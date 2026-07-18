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દિલ્હીનું જંતર-મંતર કેવી રીતે બન્યું લોકશાહીનો અવાજ, અહીં સૌથી પહેલા કયું આંદોલન થયું હતું? જાણો

History of Jantar Mantar: દિલ્હીના જંતર-મંતર પર અત્યારે સોનમ વાંગચુકનું પ્રદર્શન અને આમરણાંત ઉપવાસ ચાલી રહ્યા છે. ચાલો જાણીએ કે, આ ક્યારે સત્તાવાર ધરણા સ્થળ બન્યું, જે આજે લોકશાહીનો સૌથી બુલંદ અવાજ છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 18, 2026, 11:02 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 11:02 PM IST
દિલ્હીનું જંતર-મંતર કેવી રીતે બન્યું લોકશાહીનો અવાજ, અહીં સૌથી પહેલા કયું આંદોલન થયું હતું? જાણો
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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