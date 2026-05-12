/બીજીવાર અસમના મુખ્યમંત્રી બન્યા હિમંતા બિસ્વા સરમા, રાહુલ ગાંધીથી નારાજ થઈ છોડી હતી કોંગ્રેસ

Assam CM Oath Ceremony: કોંગ્રેસથી પોતાની રાજનીતિ શરૂ કરનારા હિમંતા બિસ્વા સરમાએ આજે બીજીવાર અસમના મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા. તેમણે 2015માં કોંગ્રેસ છોડી અને ભાજપ જોઈન કર્યું હતું. હિંમતા બિસ્વા સરમા પૂર્વોત્તરમાં ભાજપની નવી તાકાત બનીને ઉભર્યા છે.
અસમમાં ભાજપની હેટ્રિક લાગી છે પરંતુ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પાર્ટીએ પહેલીવાર પોતાના દમ પર પૂર્ણ બહુમત મેળવ્યો છે. ગુવાહાટીના કેન્દ્રપાડાના વેટિનરી કોલેજ ફિલ્ડમાં શપથગ્રહણ સમારોહ યોજાયો. અસમ ચૂંટણીમાં હિમંતા રાજ્યના એક એવા નેતા રહ્યા જેમણે કોંગ્રેસને ખુલ્લા પડકાર સાથે સજ્જડ હારનો સામનો કરાવ્યો.
અસમ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપના નેતૃત્વવાળા એનડીએએ શાનદાર જીત મેળવી અને ત્યારબાદ આજે હિમંતા બિસ્વા સરમાએ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ત રીકે બીજીવાર શપથ લીધા. રાજ્યપાલ લક્ષ્મણ પ્રસાદ આચાર્યએ તેમને પદ અને ગોપનીયતાના શપથ લેવડાવ્યા. તેમની સાથે ચાર અન્ય વિધાયકોએ પણ મંત્રીપદના શપથ લીધા. આ સાથે જ હિંમતા બિસ્વા સરમા પહેલી એવા બિનકોંગ્રેસી નેતા બન્યા છે જેઓ સતત બીજીવાર મુખ્યમંત્રી પદ સંભાળશે. આ સમારોહમાં નરેન્દ્ર મોદી, કેન્દ્રીય મંત્રી અને ભાજપ શાસિત રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓ પણ હાજર રહ્યા.
હિંમતા બિસ્વા સરમાએ લીધા સીએમ પદના શપથ, 4 વિધાયકો પણ મંત્રી બન્યા
હિમંતા બિસ્વા સરમાએ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લીધા. તેમના સિવાય અંજતા નિયોગ, અતુલ બોરા, શમેશ્વ તેલી, ચરણ બોરોએ પણ મંત્રી પદના શપથ લીધા. અત્રે જણાવવાનું કે આજે શપથ લેનારા ચાર મંત્રીઓમાંથી ત્રણ અજંતા નિયોગ, અતુલ બોરા અને ચરણ બોરો ગત સરકારમાં પણ કેબિનેટનો ભાગ રહ્યા હતા. અજંતા નિયોગ નાણા મંત્રાલય સંભાળતા હતા. જ્યારે અતુલ બરા કૃષિ અને ચરણ બોરો પરિવહન મંત્રી હતા. જ્યારે પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી રામેશ્વર તેલીની રાજ્યના રાજકારણમાં વાપસી થઈ છે.
અત્રે જણાવવાનું કે ચૂંટણીની જાહેરાત થઈ ત્યારથી લઈને મુખ્યમંત્રી તરીકે પસંદગી સુધી હિંમતા નિર્વિવાદ રીતે અજાતશત્રુ બની રહ્યા. તેઓ 11 વર્ષ પહેલા કોંગ્રેસ છોડીને ભાજપમાં આવ્યા હતા અને હવે યોગી આદિત્યનાથની જેમ જ સીધીસટ હિન્દુઓ અને હિન્દુત્વની વાતો કરે છે.
કોંગ્રેસને બેકફૂટ પર ધકેલી
અસમમાં મામાના નામથી ઓળખાતા હિમંતા બિસ્વા સરમા હવે હિતેશ્વર સૈકિયા, પ્રફુલ્લકુમાર મહંત અને તરુણ ગોગોઈ બાદ ચોથા એવા નેતા બનશે જે સતત બીજીવાર સીએમ પદ સંભાળશે. અસમ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પીએમ મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સહિત અનેક મોટા નેતાઓ પ્રચાર માટે પહોંચ્યા હતા. હિમંતાએ ચૂંટણી શરૂ થતા જ નિવેદનોથી એવો માહોલ બનાવ્યો કે કોંગ્રેસ બેકફૂટ પર આવી ગઈ હતી. તેમણે ખાસ રણનીતિ હેઠળ કોંગ્રેસના સીએમ ઉમેદવાર ગૌરવ ગોગોઈને બાંધી રાખ્યા. ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસે ભ્રષ્ટાચારના મુદ્દે હિમંતા બિસ્વા સરમા અને તેમના પરિવારને ઘેરવાની કોશિશ કરી. પરંતુ સફળ થઈ નહીં. હિમંતાના આક્રમક પ્રચાર શૈલીના કારણે વિપક્ષ માટે કોઈ સ્પેસ બની નહીં. રહી સહી કસર પણ કોંગ્રેસ નેતા ભૂપેન બોરા અને સાંસદ પ્રદ્યુત બોરદોલોઈના ભાજપમાં જોડાઈ જવાથી પૂરી થઈ ગઈ.
5 વિધાયકોવાળા ભાજપને સત્તામાં લાવવાનો જશ
પવન ખેડાના પાસપોર્ટવાળા આરોપે શર્માને પ્રચારના અંતિમ તબક્કામાં કોંગ્રેસ પર હુમલાની અંતિમ તક પણ આપી દીધી. પરિણામ પછી ભાજપના પક્ષમાં જોવા મળ્યા. કોંગ્રેસ 19 સીટો પર સમેટાઈ ગઈ. જ્યારે એનડીએ 102 સીટ મેળવી ગયું. ચૂંટણી ધ્રુવીકરણે AIUDF ના બદરુદ્દીન અજમલને પણ પછાડ્યા. આ જીત ભાજપ માટે 2029ની લોકસભા ચૂંટણી માટે ખુબ મહત્વ ધરાવે છે. નોર્થ ઈસ્ટમાં લોકસભાની 25 સીટો છે જેમાંથી 14 અસમમાં છે. ભાજપમાં જોડાયા બાદ હિમંતા બિસ્વા સરમાએ ભાજપને નોર્થ ઈસ્ટના રાજ્યોમાં પહોંચાડી દીધા. જ્યારે હિમંતા બિસ્વા ભાજપમાં આવ્યા ત્યારે અસમમાં ભાજપના 5 વિધાયક હતા. 2026ની ચૂંટણીમાં ભાજપ પોતાના દમ પર 80 સીટો જીત્યું.
સરમાએ કેમ છોડી કોંગ્રેસ?
હિંમતા બિસ્વા સરમાના કોંગ્રેસ છોડવા અને ભાજપમાં જોડાવાની કહાની પણ રસપ્રદ છે. કોંગ્રેસ છોડી ચૂકેલા પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી ગુલામ નબી આઝાદે પોતાની આત્મકથા અને અનેક ઈન્ટરવ્યુમાં આ કિસ્સો શેર કર્યો છે. 2014માં હિમંતા બિસ્વા સરમાએ કોંગ્રેસમાં બળવો કર્યો હતો. તેમના સમર્થનમાં ત્યારે 40-45 વિધાયકો હતા. કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીએ આ વિવાદને ઉકેલવાની જવાબદારી ગુલામ નબી આઝાદને સોંપી હતી. ત્યારબાદ હિંમતા બિસ્વા સરમાને સમર્થક વિધાયકોની સાથે દિલ્હી બોલાવ્યા.
ગુલામ નબી આઝાદે જણાવ્યું કે આ બધા વચ્ચે રાહુલ ગાંધીનો ફોન આવ્યો. જ્યારે તેઓ રાહુલ ગાંધીના ઘરે પહોંચ્યા તો ત્યાં તરુણ ગોગોઈ તેમના પુત્ર ગૌરવ ગોગોઈ સાથે બેઠા હતા. રાહુલ ગાંધીને ગુલામ નબી આઝાદે જણાવ્યું કે હિમંતા બળવાખોર બની ગયા છે અને સીએમ નહીં બનાવો તો પાર્ટી છોડી શકે છે. રાહુલ ગાંધીએ સંભળાવી દીધુ કે તેમને જવા દો આરએસએસમાં.
રાહુલ ગાંધી પાસેથી અભયદાન મેળવીને તરુણ ગોગોઈ ગુવાહાટી પાછા ફર્યા. હિંમતા બિસ્વા સરમાએ 23 ઓગસ્ટ 2015ના રોજ નવી દિલ્હીમાં અમિત શાહ સાથે મુલાકાત કરી. સપ્ટેમ્બર 2015માં હિમંતા બિસ્વા સરમાએ 10 વિધાયકો સાથે બળવો પોકાર્યો. ભાજપમાં આવ્યા બાદ 2017ની પહેલી ચૂંટણીમાં તેમણે પોતાના રણનીતિક કૌશલ્યનો દમ દેખાડ્યો. ભાજપ ગઠબંધને 126 સીટોમાંથી 86 સીટો મેળવી અને સર્બાનંદ સોનોવાલ ભાજપના પહેલા મુખ્યમંત્રી બન્યા. 2021માં ભાજપ ગઠબંધને 75 સીટ જીતીને બીજીવાર અસમમાં સરકાર બનાવી અને હિંમતા બિસ્વા સરમાને પહેલીવાર મુખ્યમંત્રી બનવાની તક મળી. આજે સીએમ હિમંતા બિસ્વા સરમા ભાજપના સૌથી મજબૂત વૈચારિક ચહેરાઓમાંથી એક છે અને વિવાદિત નિવેદનો માટે ચર્ચામાં રહે છે.