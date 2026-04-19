તમિલનાડુની ફટાકડા ફેક્ટરીમાં ભયાનક વિસ્ફોટ, 19 લોકોના મોત; CMએ આપ્યા તપાસના આદેશ
Tamil Nadu Factory Explosion: તમિલનાડુમાં વિરુધુનગર પાસે કટ્ટનરપટ્ટીમાં એક ફટાકડા ફેક્ટરીમાં ભીષણ વિસ્ફોટ થયો છે. ફાયર એન્ડ રેસ્ક્યુ ડિપાર્ટમેન્ટના જણાવ્યા અનુસાર, આ ઘટનામાં 19 લોકોના મોત થયા છે અને 6 લોકો ઘાયલ થયા છે.
Explosion In Firecracker Factory: તમિલનાડુના વિરુધુનગરના કટ્ટનરપટ્ટીમાં આવેલી એક ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં થયેલા વિસ્ફોટમાં ઓછામાં ઓછા 19 લોકોના મોત થયા છે અને છ લોકો ઘાયલ થયા છે. આ વિસ્ફોટ 'વનજા ફાયરક્રેકર ફેક્ટરી'માં થયો હતો, જેના કારણે ફેક્ટરીના અનેક રૂમોને ભારે નુકસાન થયું છે. આ રૂમોમાં અંદાજે 30 જેટલા કર્મચારીઓ હાજર હતા. ઘટના અંગે માહિતી આપતા SP શ્રીનાથે જણાવ્યું કે, ફાયર બ્રિગેડના જવાનોએ એક કલાકની જહેમત બાદ આગ પર કાબૂ મેળવ્યો અને ત્યારબાદ રેસ્ક્યુ ટીમે કાટમાળમાંથી મૃતદેહો બહાર કાઢ્યા છે.
મુખ્યમંત્રીએ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું
આ ઘટના અંગે તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી એમ. કે. સ્ટાલિને દુઃખ વ્યક્ત કર્યું અને પ્રભાવિત પરિવારોને જરૂરી સહાય આપવાની ખાતરી આપી છે. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર લખ્યું કે, "વિરુધુનગર જિલ્લાના કટ્ટનપટ્ટીમાં ફટાકડા ફેક્ટરીમાં થયેલા વિસ્ફોટમાં અનેક લોકોના મોતના દુઃખદ સમાચારથી હું અત્યંત વ્યથિત છું. મૃતકોના પરિવારો પ્રત્યે મારી સંવેદના છે. મેં મંત્રી કે.કે.એસ.એસ.આર. રામચંદ્રન અને થંગમ થેન્નારાસુને તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી બચાવ કાર્ય ઝડપી બનાવવા અને તેમની દેખરેખ રાખવા અને અસરગ્રસ્ત પરિવારોને સાંત્વના આપવા વિનંતી કરી છે."
CMએ વધુમાં જણાવ્યું કે, તેમણે ઘટનાની જાણ થતાં જ જિલ્લા કલેક્ટરનો સંપર્ક કર્યો અને તેમને તમામ જરૂરી સહાયનું સંકલન કરવા નિર્દેશ આપ્યા છે.
ઘાયલોને હોસ્પિટલ ખસેડાયા
વિસ્ફોટ બાદ સમગ્ર વિસ્તારમાં અફરાતફરી મચી ગઈ. આ દરમિયાન ઘાયલોને તાત્કાલિક નજીકની હોસ્પિટલોમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે, જેમાંથી કેટલાકની હાલત અત્યંત ગંભીર છે. અધિકારીઓ અનુસાર, હજુ પણ કાટમાળમાં લોકો ફસાયા હોવાની આશંકા છે, જેના કારણે મૃત્યુઆંક વધી શકે છે. ધડાકો એટલો જોરદાર હતો કે આસપાસની ઇમારતોને પણ નુકસાન થયું છે.
કેવી રીતે થયો ફેક્ટરીમાં વિસ્ફોટ?
વિસ્ફોટનું ચોક્કસ કારણ હજુ જાણી શકાયું નથી, પરંતુ પ્રાથમિક અંદાજ મુજબ ફટાકડા બનાવતી વખતે સુરક્ષાના ધોરણોની અવગણના કરવાને કારણે આ દુર્ઘટના બની હોઈ શકે છે. ઘટનાને લઈને અધિકારીઓએ તપાસના આદેશ આપ્યા છે. બીજી તરફ રેસ્ક્યૂ ટીમ સતત કાટમાળમાં ફસાયેલા લોકોને બહાર કાઢી રહી છે. બચાવ કામગીરી અને ઘટનાની સ્થિતિ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે.
