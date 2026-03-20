1000 કિમી લાંબી પટ્ટીએ કેવી રીતે બગાડ્યું 3-3 દેશોનું હવામાન? કેમ પડ્યો વરસાદ, જાણો
Rain weather news: હવામાન પરિવર્તને હવામાન ચક્રને સંપૂર્ણપણે વિક્ષેપિત કરી દીધું છે. તાજેતરના એક અહેવાલમાં મુંબઈ અને કાશ્મીરમાં વધતી ગરમી અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન, ગુરુવારે બગડેલા હવામાનમાં શુક્રવારે કોઈ સુધારો થયો નથી. આ માટે 1,000 કિલોમીટર લાંબા પટ્ટીને જવાબદાર ઠેરવવામાં આવી રહ્યો છે.
Trending Photos
Rain weather news: દેશમાં છેલ્લા 24 કલાકથી હવામાન બગડી રહ્યું છે. હવામાનશાસ્ત્રીઓ આ માટે એક દુર્લભ પશ્ચિમી વિક્ષેપ અને 1,000 કિલોમીટર લાંબી વરસાદી પટ્ટીને જવાબદાર માને છે. હવામાનશાસ્ત્રીઓના મતે, હાલમાં સક્રિય પશ્ચિમી વિક્ષેપ તેની રચનાને કારણે અત્યંત દુર્લભ છે, કારણ કે તેની ટ્રફ (નીચા દબાણ રેખા) લગભગ 1,000 કિલોમીટર સુધી સીધી રેખામાં વિસ્તરે છે. આ દુર્લભ અને અસામાન્ય રચનાને કારણે, તે ગંભીર તોફાનો અને વાવાઝોડા પેદા કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે.
ત્રણ દેશોમાં તોફાનો
માત્ર ભારતમાં જ નહીં, પરંતુ પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાનમાં પણ મુશળધાર વરસાદ અને વાવાઝોડા થઈ રહ્યા છે. પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાનના કેટલાક ભાગોમાં આ અસામાન્ય હવામાન પરિવર્તનને કારણે ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડા થયા છે, જ્યારે ઘણા વિસ્તારોમાં ભારે કરા પડ્યા છે. જ્યારે ગરમી સામાન્ય રીતે ગિયર્સ બદલી નાખે છે અને માર્ચના ત્રીજા અઠવાડિયાથી લોકોને પરસેવો પાડવાનું શરૂ કરે છે, ત્યારે તે ઘણીવાર હવામાનમાં ફેરફાર સાથે આવે છે.
હવામાન ચક્ર
પશ્ચિમી વિક્ષેપ સામાન્ય રીતે એક્સ્ટ્રાટ્રોપિકલ ચક્રવાત હોય છે. આ ભૂમધ્ય સમુદ્રમાંથી ઉદ્ભવે છે અને ઉત્તરપૂર્વ તરફ વળે છે. પાછળથી તેમના ચક્રમાં, તેઓ તેમની ટોચ પર પહોંચે છે, જે શિયાળાની હિમવર્ષા અને ઠંડા મોજા બનાવે છે. આ વખતે, વિપરીત થયું છે, હાલનું વાવાઝોડું સીધો ખડક છે, જે તાજેતરમાં ઝડપથી હવામાન પેટર્ન બદલી રહ્યું છે, જેના કારણે આગાહી કરવી મુશ્કેલ બની ગઈ છે.
પરિસ્થિતિ બદલાઈ?
વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ શુક્રવારે હવામાન પરિવર્તનની વિચિત્ર પેટર્ન બતાવતું રહેશે. જ્યારે પશ્ચિમ હિમાલય અને આસપાસના મેદાનોમાં તેની પ્રવૃત્તિ ચાલુ રહેશે, ત્યારે તેની શક્તિમાં વધુ ઘટાડો થશે. 22 માર્ચે એક નવું, નબળું વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવી રહ્યું છે. તે પછી, પરિસ્થિતિઓ સામાન્ય થવાનું શરૂ થશે.
શુક્રવાર રાત સુધી દિલ્હી અને NCR માટે હળવાથી મધ્યમ વરસાદ, ગાજવીજ અને 30થી 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકવાની આગાહી છે. તાપમાન પણ સામાન્ય કરતાં ઘણું નીચે રહેશે.
હાલમાં સક્રિય વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ, ઉત્તર પાકિસ્તાન પર એક ઉપલા હવા ચક્રવાતી પરિભ્રમણ, ઉત્તરપશ્ચિમ ભારતમાં વ્યાપક વાવાઝોડા, વાવાઝોડા અને હિમવર્ષાનું કારણ બની રહ્યું છે.
ગુરુવારે, હિમાલય પ્રદેશ, પશ્ચિમ બંગાળ અને સિક્કિમમાં ભારે વરસાદ પડ્યો, જ્યારે ગુજરાતના અનેક તાલુકાઓમાં મધ્યમ વરસાદ પડ્યો હતો, સાથે ખુબ પવન જોવા મળ્યો હતો. જ્યારે દક્ષિણ કર્ણાટક, આંધ્રપ્રદેશ, કેરળ અને તમિલનાડુમાં ભારે વરસાદ પડ્યો અને અનેક રાજ્યોમાં કરા પડ્યા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે