સરકારે હાઈ સ્પીડ ડીઝલ અને પેટ્રોલ પર અનાથ અને વિધવા સેસ લાગૂ કર્યો છે. વધેલા ભાવ 12 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ મધરાતે 12 વાગ્યાથી લાગૂ થઈ ગયા છે.
કેટલા વધ્યા ભાવ?
હિમાચલ પ્રદેશમાં સુખવિન્દર સિંહ સુક્ખુ પેટ્રોલ પર અનાથ અને વિધવા સેસ લગાવ્યો છે. જેના કારણે ભાવમાં ફેરફાર થયો છે. પેટ્રોલની સાથે હાઈ સ્પીડ ડીઝલ ઉપર પણ આ વધારો કરાયો છે. પેટ્રોલનો ભાવ 60 પૈસા પ્રતિ લીટર વધી ગયો આ વધારો રાજ્ય દ્વારા લગાવામાં આવેલો એક વિશેષ સેસ છે. જેની સીધી અસર ગ્રાહકોના ખિસ્સા પર પડશે.
વધેલા ભાવ 12 ઓગસ્ટના રોજ મધરાતે એટલે કે રાતે 12 વાગ્યાથી પ્રભાવી થઈ ગયા. કાનૂની આધારની રીતે જોઈએ તો આ નિર્ણયનો પાયો એપ્રિલ 2026ના વિધાનસભા બજેટ સત્રમાં જ મૂકાઈ ગયો હતો. ત્યારે હિમાચલ પ્રદેશ VAT (સંશોધન) કાયદો, 2026 પસાર થયો હતો. જેમાં આ સેસની મહત્તમ મર્યાદા 5 રૂપિયા પ્રતિ લીટર નક્કી કરાઈ હતી. હવે નોટિફિકેશન બહાર પાડીને તેનો શરૂઆતી દર 60 પૈસા લાગૂ કરાયો છે.
શું છે આ અનાથ અને વિધવા સેસ
અનાથ અને વિધવા સેસ રાજ્ય સ્તરે લગાવવામાં આવેલો એક વિશેષ સેસ છે. આ સેસ હિમાચલ પ્રદેશ વેટ એક્ટ 2005ની કલમ 6-એ હેઠળ લગાવવામાં આવ્યો છે. એપ્રિલમાં વિધાનસભામાં પાસ થયેલા સંશોધિત કાયદા બાદ સરકારે તેનો દર 60 પૈસા પ્રતિ લીટર નક્કી કર્યો છે. તેની સીધી અસર હવે ગ્રાહકો પર પડશે.
કેમ લાગ્યો આ સેસ?
રાજ્ય સરકારના આ નિર્ણયથી મળનારા પૈસાનો ઉપયોગ સામાજિક કલ્યાણની યોજનાઓમાં થશે એવું કહેવાયું છે. આ ઉપરાંત રાજ્ય સરકાર ભવન અને અન્ય નિર્માણ કાર્ય સંલગ્ન મજૂરોના કલ્યાણ માટે પણ મોટું પગલું ભરવા જઈ રહી છે. હિમાચલ પ્રદેશ ભવન અને અન્ય નિર્માણ કર્મકાર કલ્યાણ બોર્ડ 15 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ 14 કલ્યાણકારી યોજનાઓ હેઠળ 4967 પાત્ર લાભાર્થીઓને 20.61 કરોડ રૂપિયાની નાણાકીય મદદ કરશે.
બોર્ડમાં હાલ લગભગ 4.84 લાખ મજૂરો રજિસ્ટર્ડ છે. બોર્ડના જણાવ્યાં મુજબ વર્તમાન સરકાર પોતાના સાડા ત્રણ વર્ષના કાર્યકાળમાં અત્યાર સુધી નિર્માણ શ્રમિકોને લગભગ 95 કરોડ રૂપિયા જારી કરી ચૂકી છે. આવનારા વર્ષમાં 300 કરોડ રૂપિયા વહેંચવાનો લક્ષ્યાંક રખાયો છે. જેથી કરીને વધુમાં વધુ લોકો સુધી મદદ પહોંચી શકે.
કઈ યોજના અને જિલ્લાને કેટલું ફંડ મળશે?
બધુ મળીને એક બાજુ મધરાતથી હિમાચલમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર 60 પૈસા પ્રતિ લીટરનો અનાથ અને વિધવા સેસ લાગૂ થઈ ગયો જ્યારે બીજી બાજુ 15 ઓગસ્ટના રોજ 14 કલ્યાણ યોજનાઓ હેઠળ 4967 પાત્ર નિર્માણ શ્રમિકોને 20.61 કરોડ રૂપિયાની આર્થિક મદદ થશે. સરકારનું કહેવું છે કે આ બંને પગલાંનો હેતુ સામાજિક કલ્યાણ યોજનાઓને મજબૂત કરવાનો છે.