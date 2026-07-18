/દિલ્હીનું જંતર-મંતર કેવી રીતે બન્યું લોકશાહીનો અવાજ, અહીં સૌથી પહેલા કયું આંદોલન થયું હતું? જાણો

History of Jantar Mantar: દિલ્હીમાં જંતર-મંતર પર સામાજિક કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકના આમરણાંત ઉપવાસની સતત ચર્ચા થઈ રહી છે. નીટ (NEET) પેપર લીક મામલે કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગ પર અડેલા વાંગચુકની તબિયત દિવસે ને દિવસે બગડી રહી છે. આ મોટા આંદોલન વચ્ચે દરેક વ્યક્તિના મનમાં એ સવાલ ચોક્કસ આવી રહ્યો છે કે, આખરે દિલ્હીની આ ઐતિહાસિક જગ્યા દેશમાં મોટા આંદોલનો અને પ્રદર્શનોનું મુખ્ય કેન્દ્ર કેવી રીતે બની ગઈ.
બોટ ક્લબ પર લાગ્યો પ્રતિબંધ અને પછી ખૂલ્યો નવો રસ્તો
વર્ષ 1990ના દાયકા સુધી દેશની રાજધાની દિલ્હીમાં બોટ ક્લબને આંદોલનો અને રેલીઓ માટે સૌથી પ્રમુખ જગ્યા માનવામાં આવતી હતી. પરંતુ વર્ષ 1988માં ખેડૂત નેતા મહેન્દ્ર સિંહ ટિકૈતના નેતૃત્વમાં લાખો ખેડૂતોએ ત્યાં ડેરા જમાવી દીધા, જેનાથી આખી દિલ્હી ઠપ થઈ ગઈ હતી. આ ઐતિહાસિક પ્રદર્શન બાદ ઊભી થયેલી સુરક્ષા ચિંતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને સરકારે બોટ ક્લબ પર હંમેશા માટે પ્રતિબંધ લગાવી દીધો હતો. ત્યારબાદ પ્રશાસને સંસદ માર્ગની બિલકુલ નજીક આવેલા જંતર-મંતરને વિરોધ પ્રદર્શન માટે એક સત્તાવાર અને નિયંત્રિત પ્રોટેસ્ટ સાઇટ તરીકે પસંદ કરી લીધું.
શા માટે પ્રદર્શન માટે પસંદ કરાયું જંતર-મંતર?
જંતર-મંતર દેશનું સૌથી મોટું ધરણા સ્થળ બનવા પાછળ તેની ભૌગોલિક સ્થિતિનો બહુ મોટો હાથ છે. આ જગ્યા દિલ્હીના કેન્દ્ર રાજીવ ચોક મેટ્રો સ્ટેશનથી બિલકુલ નજીકના અંતરે આવેલી છે. રાજીવ ચોક મેટ્રો સ્ટેશનથી પ્રદર્શનકારીઓ માટે અહીં પહોંચવું ખૂબ સરળ બની જાય છે. રાજીવ ચોક મેટ્રો સ્ટેશનથી પ્રદર્શનકારીઓ ચાલીને જઈ શકે એટાલ અંતરે આવેલી છે. સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે, આ સંસદ ભવન અને સત્તાના ગલિયારાઓની બિલકુલ નજીક છે, જેથી અહીં થનારી હલચલ સીધી સરકાર સુધી પહોંચે છે. આ સિવાય દિલ્હીનું મુખ્ય મીડિયા હબ નજીક હોવાને કારણે અહીં થનારા કોઈપણ નાના-મોટા પ્રદર્શનને તરત જ રાષ્ટ્રીય સ્તરે કવરેજ મળે છે.
જંતર-મંતર પર ઇતિહાસનું પહેલું વિરોધ પ્રદર્શન
જંતર-મંતર પર આંદોલનોની શરૂઆતનો ઇતિહાસ પણ ખૂબ જ રસપ્રદ છે. સત્તાવાર રીતે ધરણા સ્થળ જાહેર થયા પછી અહીં સૌથી પહેલું વિરોધ પ્રદર્શન વર્ષ 1993માં થયું હતું. દિલ્હી યુનિવર્સિટી સ્ટુડન્ટ્સ યુનિયનના તત્કાલીન પ્રમુખ આશિષ સૂદે કેન્દ્ર સરકારના એક આદેશ સામે જંતર-મંતર પર પહેલો મોરચો માંડ્યો હતો. આ પ્રથમ વિદ્યાર્થી આંદોલન પછી અહીં પ્રદર્શનોનો એવો સિલસિલો શરૂ થયો કે આજે છેલ્લા ત્રણ દાયકામાં આ જગ્યા હજારો નાના-મોટા ધરણાં અને ઉપવાસોની મૂક સાક્ષી બની ચૂકી છે.
દેશને હચમચાવી દેનારા મોટા જન આંદોલનો
આ મેદાને ભારતીય રાજનીતિને બદલી નાખનારા અનેક મોટા રાષ્ટ્રીય જન આંદોલનોને નજીકથી જોયા છે. વર્ષ 2011માં અન્ના હઝારેનું ઐતિહાસિક ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી આંદોલન અહીંથી જ શરૂ થયું હતું, જેણે દેશની સત્તા બદલી નાખી હતી. આ સિવાય વર્ષ 2012માં નિર્ભયા કાંડ બાદ મહિલા સુરક્ષા માટે ઉમટેલો જનસેલાબ, દેશના વિવિધ રાજ્યોના ખેડૂતોના અનોખા ધરણા અને થોડા વર્ષો પહેલા આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા કુસ્તીબાજોના મોટા વિરોધ પ્રદર્શનોએ જંતર-મંતરને ભારતીય લોકશાહીમાં ન્યાય માંગવાનું સૌથી મોટું અને મજબૂત મંચ બનાવ્યું છે.