અજીત પવારના પ્લેન ક્રેશના ભયાનક CCTV આવ્યા સામે, જમીનને ટચ થતા જ અગનગોળો બન્યું વિમાન

Plane Crash EXCLUSIVE CCTV: અજીત પવારનું બુધવારે સવારે પ્લેન ક્રેશમાં નિધન થયું છે, ત્યારે તેના પ્લેન ક્રેશનો CCTV વીડિયો સામે આવ્યો છે, જેમાં જોવા મળે છે કે પ્લેન ક્રેશ થતા જ અગળગોળો બની ગયો હતું.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 28, 2026, 02:33 PM IST

Plane Crash EXCLUSIVE CCTV: અજીત પવારનું આજે સવારે નિધન થયું છે, તેમને સવારે મુંબઈથી બારામતી જવા નિકળ્યા હતા, જ્યા તેમની 4 સભાઓ હતી, અજીત પવાર હાલમાં NCPના નેતા અને મહારાષ્ટ્ર સરકારમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે ફરજ બજાવતા હતા. અજીત પવારને બે બાળકો છે.
 

 

ઘટનાસ્થળથી થોડા કિલોમીટર દૂર હાઇવે પર લગાવેલા સીસીટીવી ફૂટેજમાં વિમાન દુર્ઘટના રેકોર્ડ થઈ હતી. સીસીટીવી ફૂટેજમાં રેકોર્ડ થયેલો સમય બુધવાર, 28 જાન્યુઆરીના રોજ સવારે 8:46 વાગ્યાનો છે. એક દુકાનની પાછળથી અચાનક આગનો ગોળો નીકળતો દેખાય છે. થોડીક સેકન્ડ પછી, આગનો ગોળો કાળા ધુમાડાના વાદળમાં ફેરવાઈ જાય છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે વિમાન જમીન પર અથડાયા પછી તરત જ એક મોટો વિસ્ફોટ થયો. સ્થાનિક લોકો કહે છે કે તેઓએ અનેક વિસ્ફોટો સાંભળ્યા.

લેન્ડિંગ દરમિયાન અકસ્માત થયો

અજિત પવાર સવારે મુંબઈથી બારામતી માટે નિકળ્યા હતા. બારામતી પહોંચ્યા પછી, વિમાન ટેબલટોપ રનવે પર ઉતરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું હતું ત્યારે આ અકસ્માત થયો હતો. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે એક પ્રયાસ નિષ્ફળ ગયા પછી, પાઇલટે બીજો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ વિમાન ક્રેશ થયું. નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલય (DGCA)એ અકસ્માતના કારણ અને રીતની તપાસના આદેશ આપ્યા છે. તપાસ ટીમ પહેલાથી જ બારામતી જવા રવાના થઈ ગઈ છે.

અકસ્માત અંગે એરલાઇન કંપનીએ શું કહ્યું

નાના વિમાનનું સંચાલન કરતી VSR કંપનીના ડિરેક્ટરે કહ્યું કે વિમાન સંપૂર્ણપણે કાર્યરત હતું અને બંને પાઇલટ ખૂબ અનુભવી હતા. તેમને શંકા છે કે આ અકસ્માત નબળી દૃશ્યતાને કારણે થયો હશે. અકસ્માતમાં બંને પાઇલટના પણ મોત થયા હતા.

