/ભાજપના ગઢ બાંકીપુરમાં કેવી રીતે પાડ્યું મોટું ગાબડું? પ્રશાંત કિશોરના 5 માસ્ટરસ્ટ્રોકે રચ્યો ઈતિહાસ, જેણે પલટી નાખી આખી રાજકીય રમત

Bankipur Bypoll Results 2026: બિહારની રાજધાની પટનાની બાંકીપુર વિધાનસભા બેઠક પર થયેલી પેટાચૂંટણી માટે મતગણતરી ચાલુ છે. અત્યાર સુધી થયેલી 27મી રાઉન્ડની કાઉન્ટિંગ બાદ ઇલેક્શન સ્ટ્રેટેજિસ્ટ અને જન સુરાજ પાર્ટીના પ્રમુખ પ્રશાંત કિશોર પ્રચંડ જીત હાંસલ કરતા જોવા મળી રહ્યા છે. આ બેઠકને લાંબા સમયથી ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)નો મજબૂત ગઢ માનવામાં આવતો હતો, ત્યાં પ્રશાંત કિશોરનું શાનદાર પ્રદર્શન રાજકીય વર્તુળોને ચોંકાવી રહ્યું છે. બાંકીપુર વિધાનસભા બેઠક પર બદલાતો આ ટ્રેન્ડ માત્ર એક બેઠકનો બદલાવ નથી, પરંતુ બિહારની બદલાતી રાજકીય વિચારસરણી અને મતદારોના નવા વલણનો સંકેત પણ માનવામાં આવે છે. આવો સમજીએ આખરે પ્રશાંત કિશોરના તે 5 માસ્ટર સ્ટ્રોક, જેનાથી તેમણે BJPના આ કિલ્લા બાંકીપુરમાં મોટું ગાબડું પાડ્યું છે.
પ્રશાંત કિશોરે 2 ઓક્ટોબર 2024માં જન સુરાજ પાર્ટી બનાવી હતી. નવેમ્બર 2025માં યોજાયેલી બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં તેમણે 243માંથી 238 બેઠકો પર ઉમેદવારો ઉતાર્યા હતા. પ્રશાંત કિશોરે તેજસ્વી યાદવની બેઠક રાઘોપુરથી ચૂંટણી લડવાની જાહેરાત કરી હતી, પરંતુ બાદમાં હટી ગયા હતા. જન સુરાજ પાર્ટી માટે બિહાર વિધાનસભાની ચૂંટણી એક મોટો રિયાલિટી ચેક હતી. બિહાર ચૂંટણીમાં જન સુરાજ એક પણ બેઠક જીતી શકી નહીં. મઢૌરા બેઠક પર પાર્ટી બીજા નંબરે રહી. પાર્ટીનો વોટ શેર 3.4% રહ્યો. તેને કુલ 16,77,583 મત મળ્યા.
કરારી હાર બાદ શાનદાર કમબેક
આ કરારી હાર બાદ જન સુરાજના અસ્તિત્વ અને ક્રેડિબિલિટી પર પણ પ્રશ્નો ઉભા થયા હતા. ત્યારબાદ પ્રશાંત કિશોરે કમબેક માટે રાહ જોઈ. બાંકીપુરને લઈને તેમણે સોલિડ પ્લાનિંગ કર્યું. ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર કામ કર્યું અને હવે પેટાચૂંટણીમાં તેના પરિણામો જોવા મળી રહ્યા છે.
BJPનો મજબૂત કિલ્લો છે બાંકીપુર
બાંકીપુર BJPનો મજબૂત કિલ્લો છે. 1995થી અહીં BJP ચૂંટણી હારી નથી. પ્રશાંત કિશોર જાણે છે કે, જો તેઓ RJD કે JDUના ગઢમાં લડશે, તો તેમણે સીધા જ્ઞાતિગત અભેદ્ય દીવાલો (જેમ કે યાદવ કે કુર્મી-કોઇરી બ્લોક)નો સામનો કરવો પડશે. હાલમાં તેને તોડવું મુશ્કેલ હોય શકે છે. એટલા માટે તેમણે બાંકીપુરને પસંદ કર્યું હતું.
બાંકીપુરનું જ્ઞાતિગત સમીકરણ?
બાંકીપુર વિધાનસભા બેઠકને બિહારની સૌથી હાઈ-પ્રોફાઇલ અને 'VIP' શહેરી બેઠકોમાં ગણવામાં આવે છે. ચૂંટણી પંચ અનુસાર, આ વિધાનસભા બેઠક પર 3,79,420 મતદારો છે. આ બેઠક પર કાયસ્થ મતદારો સૌથી નિર્ણાયક માનવામાં આવે છે. આ સમાજના મતદારોની સંખ્યા સૌથી વધુ આશરે 70,000 છે. કાયસ્થો પછી સંખ્યા બળમાં ભૂમિહાર, બ્રાહ્મણ, રાજપૂત અને યાદવ મતદારોની મોટી વસ્તી છે. કેટલાક પોશ સોસાયટી અને વોર્ડમાં યાદવ, વૈશ્ય અને કુર્મી મતદારો પણ સારી સંખ્યામાં છે. આ બેઠક પર મુસ્લિમ મતદારોની સંખ્યા આશરે 30 હજારથી વધુ છે. જ્યારે, દલિત અને મહાદલિત મતદારોની સંખ્યા આશરે 31 હજારની આસપાસ છે. આ બેઠક પર BJP 1995થી સતત જીતતી આવી છે.
બાંકીપુર પેટાચૂંટણીમાં PKના 5 માસ્ટરસ્ટ્રોક
1. પદયાત્રા:
પ્રશાંત કિશોર તેમની પદયાત્રાના સમયથી જ 'રાઈટ ટુ એજ્યુકેશન' અને 'બિહારના બાળકોને બિહારમાં જ રોજગાર' આપવાનું નેરેટિવ સેટ કરી રહ્યા હતા. તેમણે પરંપરાગત જ્ઞાતિગત રાજનીતિને નકારવાનો દાવો પણ કર્યો. આનાથી મતદારો સાથે તેમનું કનેક્શન વધતું ગયું. બાંકીપુર જેવા ભણેલા-ગણેલા અને શહેરી ક્ષેત્રમાં તેમની આ નવી વિચારસરણીની અસર જોવા મળી રહી છે.
2. એન્ટી-ઇન્કંબન્સીનો ઉઠાવ્યો ફાયદો:
આ બેઠક પર લાંબા સમયથી BJP સત્તામાં છે. આથી એક એન્ટી-ઇન્કંબન્સી બની ચૂકી હતી. પ્રશાંત કિશોરે આ જ વાતનો ફાયદો ઉઠાવ્યો. તેમણે યુથ મતદારો પર ફોકસ કર્યું. બાંકીપુરમાં આશરે 1.10 લાખથી વધુ યુવા મતદારો છે, જેમની ઉંમર 18 થી 34 વર્ષની વચ્ચે છે.
3. બિહારમાં રોજગારવાળું સેવ કર્યું નેરેટિવ:
PKએ બાંકીપુરમાં 'બિહારમાં રોજગાર' અને 'ભવિષ્યનો બદલાવ'વાળું નેરેટિવ સેટ કર્યું. આ યુવાનો દ્વારા PKની પાર્ટી ભાજપના પરંપરાગત વોટ બેન્કમાં 20 થી 25% સુધી પ્રવેશ કરવામાં સફળ રહી. છાત્ર આંદોલન બાદ સરકાર વિરોધી માહોલનો લાભ જન સુરાજને મળ્યો છે. પાર્ટીએ કેમ્પેન દરમિયાન બેરોજગારી અને પેપર લીકનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો. આનાથી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા આપતા વિદ્યાર્થીઓ, પહેલીવાર મત આપનાર યુવાનો અને શિક્ષિત વર્ગમાં તેમની સ્વીકાર્યતા વધી.
4. માઈક્રો મેનેજમેન્ટ:
ચૂંટણી રણનીતિકાર તરીકે વર્ષોનો અનુભવ ધરાવતા પ્રશાંત કિશોરે આ ચૂંટણીમાં પણ બૂથ સ્તર સુધી સંગઠનને સક્રિય રાખ્યું. દરેક વોર્ડ અને વિસ્તારમાં અલગ રણનીતિ અપનાવવામાં આવી. સ્થાનિક મુદ્દાઓ અને મતદારોના ફીડબેકના આધારે પ્રચાર અભિયાન તૈયાર કરવામાં આવ્યું. ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન રોજગાર, રસ્તા, પાણીની નિકાલ, વીજળી, શિક્ષણ અને સ્વાસ્થ્ય જેવા સ્થાનિક મુદ્દાઓને પ્રમુખતાથી રજૂ કરવામાં આવ્યા. મતદારોની વચ્ચે એવો મેસેજ આપવામાં આવ્યો કે ચૂંટણી રાષ્ટ્રીય નહીં, પરંતુ સ્થાનિક સમસ્યાઓના સમાધાનની છે.
5. મજબૂત ગ્રાઉન્ડ કેમ્પેઈન અને ઉમેદવારની છબી:
પેટાચૂંટણી દરમિયાન ડોર-ટુ-ડોર સંપર્ક, નાની-નાની જનસભાઓ અને સતત જનસંપર્ક અભિયાન ચલાવવામાં આવ્યું. ઉમેદવારની સ્થાનિક ઓળખ અને સક્રિયતાએ પણ મતદારોનો વિશ્વાસ જીતવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી.