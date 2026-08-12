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આ રાજ્યમાં ઈંધણ પર લાગ્યો અનાથ અને વિધવા સેસ, મધરાતે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં થયો વધારો

કોંગ્રેસ શાસિત રાજ્ય હિમાચલ પ્રદેશમાં પેટ્રોલ અને હાઈ સ્પીડ ડીઝલ પર સરકારે અનાથ અને વિધવા સેસ લાગૂ કરી દીધો છે. જાણો કેટલો થયો વધારો. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 12, 2026, 06:57 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 07:05 AM IST
આ રાજ્યમાં ઈંધણ પર લાગ્યો અનાથ અને વિધવા સેસ, મધરાતે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં થયો વધારો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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આ રાજ્યમાં ઈંધણ પર લાગ્યો અનાથ અને વિધવા સેસ, મધરાતે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં થયો વધારો
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