બિહારમાં ચિરાગ પાસવાન કેવી રીતે ઝળક્યા? જબરદસ્ત સ્ટ્રાઇક રેટથી પોતાને સાબિત કર્યા મોદીના 'હનુમાન'

Chirag Paswan LJPR 29 seats anyalsis: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના વલણોથી સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે શા માટે ચિરાગ પાસવાન એનડીએની જીત માટે જરૂરી હતા? 29 માંથી 22 બેઠકો પર આગળ રહેતા ભાજપે બેઠકોની વહેંચણીની વાટાઘાટો દરમિયાન ચિરાગ પાસવાનને મનાવવા માટે તમામ પ્રયાસો કર્યા. બિહાર ચૂંટણી પ્રભારી પોતે તેમના ઘરે ગયા હતા. પરિણામોમાં ચિરાગ પાસવાન ફરીથી વિજયી બન્યા છે.
Chirag Paswan LJPR 29 seats anyalsis: ચિરાગ પાસવાનની પાર્ટી, LJP (R), વિધાનસભા ચૂંટણીના વલણોમાં મજબૂત પ્રદર્શન કર્યું. NDA તરફથી 29 બેઠકો પર ચૂંટણી લડનાર ચિરાગ પાસવાનની પાર્ટી 22 બેઠકો પર આગળ રહ્યા. ચિરાગ પાસવાનનો વિજય એ પણ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે NDAએ આ વખતે ચિરાગ પાસવાનને આપેલી 29 બેઠકોમાંથી 26 બેઠકો એવી હતી, જ્યાં 2020ની ચૂંટણીમાં ભાજપ અને JDU હારી ગયા હતા. ચિરાગ પાસવાન ફરી એકવાર લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામોનું પુનરાવર્તન કરવામાં સફળ થશે. ચિરાગ પાસવાને પાંચેય લોકસભા બેઠકો જીતીને પોતાનું મહત્વ બતાવી દીધું છે. હવે, વિધાનસભા ચૂંટણીમાં, ચિરાગની પાર્ટીએ ફરી એકવાર પોતાને મોદીના 'હનુમાન' સાબિત કર્યા છે.
કઈ સીટો પર આગળ છે ચિરાગ પાસવાનની પાર્ટી?
ચિરાગ પાસવાનની પાર્ટી એલજેપી રામ વિલાસ સુગૌલી, ગોવિંદગંજ, બેલસંદ, બહાદુરગંજ, કસ્બા, બલરામપુર, સિમરી બખ્તિયારપુર, બોચાહાન, દારૌલી, મહુઆ, પરબટ્ટા, નાથનગર, બ્રહ્મપુર, ફતુહા, દેહરી, ઓબરા, શેરઘાટી, બોધપુર, રજોલલી અને ગોવિંદપુરમાં આગળ છે.
ચિરાગ પાસવાને 35 સીટો માંગી હતી, 29 મળી...
બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કા માટે નામાંકન ભરવાના અંતિમ દિવસો સુધી ચિરાગ પાસવાન 35 બેઠકો પર અડગ હતા. તેમાંથી મોટાભાગની બેઠકો એવી હતી જ્યાં તેમની પાર્ટીએ લોકસભા ચૂંટણીમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું હતું. જોકે, NDA તેમને ફક્ત 20-22 બેઠકો જ ઓફર કરી રહ્યું હતું. તેથી, ચિરાગ પાસવાનને મનાવવાના પ્રયાસો અંત સુધી ચાલુ રહ્યા. ચિરાગ પાછલી ચૂંટણીઓમાં પણ છેલ્લી ઘડીએ NDAથી અલગ થઈ ગયા હતા.
આ વખતે, ભાજપના ચૂંટણી પ્રભારી તેમને મનાવવા માટે તેમના ઘરે વ્યક્તિગત રીતે ગયા હતા. અંતે, ચિરાગે 29 બેઠકો સ્વીકારી, પરંતુ ભાજપ અને JDUએ તેમની ગુમાવેલી બેઠકોમાંથી 26 બેઠકો ચિરાગને સોંપી દીધી. આમાંથી, ફક્ત બે બેઠકો, સુગૌલી અને નાથનગર, 1000 થી ઓછા મતોના માર્જિનથી હારી ગઈ. NDA બાકીની બધી 24 બેઠકો મોટા માર્જિનથી હારી ગઈ. હવે આવી રહેલા પરિણામોમાં ચિરાગ પાસવાનની પાર્ટી તેમાંથી 22 બેઠકો પર આગળ છે. આ પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન સાથે, ચિરાગ ફરી એકવાર મોદીના હનુમાન તરીકે ઉભરી આવ્યા છે.
2020 ની વિધાનસભા ચૂંટણીના આંકડા પર નજર કરીએ....
બિહારમાં 2020ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ચિરાગ પાસવાનની પાર્ટી, LJP, NDAથી અલગ થઈ ગઈ અને 136 બેઠકો પર ચૂંટણી લડી. મોટાભાગના ઉમેદવારો JDU ઉમેદવારો સામે ઉભા રહ્યા. આનાથી NDA ની વોટ બેંક વિભાજીત થઈ ગઈ, જેના પરિણામે JDU એ 27 બેઠકો ગુમાવી અને નીતિશ કુમારની પાર્ટીની સંખ્યા 71 થી ઘટીને 43 થઈ ગઈ. ચિરાગ પાસવાનની પાર્ટીએ ફક્ત એક જ બેઠક જીતી, મટિહાની વિધાનસભા બેઠક...ત્યારબાદ LJP એ જનતા દળ (યુનાઈટેડ) (JD(U)) સાથે સીટ-શેરિંગ પર મતભેદોને કારણે બિહારમાં NDA છોડવાનો નિર્ણય લીધો.
