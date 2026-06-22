Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /16 વર્ષીય સગીર ભાઈ બન્યો જલ્લાદ, ભાઈ-ભાઈ અને 3 વર્ષના ભત્રીજાની કરી કરપીણ હત્યા

16 વર્ષીય સગીર ભાઈ બન્યો જલ્લાદ, ભાઈ-ભાઈ અને 3 વર્ષના ભત્રીજાની કરી કરપીણ હત્યા

Gorakhpur Triple Murder: ઉત્તર પ્રદેશના ગોરખપુર જિલ્લામાં એક પરિવારના ત્રણ લોકોની હત્યા કરવામાં આવી છે. નાના ભાઈએ મોટા ભાઈ, ભાભી અને ત્રણ વર્ષના ભત્રીજાની ધારદાર હથિયારથી હત્યા કરી છે. 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 22, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:44 AM IST
16 વર્ષીય સગીર ભાઈ બન્યો જલ્લાદ, ભાઈ-ભાઈ અને 3 વર્ષના ભત્રીજાની કરી કરપીણ હત્યા

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
શનિના રાશિ પરિવર્તનની સાથે જ આ રાશિ પર ઉદયકાળમાં શરૂ થશે સાડા સાતી, જાણો શું કરવું
Shani Gochar47 min ago
2
South Gujarat rain56 min ago
3
Sardar Sarovar Narmada dam1 hr ago
4
fifa world cup 20261 hr ago
5
surat police1 hr ago