હોમ લોન માથાનો દુ:ખાવો બની છે ? આ નાનકડું કામ કરો અને 50 લાખની લોન પર બચાવો 18 લાખ રૂપિયા!

Home Loan: મધ્યમવર્ગના લોકો માટે ઘર ખરીદવું એ એક મોટું સપનું હોય છે. પરંતુ ઘર માટે જ્યારે હોમ લોન લેવાય છે ત્યારે તેના હપ્તા ભરતા ભરતા કમર તૂટી જાય છે. પરંતુ એક સ્માર્ટ નિર્ણય તમારું ભવિષ્ય બનાવી શકે છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Jan 17, 2026, 04:19 PM IST

ઘરનું ઘર દરેકનું સપનું હોય છે. પરંતુ દરેક પાસે પૂરતા પૈસા હોય નહીં એટલે હોમ લોન લેવાનો વારો આવે છે. હોમ લોન લેતા તો લેવાઈ જાય પરંતુ તેના EMI ભારે પડતા હોય છે. 20-25 વર્ષ સુધી દર મહિને પગાર કપાતો રહે ત્યારે લોકોનું જીવન ક્યારેક મુશ્કેલ બની જાય છે. પરંતુ જો થોડું સ્માર્ટલી પ્લાનિંગ કરો તો બેંકના લાખો રૂપિયાના વ્યાજની જાળમાંથી બચી શકો છો. ખાસ વાત એ છે કે તેના માટે તમારી પાસે કોઈ મોટી રકમની જરૂર નથી કે કોઈ અઘરો ફોર્મ્યૂલા. બસ એક નાનકડી ટ્રિક અજમાવો જે તમારી લોનની કહાની બદલી શકે છે. 

માની લો કે તમે 25 વર્ષ માટે 8.5 ટકાના વ્યાજ દરે 50 લાખ રૂપિયાની હોમ લોન લીધી છે. આ લોન પર તમારો EMI લગભગ 40,261 રૂપિયા થાય છે. પૂરા 25 વર્ષમાં તમે બેંકને લગભગ 1.21 કરોડ રૂપિયા ચૂકવો છો. જેમાંથી લગભગ 70.78 લાખ રૂપિયા ફક્ત વ્યાજ બને છે. એટલે કે વ્યાજની રકમ જ મૂળ રકમ કરતા લગભગ 21 લાખ રૂપિયા વધુ બેસે છે. આ એ જ પોઈન્ટ છે જ્યાં મોટાભાગના લોકો ચૂક કરી જાય છે. 

શું કરવું જોઈએ
લોનના શરૂઆતના વર્ષોમાં તમારા EMI નો મોટો ભાગ વ્યાજમાં જતો રહે છે. જ્યારે મૂળ રકમ તો ધીરે ધીરે ઘટે છે. આવામાં જો તમે બીજા વર્ષથી દર વર્ષે ફક્ત એક એક્સ્ટ્રા EMI પ્રી પે કરી દો તો કમાલનો ફરક જોવા મળે છે. દાખલા તરીકે જો તમે ફેબ્રુઆરી 2026થી દર વર્ષે 40,261 રૂપિયાનો (એક EMI) વધારાનો જમા કરો તો તમારી લોન 25 વર્ષની જગ્યાએ લગભગ 19 વર્ષ 7 મહિનામાં પૂરી થઈ શકે છે. 

શું ફાયદો થાય
આ નાનકડી રણનીતિ અજમાવવાથી તમે લગભગ 65 મહિના એટલે કે 5 વર્ષ 5 મહિના પહેલા લોનથી મુક્ત થઈ શકો છો. આ સાથે જ તેનાથી તમને લગભગ 18.31 લાખ રૂપિયાનું વ્યાજ બચાવવાની તક મળે છે. એટલે કે જે પૈસા બેંકના ખિસ્સામાં જવાના હતા તે તમારું સેવિંગ્સ બની શકે છે. 

શું કહે છે એક્સપર્ટ્સ
મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ ફાઈનાન્સ એક્સપર્ટ્સનું માનવું છે કે હોમ લોન પ્રીપેમેન્ટનો સૌથી યોગ્ય સમય શરૂઆતના વર્ષો હોય છે. બોનસ, સેલરી ઈન્ક્રીમેન્ટ કે ટેક્સ રિફન્ડ જેવી રકમનો ઉપયોગ જો પ્રીપેમેન્ટમાં કરવામાં આવે તો વ્યાજ પર જબરદસ્ત કંટ્રોલ મેળવી શકાય છે. જો કે એ પણ જરૂરી છે કે પ્રીપેમેન્ટથી પહેલા તમારે તમારું ઈમરજન્સી ફંડ, ઈન્શ્યુરન્સ અને જરૂરી રોકાણને નજરઅંદાજ ન કરવું જોઈએ. 

 

 

