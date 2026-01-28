Ajit Pawar Death: શરદ પવારની છત્રછાયામાંથી બહાર નીકળી અજિત પવાર કઈ રીતે બન્યા મહારાષ્ટ્રના રાજકારણના 'દાદા'
Ajit Pawar Death: શરદ પવારની આંગળી પકડીને રાજકારણમાં પ્રવેશેલા અજિત પવારના જીવનમાં એવું તે શું થયું કે તેમણે પિતા સમાન કાકા સામે બળવો પોકાર્યો અને અલગ વાટ પકડી લીધી? છવાર ડેપ્યુટી સીએમ બનેલા અજિત પવારના જીવનની આ ઘટના વિશે જાણવા જેવું છે.
મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં જેમને લોકો દાદાના હુલામણા નામથી બોલાવે છે તે એનસીપી નેતા અજિત પવારનું આજે બારામતીમાં લેન્ડિંગ દરમિયાન પ્લેન ક્રેશ થઈ જતા નિધન થયું છે. સવારે મુંબઈથી બારામતી જવા નીકળેલું પ્લેન લેન્ડિંગ સમચે 8.50 વાગ્યાની આસપાસ દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું અને પ્લેનમાં સવાર 5 લોકોના મોત નિપજ્યા જેમાં અજિત પવાર પણ સામેલ હતા. રાજકારણના બેતાજ બાદશાહ ગણાતા અજિત પવારે કાકા શરદ પવારની આંગળી પકડીને રાજકારણમાં ડગ માંડ્યા હતા અને તેઓ તેમના રાજકીય ગુરુ હતા.
કાકાની આંગળી પકડી આવ્યા હતા રાજકારણમાં
શરદ પવાર કે જેમના વિશે એવું કહેવાતું હતું કે તેઓ મહારાષ્ટ્રના રાજકારણની ધૂરા ફેરવી નાખે તેવા સક્ષમ અને શક્તિશાળી નેતા છે. તેમની છાયામાંથી બહાર નીકળીને એક કદાવર નેતા તરીકે છાપ છોડવી એ અજિત પવાર માટે પણ એટલું સરળ નહતું. કાકા શરદ પવાર પાસેથી રાજનીતિના દરેક પહેલું સમજ્યા, તેમની આંગળી પકડીને રાજકારણમાં પ્રવેશ કર્યો. અને પછી પોતાની રાજનીતિક સમજને આધારે પાર્ટીને રાજ્યમાં મજબૂત પણ કરી. પાર્ટીનો જનાધાર વધાર્યો. પરંતુ 2019માં જે થયું અને પછી 2022માં તે ઘટનાનું પાછું પુનરાવર્તન થયું તેણે લોકોને વિચારતા કરી મૂક્યા કે અજિત પવાર શરદ પવારથી રાજકીય રીતે કઈ રીતે અલગ થઈ ગયા.
અજિત પવારે 1982માં રાજકારણમાં ડગ માંડ્યા હતા. રાજકારણમાં પ્રવેશતા પહેલા તેમણે સૌથી પહેલા એક સહકારી ખાંડ કારખાના બોર્ડની ચૂંટણી લડી. તેઓ પુણે સહકારી બેંકના અધ્યક્ષ તરીકે પણ ચૂંટાઈ આવ્યા. તેઓ 16 વર્ષ સુધી આ પદે રહ્યા. 1991માં પહેલીવાર બારામતીથી સાંસદ બન્યા. પરંતુ ત્યારબાદ આ સીટ શરદ પવાર માટે ખાલી કરી. ત્યારબાદ શરદ પવાર પીવી નરસિંહા સરકારમાં કેન્દ્રમાં રક્ષામંત્રી બન્યા હતા. શરદ પવાર કેન્દ્રમાં સક્રિય થયા તો અજિત પવારે ત્યારે બાદ મહારાષ્ટ્રનું રાજકારણ સંભાળ્યું.
રાજકીય કારકિર્દી
અજિત પવાર પોતાની મહેનતના દમ પર પોતે શરદ પવારના રાજકીય વારસદાર તરીકે સ્થાપિત કરી રહ્યા હતા. મહારાષ્ટ્રના રાજકારણ પર મજબૂત પકડ બનાવી હતી. 1995માં તેઓ પહેલીવાર પુણે જિલ્લામાં બારામતી વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં વિધાયક બન્યા હતા. ત્યારબાદ સતત ચૂંટાયા. તેમણે વર્ષ 1995, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 અને 2024માં વિધાયક બન્યા હતા.
એક જ વર્ષમાં બે વાર ડેપ્યુટી સીએમ બન્યા
વર્ષ 2019માં અજિત પવારના જીવનમાં મહત્વની ઘટનાઓ ઘટી જેણે રાજ્યના રાજકારણમાં પણ હડકંપ વચાવ્યો હતો. 2019માં બે અલગ અલગ મુખ્યમંત્રી પરંતુ ડેપ્યુટી સીએમ અજિત પવાર. બન્યું એવું કે 23 નવેમ્બરના રોજ સવારે બધાની આંખો પહોળી થઈ ગઈ જ્યારે દેવેન્દ્ર ફડણવીસે મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા અને અજિત પવારે ડેપ્યુટી સીએમ તરીકેના શપથ લીધા. પરંતુ બહુમત સાબિત કરવામાં નિષ્ફળ જતા સરકાર પડી. ત્યારબાદ ઉદ્ધવ ઠાકરેએ એનસીપી અને કોંગ્રેસ સાથે મળીને સરકાર બનાવી અને તે સરકારમાં પણ અજિત પવાર ડેપ્યુટી સીએમ બન્યા. આ બધો ઘટનાક્રમ એટલો ચોંકાવનારો રહ્યો કે લોકો જોતા જ રહી ગયા. શરદ પવારથી અજિત પવાર અલગ કઈ રીતે?
પરંતુ આ ઘટનાનું પુનરાવર્તન વળી પાછું 2023માં પણ જોવા મળ્યુ અને ઉદ્ધવ સરકાર પડી ત્યાર બાદ એકનાથ શિંદેની શિવસેનાના સમર્થનથી ભાજપે સરકાર બનાવી અને એકનાથ શિંદે મુખ્યમંત્રી બન્યા અને દેવેન્દ્ર ફડણવીસ તે વખતે ડેપ્યુટી સીએમ બન્યા હતા. આ સાથે અજિત પવાર પણ તેમના સમર્થનમાં આવ્યા અને ડેપ્યુટી સીએમ બન્યા. મહારાષ્ટ્રમાં વિધાનસભા ચૂંટણી થઈ અને મહાયુતિને બંપર જનાધાર મળ્યો. જેના આધારે દેવેન્દ્ર ફડણવીસ ફરી મુખ્યમંત્રી બન્યા અને એકનાથ શિંદે તથા અજિત પવાર ડેપ્યુટી સીએમ બન્યા.
અજિત પવારનો ડેપ્યુટી સીએમ બનવાનો ઘટનાક્રમ જોઈએ તો પહેલીવાર 2010માં બન્યા, ત્યારબાદ વર્ષ 2010માં ફરીથી બન્યા. 2019માં પહેલા ફડણવીસ સરકારમાં ડેપ્યુટી સીએમ બન્યા અને પછી ઉદ્ધવ ઠાકરેની સરકારમાં પણ ડેપ્યુટી સીએમ બન્યા. ત્યારબાદ 2023માં શરદ પવાર સાથે બળવો પોકારીને શિંદેના નેતૃત્વવાળી સરકારમાં પણ ડેપ્યુટી સીએમ બન્યા અને 2024માં પછી છઠ્ઠીવાર ડેપ્યુટી સીએમ બન્યા.
શરદ પવાર સાથે શું વાકું પડ્યું
જે કાકાની આંગળી પકડીને રાજકારણમાં પ્રવેશ્યા અને પછી તેમની જ સામે બળવો પોકાર્યો. ત્યારે એ સવાલ થાય કે અજિત પવારને એવું તે શું વાકું પડ્યું કે તેમણે કાકા સામે જ બળવો પોકાર્યો. વાત જાણે એમ બની કે શરદ પવારે પોતાના રાજકીય વારસદાર તરીકે દીકરી સુપ્રીયા સુલેને આગળ કરવા માંડ્યા. અજિત પવારે જોયું કે સુપ્રીયા સુલેને કાકા આગળ કરે છે તો તેમણે પોતાનો અલગ રસ્તો પકડી લીધો. પોતાના સમર્થકો સાથે પછી તેઓ ભાજપના નેતૃત્વવાળી મહાયુતિ સરકારમાં જોડાઈ ગયા. 2023માં તો તેમણે સંપૂર્ણ રીતે એનસીપી પર કબજો જમાવી લીધો અને 2024માં પોતાનો દમ દેખાડવામાં પણ સફળ રહ્યા.
