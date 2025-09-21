Prev
અમિત શાહ અને PM મોદી કેવી રીતે બન્યા દોસ્ત? રાજકારણમાં ક્યારેય નહીં જોઈ હોય આવી જોડી

Modi Shah Friendship: પીએમ મોદી અમિત શાહ સાથે કેવી રીતે મિત્ર બન્યા? આ પ્રશ્ન દરેકને ગૂંજતો હોય છે. અમિત શાહે પોતે આ પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો છે. એક ખાનગી ચેનલ સાથેની મુલાકાતમાં અમિત શાહે જણાવ્યું કે તેઓ પીએમ મોદી સાથે કેવી રીતે મિત્ર બન્યા.

Sep 21, 2025

અમિત શાહ અને PM મોદી કેવી રીતે બન્યા દોસ્ત? રાજકારણમાં ક્યારેય નહીં જોઈ હોય આવી જોડી

Modi Shah Friendship: પીએમ મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહની જોડી રાષ્ટ્રીય રાજકારણમાં સતત સમાચારોમાં રહે છે. દરેક વ્યક્તિ જાણવા માંગે છે કે આ બંનેમાં એવું શું છે જે તેમને આટલા પૂરક બનાવે છે. હાલમાં, ભારતીય જનતા પાર્ટી તેના શિખર પર છે. આ બંને નેતાઓ વચ્ચેનું રાજકીય જોડાણ આનું એક મુખ્ય કારણ છે. આ જોડીને પાર્ટીમાં સૌથી શક્તિશાળી માનવામાં આવે છે. તેઓ પાર્ટીથી લઈને સરકાર સુધીના મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયોમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે. પીએમ મોદી અને અમિત શાહ બંને ગુજરાતના છે અને લગભગ ચાર દાયકાથી એકબીજાને ઓળખે છે.

પીએમ મોદી કેવી રીતે મિત્ર બન્યા

પીએમ મોદી અમિત શાહ સાથે કેવી રીતે મિત્ર બન્યા? આ પ્રશ્ન દરેકને ગૂંજતો રહે છે. અમિત શાહે પોતે આ પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો છે. એક ખાનગી ચેનલ સાથેની મુલાકાતમાં, અમિત શાહે સમજાવ્યું કે તેઓ અને પીએમ મોદી કેવી રીતે મિત્ર બન્યા. 

આ મુલાકાતમાં, અમિત શાહે પોતે સમજાવ્યું કે 1980ના દાયકા દરમિયાન નરેન્દ્ર મોદી આરએસએસ માટે કામ કરતા હતા. આ સમય દરમિયાન, તેઓ એક સેમિનારને સંબોધવા માટે અમદાવાદ આવ્યા હતા, જ્યાં તેમણે સરળતાથી સમજાવ્યું કે આરએસએસે ખૂબ જ ટૂંકા સમયમાં રાષ્ટ્રને એક સિદ્ધાંતથી કેવી રીતે બદલી નાખ્યું છે.

પહેલી વાર અમદાવાદમાં મળ્યા હતા બંને નેતાઓ

પીએમ મોદી અને અમિત શાહ બંને ગુજરાતના છે અને આરએસએસથી ભાજપ સુધીની તેમની સફર સમાન રહી છે. તેમની વિચારધારાઓ પણ ખૂબ સમાન છે, તેથી જ તેમની રસાયણશાસ્ત્ર ખૂબ પ્રભાવશાળી છે, જે સફળતાના નવા પરિમાણોને આકાર આપે છે. બંને નેતાઓને અમદાવાદમાં એક યુવા કાર્યક્રમમાં આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. આ તે સ્થાન હતું જ્યાં નરેન્દ્ર મોદી અને અમિત શાહ પહેલી વાર મળ્યા હતા.

પીએમ મોદી સાથેના તેમના સંબંધો વિશે અમિત શાહ શું કહે છે?

આ મુલાકાત દરમિયાન, જ્યારે અમિત શાહને પીએમ મોદી સાથેના તેમના મજબૂત સંબંધો વિશે પૂછવામાં આવ્યું, ત્યારે અમિત શાહે જવાબ આપ્યો કે જ્યારે તેઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ બન્યા ત્યારે પીએમ મોદીનું મહત્વપૂર્ણ યોગદાન હતું. જોકે, અમિત શાહે કહ્યું કે આ સંપૂર્ણપણે પીએમ મોદીનો નિર્ણય નહોતો. તે સમગ્ર પાર્ટીનો નિર્ણય હતો, અને પીએમ મોદીએ તેમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. આપણે એમ ન કહી શકીએ કે તે ફક્ત પીએમ મોદીનો નિર્ણય હતો. મારા સિવાય અન્ય નેતાઓ ભાજપના પ્રમુખ બન્યા છે, અને એમ કહેવું ખોટું હશે કે હું પીએમ મોદી સાથેના મારા સારા સંબંધોને કારણે અધ્યક્ષ બન્યો છું.

શાહ-મોદી જોડીનો કરિશ્મા ગુજરાતથી દિલ્હી સુધી

આ મુલાકાતમાં, જ્યારે અમિત શાહને પૂછવામાં આવ્યું કે ગુજરાતથી દિલ્હી સુધી પીએમ મોદીના જીવનમાં શું પરિવર્તન આવ્યું છે, ત્યારે તેમણે જવાબ આપ્યો કે દેશ હંમેશા પીએમ નરેન્દ્ર મોદી માટે પહેલા આવે છે, ગુજરાતમાં પણ. હા, ગુજરાતમાં સમસ્યાઓ થોડી અલગ હતી. રાષ્ટ્રીય રાજકારણ અને રાજ્યની રાજનીતિ અલગ અલગ પડકારો રજૂ કરે છે. જ્યારે પીએમ મોદી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા, ત્યારે ગામડાઓને ફક્ત આઠ કલાક વીજળી મળતી હતી, જેના કારણે ગામડાઓને અંધારામાં રહેવાની ફરજ પડી હતી. બાદમાં, નરેન્દ્ર મોદીની સરકાર હેઠળ, તે જ રાજ્યમાં 24 કલાક વીજળી પૂરી પાડવાનું કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું. ગુજરાતમાં, દીકરીઓની જન્મ પહેલાં જ હત્યા કરવામાં આવી હતી. આના કારણે ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ "બેટી બચાવો, બેટી શિક્ષિત કરો સૂત્ર ઉભરી આવ્યું. દિલ્હીમાં ભાજપ સત્તામાં આવ્યા પછી પણ આ અભિયાન ચાલુ રહ્યું.

