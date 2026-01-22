Prev
રાહુલ અને પ્રિયંકા ગાંધી વચ્ચેના ઝઘડાનો હું શિકાર બન્યો, ભાઈ-બહેન પર આ રાજ્યના મુખ્યમંત્રીનો મોટો દાવો

Himanta Biswa Sarma: આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વા સરમાએ દાવો કર્યો છે કે, તેઓ પોતે રાહુલ અને પ્રિયંકાની વચ્ચે ચાલી રહેલ આંતરિક ઝઘડાનો શિકાર બન્યા છે. પૂર્વ કોંગ્રેસ નેતા હિમંત બિસ્વા સરમાએ કહ્યું કે, ગાંધી પરિવારમાં બધુ બરાબર નથી અને તાજેતરના રાજકીય નિર્ણયોમાં આના સંકેતો સ્પષ્ટપણે દેખાય છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 22, 2026, 08:12 PM IST

Himanta Biswa Sarma: આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વા સરમાએ કોંગ્રેસ નેતૃત્વ, ખાસ કરીને રાહુલ ગાંધી અને તેમની બહેન પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે. તેમણે કહ્યું કે, જ્યારે તેઓ ભાજપમાં જોડાયા તે પહેલા કોંગ્રેસમાં હતા, ત્યારે તેઓ આ બન્ને ભાઈ-બહેનોની લડાઈનો શિકાર બન્યા હતા. દાવોસમાં વર્લ્ડ ઈકોનોમિક ફોરમ (WEF) દરમિયાન NDTV સાથેની વાતચીતમાં સરમાએ દાવો કર્યો કે, તેઓ પોતે રાહુલ અને પ્રિયંકા વચ્ચે ચાલી રહેલી આંતરિક ઝઘડાનો "શિકાર" થયા છે.

પૂર્વ કોંગ્રેસ નેતા હિમંત સરમાએ કહ્યું કે, ગાંધી પરિવારની અંદર બધું બરાબર નથી અને તેના સંકેતો તાજેતરના રાજકીય નિર્ણયો પરથી સ્પષ્ટ દેખાય છે. તેમણે કહ્યું કે, રાહુલ નથી ઈચ્છતા કે પ્રિયંકા ગાંધી કેરળમાં પોતાનું વર્ચસ્વ વધારે. હિમંત સરમાએ દાવો કર્યો કે, પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રાને કેરળના બદલે આસામમાં ચૂંટણીની જવાબદારી સોંપવી એ આ આંતરિક ખેંચતાણનું જ પરિણામ છે.

હું 22 વર્ષ સુધી કોંગ્રેસમાં રહ્યો છું
નોંધનીય છે કે, પ્રિયંકા ગાંધી કેરળના વાયનાડથી સાંસદ છે અને હાલમાં જ તેમને આસામમાં કોંગ્રેસની ચૂંટણી સમિતિના પ્રમુખ બનાવવામાં આવ્યા છે. સરમાએ કહ્યું કે, "આનો સીધો અર્થ એ છે કે રાહુલ ગાંધી પ્રિયંકાને કેરળમાં જોવા નથી માંગતા. હું 22 વર્ષ સુધી કોંગ્રેસમાં રહ્યો છું, મને અંદરની જાણકારી છે." તેમણે વધુમાં આરોપ લગાવ્યો કે, રાહુલ ગાંધી, કોંગ્રેસ નેતા કે.સી. વેણુગોપાલ અને તેમના નજીકના નેતાઓની 'એક્સિસ' (જૂથ) જાળવી રાખવા માંગે છે અને પ્રિયંકા ગાંધી તે જૂથનો ભાગ નથી.

"એટલા માટે પ્રિયંકાને આસામ મોકલવામાં આવ્યા"
હિમંત સરમાએ પ્રશ્નો ઉઠાવતા કહ્યું કે, "કેરળના સાંસદને કેરળમાં જવાબદારી આપવામાં આવી નથી, પરંતુ આસામ મોકલી દેવામાં આવ્યા છે. આને બીજી કઈ રીતે સમજી શકાય? રાહુલ નથી ઈચ્છતા કે પ્રિયંકા કેરળના રાજકારણમાં સક્રિય રહે." ભાજપમાં જોડાયા ત્યારથી હિમંત બિસ્વા સરમા સતત કોંગ્રેસ અને ગાંધી પરિવાર પર પ્રહાર કરતા રહ્યા છે. આ નિવેદન દ્વારા તેમણે ફરી એકવાર કોંગ્રેસની આંતરિક લડાઈને જાહેર મંચ પર લાવી દીધી છે.

રાજકીય વર્તુળમાં વધી ચર્ચા 
સરમાના આ નિવેદનો બાદ રાજકીય વર્તુળમાં એવી ચર્ચા તેજ બની છે કે, શું ખરેખર કોંગ્રેસ નેતૃત્વમાં રાહુલ અને પ્રિયંકા વચ્ચે મતભેદ છે કે પછી આ માત્ર વિપક્ષની રાજકીય રણનીતિનો એક ભાગ છે. હાલમાં કોંગ્રેસ તરફથી આ નિવેદન પર કોઈ સત્તાવાર પ્રતિક્રિયા આવી નથી, પરંતુ એટલું નક્કી છે કે હિમંત સરમાની આ ટિપ્પણી આગામી દિવસોમાં રાજકીય ચર્ચાને વધુ ગરમાવી શકે છે.

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

himanta biswa sarma claims victim of rahul priyanka rift congress internal conflict

