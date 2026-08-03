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ભાજપના ગઢ બાંકીપુરમાં કેવી રીતે પાડ્યું મોટું ગાબડું? પ્રશાંત કિશોરના 5 માસ્ટરસ્ટ્રોકે રચ્યો ઈતિહાસ, જેણે પલટી નાખી આખી રાજકીય રમત

Bankipur Bypoll Results 2026: બિહારની રાજધાની બાંકીપુરમાં વિધાનસભા બેઠક પર 3 ઉમેદવાર મેદાનમાં છે. જન સુરાજ પાર્ટીના સંસ્થાપક પ્રશાંત કિશોર (PK), નીરજ સિન્હા (BJP) અને રેખા ગુપ્તા (RJD)માં મેદાનમાં ઉતર્યા છે. નોંધનીય છે કે, BJPના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નિતિન નવીન રાજયસભા સાંસદ ચૂંટાયા બાદ આ બેઠક ખાલી થઈ હતી. ત્યારબાદ પેટાચૂંટણી યોજાઈ હતી.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 03, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 05:46 PM IST
ભાજપના ગઢ બાંકીપુરમાં કેવી રીતે પાડ્યું મોટું ગાબડું? પ્રશાંત કિશોરના 5 માસ્ટરસ્ટ્રોકે રચ્યો ઈતિહાસ, જેણે પલટી નાખી આખી રાજકીય રમત

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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